Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Việt Nam - Indonesia': Cầu nối tình bạn và văn hóa

Đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Triển lãm giới thiệu 140 tác phẩm được tuyển chọn các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam (70 tác phẩm) và Indonesia (70 tác phẩm), phản ánh phong phú vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa truyền thống, cảnh quan, phong tục và đời sống thường nhật của nhân dân hai quốc gia.

NSNA Trần Thị Thu Đông Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm.

Các tác phẩm đến từ Việt Nam khắc họa nét đẹp non sông gấm vóc, tinh thần lao động giàu nghị lực và sự hiếu khách của con người Việt Nam. Trong khi đó, bộ ảnh từ Indonesia giới thiệu sắc màu huyền bí, rực rỡ của đất nước Vạn đảo với những biểu tượng như đền Borobudur, núi lửa Bromo và các lễ hội truyền thống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, NSNA Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch VAPA nhấn mạnh: Qua ngôn ngữ chung của nhiếp ảnh, những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày lần này là cầu nối văn hóa kết nối giữa hai dân tộc. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một khoảnh khắc được ghi lại bằng tâm hồn và con mắt nghệ thuật của người nghệ sĩ, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những nét văn hóa truyền thống độc đáo, và cuộc sống đời thường giàu cảm xúc của con người trên hai đất nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; bà Jane Rungkat, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán nước Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Qua ống kính của các nghệ sĩ Việt Nam và Indonesia, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng sự giao thoa, những nét tương đồng thân thiết mà còn khám phá những khác biệt thú vị, từ đó cảm nhận được sự gắn bó, tôn trọng và thấu hiểu nhau sâu sắc hơn.

Bà Agatha Anne Bunanta, Chủ tịch FPS cho rằng: Triển lãm lần này chính là “cây cầu” kết nối hai dân tộc thông qua sáng tạo nghệ thuật và ngôn ngữ hình ảnh. Theo bà, mỗi bức ảnh không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, gợi mở những góc nhìn phong phú về văn hóa, thiên nhiên và con người, mà còn ẩn chứa mạch cảm xúc về tinh thần hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Indonesia.

Triển lãm là thành quả của quá trình hợp tác nghệ thuật được khởi đầu từ cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa hai tổ chức nhiếp ảnh vào tháng 4-2025. Tinh thần đồng hành, tôn trọng và bình đẳng được thể hiện rõ qua số lượng tác phẩm tương đương của hai bên, qua đó mở rộng không gian giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Indonesia.

Một số các phẩm đặc sắc trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm cũng là minh chứng cho sức mạnh của nhiếp ảnh, vượt qua ranh giới lãnh thổ, trở thành cầu nối giúp công chúng hai nước cảm nhận sâu sắc hơn về sự giao thoa, những nét tương đồng thân thiết cũng như những khác biệt văn hóa độc đáo giữa Việt Nam và Indonesia.

Triển lãm ảnh mở cửa đến hết ngày 15/12, tại tầng 2 tòa nhà Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA Building), ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.