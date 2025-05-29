Haier gia nhập thị trường Việt Nam, bán đặc quyền tại Điện Máy Xanh

Haier chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ lễ ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, Haier cũng đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Điện máy Xanh, chuỗi kinh doanh gia dụng lớn tại Việt Nam. Theo đó các sản phẩm ra mắt lần này sẽ được bán đặc quyền tại hệ thống Điện Máy Xanh trên toàn quốc.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Li Zongzhi - Giám đốc Marketing thương hiệu Haier tại Việt Nam cho biết: “Haier tự hào chính thức ra mắt thương hiệu tại Việt Nam - thị trường chiến lược trong hành trình toàn cầu hóa của chúng tôi. Là thương hiệu thiết bị gia dụng toàn cầu, Haier cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt những giải pháp sống thông minh, bền vững và đẳng cấp quốc tế. Sự kiện ra mắt lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối sâu rộng hơn với người tiêu dùng địa phương, đồng thời mở ra những hợp tác chiến lược cùng các đối tác phân phối hàng đầu như Điện Máy Xanh.”

Kể từ khi thành lập vào năm 1984, Tập đoàn Haier đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp nâng tầm cuộc sống và thúc đẩy chuyển đổi số. Với triết lý "Kiến tạo bất tận, Khai mở tiềm năng vô hạn", Haier theo đuổi cam kết đồng hành cùng người dùng, nhằm kiến tạo những giá trị ưu việt cho cuộc sống và phát triển công nghiệp bền vững. Trong năm 2024, Haier ghi nhận doanh thu toàn cầu đạt 55.9 tỷ USD, tăng 8% và tổng lợi nhuận cán mốc 4.2 tỷ USD, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Quy mô hoạt động của tập đoàn được củng cố bởi 10 trung tâm R&D, 71 viện nghiên cứu, 35 khu công nghiệp, 163 trung tâm sản xuất và mạng lưới 230,000 điểm bán hàng, cùng đội ngũ 126,000 nhân viên trên toàn thế giới.

Haier kiên định với chiến lược phát triển công nghệ lõi và xây dựng một hệ sinh thái toàn diện xoay quanh 3 trụ cột chiến lược: Hệ sinh thái Sống thông minh (Smart Living), Hệ sinh thái Công nghiệp Sức khỏe Toàn diện (Comprehensive Health Industry), và Hệ sinh thái Kinh tế Số (Digital Economy).

Tính đến nay, Haier đã được ghi nhận là thương hiệu Hệ sinh thái IoT duy nhất trên thế giới được Kantar BrandZ vinh danh trong Top 100 Thương hiệu Toàn cầu Có Giá trị Nhất suốt 7 năm liền. Tập đoàn này cũng dẫn đầu Top 10 Thương hiệu Toàn cầu Hóa của Trung Quốc (Google & Kantar BrandZ) trong 8 năm liên tiếp, giữ vững vị trí số 1 Thương hiệu Thiết bị Gia dụng Lớn Toàn cầu của Euromonitor trong 16 năm và được World Brand Lab bình chọn vào Top 500 Thương hiệu Ảnh hưởng Nhất Thế giới suốt 21 năm qua.

Tập đoàn cũng đã kiến tạo thành công Incaier, hệ sinh thái công nghiệp sức khỏe toàn diện hàng đầu và COSMOPlat, nền tảng Internet công nghiệp mang tính cách mạng, qua đó khẳng định tầm nhìn về một tương lai nơi sự hợp tác vượt qua mọi rào cản để thiết lập nên những giá trị mới cho cuộc sống.

Haier chính thức ra mắt loạt sản phẩm máy giặt và máy giặt sấy

Trong sự kiện lần này, Haier chính thức ra mắt loạt sản phẩm máy giặt và máy giặt sấy kết hợp công nghệ chăm sóc quần áo chuyên sâu và thiết kế đột phá, giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng.

Dòng L+ (Large Plus) HWD240-BD12LU1L(GN) với khả năng giặt lên tới 24kg và sấy bằng công nghệ bơm nhiệt đến 16kg

Chi tiết dòng máy giặt sấy L+ (Large Plus) HWD240-BD12LU1L(GN)

Cụ thể, dòng L+ (Large Plus) HWD240-BD12LU1L(GN) với khả năng giặt lên tới 24kg và sấy bằng công nghệ bơm nhiệt đến 16kg, sản phẩm sở hữu đường kính lồng giặt lớn lên đến 607mm, nhờ đó mà việc lấy quần áo trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Với hệ thống thông khí tươi Fresh Air giúp luân chuyển không khí trong lồng giặt, giúp lồng giặt luôn khô ráo, quần áo giữ được trạng thái không mùi hôi lên đến 12 giờ. Hệ thống Fresh Air giúp lưu thông không khí liên tục trong lồng giặt, giữ cho quần áo khô thoáng và không ám mùi đến 12 giờ sau khi giặt. Ngoài ra, máy cũng tích hợp hơn 40 chương trình giặt cùng 20 lựa chọn chất liệu vải và 6 chế độ chăm sóc nâng cao, đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc quần áo chuyên biệt.

Dòng máy giặt sấy hai tầng độc đáo Laundry Center HWD14-BD14LCU1L(GN)

Đây là dòng máy giặt 3 trong 1, vừa giặt, sấy và chăm sóc quần áo chuyên nghiệp

Ở dòng máy giặt sấy hai tầng độc đáo Laundry Center HWD14-BD14LCU1L(GN): đây là dòng máy giặt 3 trong 1, vừa giặt, sấy và chăm sóc quần áo chuyên nghiệp. Đồng thời thiết kế tháp hai tầng độc đáo giúp kiến tạo thẩm mỹ không gian sống với thiết kế âm phẳng, liền mạch, kết hợp cùng bảng màu sản phẩm đặc biệt, tạo nên tổng thể hài hòa với mọi không gian nội thất hiện đại. Với chiều cao lý tưởng, khoảng 150cm, Laundry Center HWD14-BD14LCU1L phù hợp với thể trạng người Việt Nam, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện và dễ thao tác. Ngoài ra, máy còn được trang bị loạt công nghệ chăm sóc quần áo tiên tiến, giúp giặt sạch hiệu quả mà vẫn bảo vệ tối ưu sợi vải, hạn chế nhăn và hư hại quần áo.

Dòng máy giặt cửa trước Haier X9

Điểm nhấn nổi bật là bảng điều khiển cảm ứng đa sắc, mang lại trải nghiệm tương tác trực quan, đậm chất thẩm mỹ và hiện đại.

Và cuối cùng là dòng máy giặt cửa trước Haier X9, được xem là biểu tượng mới của sự tiện nghi, hiện đại và tiết kiệm. Nhờ trang bị công nghệ Essence Wash cho hiệu quả giặt sạch sâu cùng hệ thống thông khí Fresh Air, Haier X9 không chỉ bảo vệ trang phục mà còn chăm sóc sức khỏe người dùng. Điểm nhấn nổi bật chính là bảng điều khiển cảm ứng đa sắc, mang lại trải nghiệm tương tác trực quan, đậm chất thẩm mỹ và hiện đại.

Toàn bộ sản phẩm sẽ được phân phối đặc quyền tại hệ thống Điện Máy Xanh

Toàn bộ sản phẩm sẽ được phân phối đặc quyền tại hệ thống Điện Máy Xanh, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua dịch vụ hậu mãi và chính sách bảo hành chuyên nghiệp, minh bạch. Qua đó, người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ quy trình bảo hành chính hãng nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy, được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn của Haier. Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ thiết lập những tiêu chuẩn mới về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong ngành điện máy gia dụng. Đồng thời khẳng định tầm nhìn dài hạn của cả hai thương hiệu trong việc đồng hành và nâng tầm cuộc sống của các gia đình Việt.

Haier nâng tổng thời gian bảo hành lên 4 năm, bảo hành động cơ và bảng điều khiển trọn đời, chính sách 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày.

Ngoài ra, để khẳng định vị thế của thương hiệu và chất lượng của sản phẩm, Haier ra mắt chương trình bảo hành đặc biệt, tặng thêm 2 năm bảo hành, tổng lên đến 4 năm, cùng với chính sách 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày và chế độ bảo hành trọn đời cho động cơ và bảng điều khiển.