Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học 2025

Hôm nay các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong ảnh: Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) - Ảnh: DANH KHANG

Sau 10 lần lọc ảo, đầu giờ chiều 22-8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trường đại học Việt Nhật: Ngành công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn 21 điểm

Trường đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển từ 20 - 22 điểm cho 9 ngành/chương trình đào tạo, tất cả các ngành chỉ có một đầu điểm chuẩn duy nhất cho các phương thức, tổ hợp.

Trong đó ngành Nhật Bản học điểm chuẩn cao nhất 22 điểm, kế tiếp là ngành công nghệ kỹ thuật chíp bán dẫn 21 điểm; có 4 ngành cùng lấy 20 điểm.

Nhà trường lưu ý, các thí sinh chưa đỗ vào trường có thể cân nhắc đăng ký tuyển sinh bổ sung, dự kiến tuyển từ ngày 22-8 và xét tuyển để nhập học cùng đợt chính thức.

Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Việt Nhật theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 20 - 21 điểm. Trong đó ngành Nhật Bản học lấy điểm chuẩn cao nhất, tiếp theo là khoa học và kỹ thuật máy tính 20,75 điểm.

Điểm chuẩn Trường đại học Việt Nhật

Trường đại học Gia Định: Điểm chuẩn 15 - 20,5

Điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường đại học Gia Định dao động từ 15 đến 20,5, trong khi điểm học bạ từ 15 đến 22,5.

Hầu hết các ngành có điểm chuẩn học bạ cao hơn điểm thi tốt nghiệp THPT, riêng ngành trí tuệ nhân tạo lại có điểm chuẩn học bạ thấp hơn.

Điểm chuẩn Trường đại học Gia Định

Điểm chuẩn Trường đại học Công nghệ cao nhất 28,19, chỉ công bố một đầu điểm

Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố duy nhất một đầu điểm chuẩn cho mỗi ngành, dao động 22 - 28,19 điểm, tăng so với năm ngoái.

Điểm chuẩn Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường đại học Tân Tạo lấy điểm chuẩn y khoa 20,5

Điểm chuẩn các ngành của Trường đại học Tân Tạo dao động từ 15 đến 20,5 điểm. Trong đó ngành y đa khoa có điểm chuẩn 20,5. Các ngành khối sức khỏe còn lại có điểm chuẩn 17.

Điểm chuẩn Trường đại học Tân Tạo

Điểm chuẩn Trường đại học Hoa Sen: 15 - 17

Với phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành dao động từ 15 đến 17 điểm. Điểm chuẩn phương thức xét điểm học bạ cao hơn, từ 18 đến 19,45.

Điểm chuẩn Trường đại học Hoa Sen

Điểm chuẩn Trường đại học Quốc tế Sài Gòn: 15 - 18

Điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào Trường đại học Quốc tế Sài Gòn dao động từ 15 đến 18 điểm. Theo phương thức xét tuyển học bạ, mức điểm trúng tuyển vào các ngành từ 18 điểm.

Với phương thức xét tuyển kết quả điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào 29 chương trình đào tạo của SIU là 600 điểm trở lên, theo thang điểm 1.200.

Điểm chuẩn Trường đại học Quốc tế Sài Gòn

Học viện Hàng không Việt Nam: 18 - 27 điểm

Tại Học viện Hàng không Việt Nam, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có điểm chuẩn từ 18 đến 27 điểm. Trong đó ngành Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) có điểm chuẩn cao nhất phương thức này khi điểm chuẩn lên đến 27 điểm. Với điểm học bạ, ngành này cũng có điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm.

Điểm chuẩn học viện hàng không Việt Nam

Trường đại học Hạ Long: Điểm chuẩn 15 - 27,32 điểm

Trường đại học Hạ Long vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2025, dao động từ 15 - 27,32 điểm với phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong đó nhóm ngành sư phạm dẫn đầu điểm chuẩn với 27,32 điểm sư phạm ngữ văn, giáo dục mầm non 26,28 điểm, giáo dục tiểu học 24 điểm.

Điểm chuẩn Trường đại học Hạ Long.

Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM: 18 - 20 điểm

Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển các phương thức. Theo đó, điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 17 điểm, phương thức xét học bạ từ 18 đến 20 và kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM từ 500 đến 600 điểm tùy ngành.

Điểm chuẩn Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, các trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2025 từ 17h ngày 20-8 sau 6 lần lọc ảo.

Tuy nhiên ngày 20-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025. Theo đó tăng số lần lọc ảo từ 6 lần lên 10 lần, đồng thời các trường không được công bố điểm chuẩn trước 12h30 ngày 22-8.