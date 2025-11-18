Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Sự kiện diễn ra từ 17 đến 26/11, với sự góp mặt của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, đến từ 10 đơn vị nghệ thuật trong cả nước tham dự, quy tụ hơn 14 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh đời sống đương đại, ca ngợi lịch sử dân tộc và tôn vinh giá trị nhân văn Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Tuồng và Dân ca kịch là những tinh hoa văn hóa đặc sắc của dân tộc nhưng đang đối mặt nhiều thách thức lớn khi thị trường biểu diễn thu hẹp, khán giả phân tán, thiếu hụt nghiêm trọng nghệ sĩ trẻ, đội ngũ gạo cội ngày càng ít đi, truyền nghề còn hạn chế và khó thu hút thế hệ khán giả mới. Đây là những vấn đề đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ hơn của cơ quan quản lý, các đơn vị nghệ thuật và chính đội ngũ nghệ sĩ.”

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh liên hoan không chỉ là sân chơi mà còn là “bản tổng kết thực trạng” để ngành văn hóa có cơ sở hoạch định chính sách cụ thể. Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch sẽ ưu tiên hoàn thiện cơ chế tài chính, đổi mới đặt hàng tác phẩm, đầu tư đào tạo nghệ sĩ trẻ và hỗ trợ truyền nghề bài bản, chuyên sâu hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đoàn mạnh dạn đổi mới nội dung, hình thức, kết nối trường học và cộng đồng để kéo khán giả trẻ trở lại với tuồng và dân ca kịch.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Tại rạp Kim Mã, vở mở màn Lửa cháy Phiên Ngung kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt của hàng trăm bạn trẻ ngồi chật kín các hàng ghế. Nhiều nhóm sinh viên từ các trường đại học như Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ Thuật (ĐHQG Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cùng các câu lạc bộ tuồng trẻ ở Hà Nội đã có mặt từ sớm.

Bạn Nguyễn Lan Anh sinh viên năm cuối trường Khoa học Liên Ngành và Nghệ Thuật

Bạn Nguyễn Lan Anh (sinh viên năm cuối trường Khoa học Liên ngành và Nghệ Thuật) chia sẻ: “Trước đây, em luôn nghĩ tuồng khá khó xem, nhưng đến với sự kiện ngày hôm nay em thấy rất ấn tượng. Vở diễn hôm nay giúp em nhận thức rõ hơn về lòng yêu nước một cách rất gần gũi và dễ hiểu sau khi xem. Những yếu tố như trang phục, âm nhạc và cách dàn dựng đều rất bắt mắt, khiến em cảm thấy tuồng không chỉ là một loại hình nghệ thuật cổ điển mà còn rất sống động và dễ tiếp cận.”

Các vở diễn tiếp theo sẽ thi diễn tại rạp Kim Mã và rạp Đại Nam đến hết 24/11. Lễ bế mạc và trao giải (Giải Xuất sắc, Huy chương Vàng/Bạc cho vở diễn, nghệ sĩ và các thành phần sáng tạo) diễn ra vào tối 26/11.

Tạo hình nhân vật sau khi đã hóa trang của nghệ sĩ. Nguồn: Vân Tuồng

Vở diễn Lửa cháy Phiên Ngung. Nguồn: Vân Tuồng

Nhiều cảnh diễn ấn tượng. Nguồn: Vân Tuồng

Những vở diễn tại sự kiện này không chỉ đơn thuần là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho khả năng sáng tạo vô tận của các nghệ sĩ. Tuồng và dân ca kịch không phải là những loại hình nghệ thuật có thể sống mãi trong hình thức cũ kỹ, mà chính sự đổi mới, sáng tạo trong cách thể hiện, sự gần gũi với khán giả đương đại là chìa khóa giúp chúng tồn tại và phát triển. Sự kiện không chỉ tôn vinh tài năng, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng bảo vệ, gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu cho mai sau.