Đại học Quốc gia Hà Nội quy đổi 30 điểm A00 bằng 27,75 điểm tổ hợp D01

Thông báo do Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí ký ban hành Bảng phân vị tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) và tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT các khối A00, B00, C00, D01 năm 2025.nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học xây dựng bảng quy đổi phù hợp trong công tác tuyển sinh, đồng thời giúp thí sinh và phụ huynh có thêm căn cứ để lựa chọn tổ hợp xét tuyển hiệu quả.

Đây là kết quả phân tích từ dữ liệu điểm thi HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT của chính các thí sinh đã tham dự kỳ thi năm 2025. Việc quy đổi sát với thực tế giúp đảm bảo tính công bằng và khả năng dự báo trong xét tuyển đại học.

Tốp (%) HSA A00 B00 C00 D01 3* 129 30.0 29.5 29.5 27.75 0,5 114 28.75 28.25 28.75 26.25 1 111 28.5 28.0 28.5 25.75 2 108 28.25 27.57 28.5 25.5 3 105 27.75 27.25 28.25 25.0 5 102 27.5 26.75 28.0 24.5 10 98 27.0 26.25 27.5 24.0 20 91 25.75 25.0 26.75 22.75 30 86 24.75 23.75 26.25 22.0 40 82 23.75 22.85 25.75 21.35 50 78 22.75 21.75 25.0 20.75 60 74 21.6 20.5 24.5 20.0 70 70 20.5 19.25 23.5 19.35 80 66 19.2 18.1 22.6 18.6 90 60 17.25 15.99 21.0 17.5 100 31 7.95 8.82 12.0 10.87 Ghi chú: - Tốp điểm thi thống kê thứ hạng điểm thi từ cao xuống thấp. - 3*: Tốp 3 thí sinh có điểm thi cao nhất.

Ở nhóm tốp 3% thí sinh có điểm HSA cao nhất (129 điểm), điểm quy đổi tương đương khá cao ở các tổ hợp truyền thống: 30 điểm với A00, 29,5 điểm với B00 và C00. Tuy nhiên, ở tổ hợp D01, điểm tương đương chỉ ở mức 27,75, chênh lệch gần 2 điểm, cho thấy sự khác biệt về cấu trúc và độ khó giữa các tổ hợp.

Từ tốp 10% trở xuống, mức quy đổi giảm đều và có xu hướng chênh lệch dần giữa HSA và điểm thi THPT. Ví dụ, với tốp 50%, điểm HSA ở mức 78 thì tương đương khoảng 22,75 điểm A00 – mức điểm này chỉ nhỉnh hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội một chút. Điều này phản ánh mức độ sàng lọc của bài thi HSA ở nhóm thí sinh có năng lực trung bình.

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng thí sinh đạt điểm trung bình HSA (tốp 50%) sẽ khó đạt mức điểm xét tuyển cao nếu so quy đổi sang các khối truyền thống. Với những ngành có chuẩn đầu vào cao, nếu sử dụng kết quả HSA, thí sinh buộc phải nằm trong tốp 20% trở lên để có cơ hội cạnh tranh rõ rệt.

Năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển hơn 21.100 sinh viên cho 12 trường thành viên. Các phương thức tuyển sinh bao gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi HSA.

Đáng chú ý, theo Đại học Quốc gia Hà Nội công bố, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay với điểm thi tốt nghiệp THPT giảm nhẹ còn 19 điểm, thấp hơn 1 điểm so với năm 2024. Ngưỡng điểm này chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là căn cứ quan trọng để các trường lọc thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, đồng thời giúp thí sinh và phụ huynh định hướng, lựa chọn tổ hợp xét tuyển và ngành học phù hợp. Việc xác định mức điểm hợp lý, không quá thấp, đảm bảo chất lượng đầu vào là chủ trương nhất quán của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc bảo đảm uy tín, chất lượng đào tạo và thương hiệu của một đại học trọng điểm quốc gia, hướng tới đẳng cấp quốc tế.