Kenan Foundation Asia tổng kết 5 năm thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam

Vừa qua, tại Trường THCS Minh Khai (phường Bạch Mai, Hà Nội), Tổ chức Kenan Foundation Asia (Kenan) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam” giai đoạn 2021–2025.

Các học sinh trình diễn mô hình STEM tại sự kiện.

Sự kiện đánh dấu chặng đường 5 năm triển khai dự án với nhiều tác động mang tính chuyển đổi, đồng thời chia sẻ định hướng chiến lược và lộ trình nhân rộng mô hình giáo dục STEM trong hệ thống giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

Hợp tác công – tư thúc đẩy giáo dục STEM

Lễ tổng kết có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, cùng đội ngũ giảng viên nguồn, ban giám hiệu và giáo viên các trường THCS tham gia dự án.

Dự án “Tăng cường Giáo dục Khoa học tại Việt Nam” được mở rộng triển khai trên cơ sở Biên bản Ghi nhớ ký kết giữa Kenan Foundation Asia (Kenan) và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giai đoạn 2021–2025.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ tổng kết.

Đây là bước phát triển quan trọng từ giai đoạn thí điểm bắt đầu từ năm 2018 với sự hỗ trợ của Boeing, nhằm từng bước đưa giáo dục STEM trở thành một định hướng chính thức, có tính hệ thống trong chương trình giáo dục phổ thông.

Sau 5 năm thực hiện, dự án đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về học liệu, cuốn “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy STEM dành cho giáo viên THCS” với 13 bài học mẫu do Kenan chủ trì biên soạn đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt và triển khai sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Về phát triển đội ngũ, dự án xây dựng mạng lưới 15 giảng viên nguồn; tổ chức 8 khóa tập huấn chuyên sâu cho 378 giáo viên THCS. Bên cạnh đó, 37 buổi sinh hoạt chuyên môn trực tiếp, tương đương 1.102 giờ sinh hoạt, đã giúp 489 giáo viên nâng cao năng lực giảng dạy STEM và phương pháp học tập qua dự án (PBL).

Các đại biểu tham quan phần trình diễn robotics của học sinh Trường THCS Minh Khai.

Thông qua các bài học STEM tích hợp, dự án đã tiếp cận 46.603 học sinh THCS. Tổng cộng, có 48.667 người hưởng lợi trực tiếp, bao gồm cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo dục, giáo viên và học sinh.

Lan tỏa tinh thần sáng tạo STEM trong học sinh

Một điểm nhấn tại lễ tổng kết là phần trình diễn Robotics của học sinh Trường THCS Minh Khai. Các sản phẩm sáng tạo và phần thuyết trình tự tin đã minh họa rõ nét hiệu quả của giáo dục STEM trong việc phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Chia sẻ tại sự kiện, Nhà giáo Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai cho biết, quá trình triển khai dự án đã giúp nhà trường và giáo viên thay đổi nhận thức về giáo dục STEM.

Nhà giáo Nguyễn Lan Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai chia sẻ tại lễ tổng kết. Ảnh Đăng Chung

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Lan Phương, STEM không phải là hình thức dạy học quá phức tạp hay chỉ dành cho những trường có điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, mà hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả từ chính thực tiễn giảng dạy, với sự chủ động và sáng tạo của giáo viên.

Cô bày tỏ mong muốn những kết quả tích cực từ dự án sẽ tiếp tục được lan tỏa tới nhiều cơ sở giáo dục, qua đó từng bước “đập tan” những quan niệm cho rằng dạy học STEM rất khó, đòi hỏi thiết bị hiện đại hoặc chỉ phù hợp với học sinh giỏi.

Trong khuôn khổ dự án, 6 Hội trại Sáng tạo STEM thường niên đã được tổ chức, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm và cuộc thi sáng tạo mang tính ứng dụng cao.

Phát biểu tại sự kiện, ông Richard Bernhard, Trưởng Đại diện Kenan Foundation Asia tại Việt Nam cho biết, kết quả của dự án thể hiện cam kết lâu dài của Kenan trong việc đồng hành cùng Bộ GD&ĐT đổi mới giáo dục, đồng thời khẳng định giáo dục STEM hoàn toàn có thể được triển khai hiệu quả và bền vững khi được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo dục địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đại biểu tại buổi lễ tổng kết dự án.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Michael Nguyễn, Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam nhấn mạnh, việc đầu tư dài hạn cho giáo dục STEM góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhằm bảo đảm tính bền vững và lan tỏa kết quả sau khi kết thúc giai đoạn 2021–2025, Kenan Foundation Asia đã trao tặng cuốn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy STEM cho Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT, tạo nền tảng để giáo dục STEM tiếp tục được nhân rộng trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam.

Nhà giáo Nguyễn Lan Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai (TP Hà Nội) mong muốn, với những kết quả dự án mang lại sẽ tiếp tục được lan tỏa tới nhiều trường học. Qua đó, để một bộ phận nhà trường, giáo viên, học sinh “đập tan” suy nghĩ dạy học STEM rất khó, phải có thiết bị hiện đại mới dạy được STEM, STEM chỉ dành cho học sinh giỏi…