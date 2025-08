Hàng nghìn phật tử, du khách về dự khai hội Xuân Yên Tử 2025

Hội xuân Yên Tử được xem là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn tăng ni, phật tử và du khách về với vùng đất Phật linh thiêng để chiêm bái, vãn cảnh.

Phát biểu tại lễ khai hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Phạm Tuấn Đạt cho biết, trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, Yên Tử luôn ấp ủ trong mình hồn thiêng văn hóa Việt với hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am tháp, hàng ngàn di vật cổ chứa đựng những giá trị tinh thần, tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm và nền văn hóa huy hoàng, rực rỡ thời Đại Việt.

Lễ hội Khai xuân Yên Tử 2025 thu hút đông đảo du khách thập phương. Ảnh Văn Đức

Với những giá trị to lớn đó, ngày nay Yên Tử đã trở thành báu vật vô giá và là niềm tự hào không chỉ của người dân Quảng Ninh mà của cả dân tộc Việt Nam ta. Để tôn vinh và nâng tầm giá trị của Yên Tử, năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Khu di tích Yên Tử là di tích quốc gia đặc biệt.

Theo Chủ tịch UBND TP. Uông Bí, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương xây dựng và hoàn thiện xong bộ hồ sơ khoa học "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" đệ trình lên tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Đến ngày 26/1/2024 hồ sơ đã được tổ chức UNESCO tiếp nhận, xem xét, thẩm định. Đồng thời trong năm 2024, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan đón các đoàn chuyên gia của ICOMOS về khảo sát, thẩm định thực địa và được đoàn đánh giá cao về giá trị nổi bật của Quần thể di tích Yên Tử.

Kết quả này là những bước tiến quan trọng trong hành trình ghi danh đề Yên Tử có cơ hội trở thành di sản văn hoá nhân loại, từ đó để chúng ta nỗ lực hơn trong công tác bảo tồn những giá trị của di sản cho thế hệ mai sau.

Nghi thức đóng ấn tại lễ hội Xuân Yên Tử 2025. Ảnh Văn Đức

Theo ông Phạm Tuấn Đạt, với việc xây dựng hồ sơ tôn vinh di tích danh thắng Yên Tử là nỗ lực tôn vinh văn hoá lịch sử, đồng thời tăng độ nhận diện của di sản ở quy mô toàn cầu trở thành tài nguyên cho phát triển du lịch, phát huy hiệu quả cho giá trị di sản. Nếu được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới sẽ là cơ sở vững chắc cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững, góp phần bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo nền tảng quan trọng để thành phố Uông Bí vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng ta cùng mong ước và tin tưởng rằng trong năm 2025 quần thể di tích và danh thắng Yên Tử sẽ vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Lễ khai hội Xuân Yên Tử là hoạt động văn hóa thường niên mở màn cho 3 tháng hội xuân, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích Yên Tử.

Năm 2025, Lễ khai Hội Xuân Yên Tử được tổ chức đặc biệt hơn, tái hiện lại một lễ hội Xuân xưa mang đậm nét truyền thống gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với các nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, Thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử... cùng với phần biểu diễn văn nghệ khai hội.

Nghi lễ rước kiệu năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 11 đội kiệu đến từ các địa phương thuộc thành phố Uông Bí cùng với Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh hứa hẹn sẽ mang đến một lễ hội Khai xuân long trọng, quy mô và mang đậm nét truyền thống của người Việt.

Bên cạnh đó,TP. Uông Bí và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, tiêu biểu như đã tái hiện lại một không gian Tết truyền thống với chuỗi hoạt động - trò chơi mang đậm văn hóa Việt xưa, mang lại cho du khách kì du Xuân thêm trọn vẹn. Các hoạt động trải nghiệm với chủ đề "Tinh hoa Văn hoá Việt" diễn ra cả ngày tại các địa điểm tại khu danh thắng.

Ngay trong ngày khai hội, đã có rất đông tăng ni, Phật tử, nhân dân và khách du lịch hành hương về Yên Tử. Để phục vụ chu đáo nhu cầu du khách, TP. Uông Bí và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có sự chủ động, chu đáo, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai hội xuân, đón khách tham quan Yên Tử và các lễ hội trên địa bàn thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, đảm bảo an toàn cho du khách đến du xuân và tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo văn minh, lịch sự, đảm bảo đúng quy định.