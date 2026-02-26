Hội xuân Ngọa Vân - Hành trình trở về cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm

Tôn vinh giá trị Di sản Văn hóa toàn cầu

Sáng 25/2 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Công ty CP Du lịch Văn hóa Ngọa Vân phối hợp tổ chức, chính thức khai hội xuân Ngọa Vân tại chùa Ngọa Vân (phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh).

Lễ hội xuân Ngọa Vân diễn ra trong 3 tháng mùa xuân là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc và đầy ý nghĩa của một mùa lễ hội đầu tiên sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.

Ông Mai Vũ Tuấn,Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức lễ hội phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi Lễ khai hội xuân Ngọa Vân 2026, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, lễ hội xuân Ngọa Vân năm nay nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh dịp xuân Bính Ngọ 2026, nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; làm nổi bật chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa, cảnh quan và tinh thần Phật giáo Trúc Lâm.

Ngọa Vân là ngôi chùa tọa lạc trên núi Bảo Đài (tên gọi khác là núi Vẩy Rồng) quanh năm mây phủ, là một phần quan trọng trong tổng thể khu di tích nhà Trần. Di tích Ngọa Vân là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời tu hành, giảng pháp, độ tăng của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Nơi đây được coi là thánh địa linh thiêng của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Am - chùa Ngọa Vân nhìn từ trên cao.

Hằng năm, cứ vào đầu xuân, nhân dân và du khách thập phương lại hướng về Ngọa Vân để dâng lễ thành kính lên Phật Hoàng, mong cầu một năm mới bình an, khang thái, chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh thiêng của chốn tổ; đồng thời là cơ hội để nhân dân và du khách được tiếp cận với cội nguồn lịch sử; góp tiếng nói tích cực trong việc giáo dục lòng tri ân, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tầm quan trọng của Ngọa Vân - một di sản văn hóa gắn liền với triều đại hưng thịnh và sự nghiệp của Đức Phật Hoàng.

Không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc, điểm đến an toàn, thân thiện

Lễ khai hội xuân Ngọa Vân diễn ra lúc 9 giờ ngày 25/2 với đầy đủ nghi thức truyền thống. Trước phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng được dàn dựng công phu, gồm múa lân sư rồng, các tiết mục hợp xướng, chầu văn, ngâm thơ và hát chèo ca ngợi Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng vẻ đẹp quê hương Ngọa Vân.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai hội.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức cầu Quốc thái dân an - gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, thịnh vượng cho đất nước và mỗi gia đình trong năm Bính Ngọ.

Là lễ hội xuân đầu tiên khi di tích được vinh danh toàn cầu, Lễ hội xuân Ngọa Vân 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch của Quảng Ninh.

Ông Mai Vũ Tuấn - Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, Lễ hội xuân Ngọa Vân năm nay nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tuyến cáp treo Trại Lốc - Ngọa Vân.

“Lễ hội góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng hình ảnh Ngọa Vân là không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước; hướng đến mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm nghệ thuật cấp vùng; điểm đến hấp dẫn hàng đầu về du lịch di sản, văn hóa khu vực châu Á và thế giới”, ông Mai Vũ Tuấn cho biết.

Với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh, du khách đến Lễ hội xuân Ngọa Vân dễ dàng tiếp cận chùa Ngọa Vân ở độ cao 1.000 m so với mặt nước biển bằng tuyến cáp treo Trại Lốc - Ngọa Vân. Sự thuận tiện này giúp nhiều đối tượng du khách, đặc biệt là người cao tuổi hoặc gia đình có trẻ nhỏ có thể tiếp cận điểm hành hương dễ dàng hơn. Đồng thời, du khách có khoảng thời gian thưởng ngoạn khung cảnh núi non với góc nhìn toàn cảnh thiên nhiên Yên Tử từ trên cao.