Điểm sàn Đại học Công nghiệp TP.HCM 2025 giảm nhẹ

Đối với tất cả các ngành (trừ Dược học và nhóm ngành Pháp luật), chương trình đại trà có điểm sàn 18, chương trình tăng cường tiếng Anh là 17. So với năm ngoái, điểm sàn giảm 1 điểm. Đây là tổng điểm ba môn theo tổ hợp, chưa nhân hệ số và chưa bao gồm điểm ưu tiên. Phân hiệu tại Quảng Ngãi áp dụng mức điểm sàn 16 cho tất cả các ngành đào tạo theo phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Với phương thức xét học bạ, yêu cầu thí sinh có tổng điểm trung bình lớp 12 của ba môn trong tổ hợp đạt từ 21 trở lên, chưa tính điểm ưu tiên, điểm cộng. Ngành Dược học xét tuyển học bạ từ mức 24 điểm trở lên và yêu cầu học lực lớp 12 loại giỏi. Nhóm ngành Pháp luật yêu cầu điểm môn Toán và Ngữ văn từ 6 trở lên.

Năm 2024, điểm chuẩn các ngành kỹ thuật của Đại học Công nghiệp TP.HCM dao động từ 21 đến 27.5. Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt 27.5 điểm, Tự động hoá 27.25 điểm, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 25 điểm. Ngành Kỹ thuật máy tính, bao gồm chương trình đào tạo công nghệ vi mạch, đạt 26 điểm.

Đại học Công nghiệp TP.HCM hiện dự kiến tuyển sinh 10.300 chỉ tiêu cho 41 ngành đào tạo trong năm 2025 với 4 phương thức xét tuyển. Trong nhóm ngành kỹ thuật, năm nay nhà trường tuyển sinh có 4 ngành/chuyên ngành mới bao gồm: ngành Công nghệ tài chính; chuyên ngành Điện hạt nhân (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử), chuyên ngành Quản lý năng lượng (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt) và chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (thuộc ngành Công nghệ thông tin).

Hiện nay, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần, đến 17h ngày 28/7. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 22/8.