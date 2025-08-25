Khai mạc trưng bày chuyên đề “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai”

Trưng bày giới thiệu gần 160 hiện vật, tài liệu, hình ảnh tiêu biểu gồm: Chủ trương, chính sách của Đảng; thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, giáo viên và học viên; sưu tập nguyệt san, đặc san, nội san của các cơ quan Bình dân học vụ tại một số địa phương; đồ dùng học tập, tài liệu giảng dạy, cùng sưu tập báo chí, tranh cổ động… liên quan đến phong trào Bình dân học vụ được thể hiện qua ba phần: Phần 1: Diệt giặc dốt - Cuộc chiến không tiếng súng; Phần 2: Ánh sáng tri thức lan tỏa; Phần 3: Từ Bình dân học vụ đến Học tập suốt đời.

Các đại biểu cắt băng kkhai mạc trưng bày chuyên đề.

Tại trưng bày lần này, nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu tới công chúng như: Thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi toàn thể bộ đội khu 2 và khu 3 về thành tích xoá nạn mù chữ, ngày 24/2/1948; Sách “Phương pháp và cách thức dạy vỡ lòng chữ quốc ngữ”- Bình dân học vụ Hà Nội, xuất bản năm 1946; Đặc san “Bình dân học vụ” - Nha Bình dân học vụ Trung Bộ xuất bản, năm 1947 ghi lại danh tính, chức vụ và quê quán của 17 liệt sĩ Bình dân học vụ đã hy sinh trong hai năm 1946 - 1947; Lời hiệu triệu của Tổng Giám đốc Nha Bình dân học vụ, ngày 8/ 9/1949; Huy hiệu của chiến sĩ cách mạng bị giam ở nhà tù Côn Đảo vẽ và in, để cổ động tham gia phong trào Bình dân học vụ trong tù, năm 1951; Sưu tập dụng cụ học tập của học sinh; Sổ ghi cảm tưởng của các đồng chí lãnh đạo và nhân sĩ trí thức về công tác Bình dân học vụ; Bằng chứng nhận “Gia đình thanh toán mù chữ”; Sản phẩm công nghệ của nhóm sinh viên Lab EDABK của Trường Điện - Điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội) nghiên cứu và phát triển...

Đại biểu và công chúng tham quan trưng bày chuyên đề.

Trưng bày “Bình dân học vụ- thắp sáng tương lai” đã tái hiện lại bối cảnh đất nước trong những ngày đầu giành độc lập của 80 năm về trước; với tầm nhìn sâu rộng cùng khát vọng khai sáng cho toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào Bình dân học vụ. Vượt qua nhiều gian khổ thiếu thốn, những mất mát hy sinh, công cuộc xóa nạn mù chữ đã đạt được thành quả to lớn giúp cho hàng triệu người biết đọc, biết viết, hiểu được quyền lợi và bổn phận của mình để tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Thành quả đó là nền tảng tiếp cận tri thức, trở thành ngọn đuốc soi đường, hun đúc ý chí và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc TS. Nguyễn Văn Đoàn, nhấn mạnh, qua từng tư liệu, hiện vật, câu chuyện, công chúng sẽ cảm nhận được khát vọng học tập, tinh thần hiếu học và niềm tin bền bỉ vào sức mạnh của tri thức từ những con chữ đầu tiên năm xưa đến ngọn lửa học tập đang được tiếp nối trong phong trào "Bình dân học vụ số" hôm nay.

Nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu, hình ảnh, hiện vật về phong trào Bình dân học vụ do ông Nguyễn Phong Niên; ông Vương Mạnh Thái (đại diện gia đình Nhà giáo Vương Kiêm Toàn - nguyên Tổng Giám đốc Nha Bình dân học vụ) trao tặng và Chip EDABK-Brain do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội) trao tặng.

Đồng thời, bảo tàng cũng khai trương Ứng dụng công nghệ trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) trên nền tảng định vị không gian trực quan (Visual Positioning System - VPS) tại hệ thống trưng bày thường trực và phòng trưng bày chuyên đề “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai” do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) triển khai thực hiện

Trưng bày mở cửa từ ngày 22/8/2025 đến tháng 12/2025.