Phenikaa School phát triển hệ sinh thái giáo dục STEM theo chuẩn quốc tế

Ngày 22/5, Phenikaa School tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập với chủ đề “Inspiring Young Innovators – 5 to Shine”. Cột mốc này không chỉ đánh dấu chặng đường phát triển đầu tiên của Nhà trường, mà còn mở ra giai đoạn mới với định hướng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường hội nhập quốc tế, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng thế hệ những nhà kiến tạo trẻ, bản lĩnh trong tương lai.

5 năm khởi đầu trên hành kiến tạo mô hình giáo dục tiên phong

Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Phenikaa School từng bước khẳng định vị thế của một trường phổ thông liên cấp hiện đại theo định hướng hội nhập quốc tế, với triết lý giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và chú trọng phát triển toàn diện năng lực người học.

Tại Phenikaa School, học sinh được học tập trong một môi trường hiện đại, hạnh phúc và giàu cảm hứng.

Ra đời trong bối cảnh giáo dục toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Phenikaa School lựa chọn hướng đi khác biệt: không chỉ chú trọng thành tích học tập mà đặt trọng tâm vào việc xây dựng năng lực thích ứng, tư duy đổi mới và khả năng học tập suốt đời cho học sinh.

Trên nền tảng chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường phát triển mô hình giáo dục tích hợp các phương pháp hiện đại, tăng cường trải nghiệm thực tiễn và phát triển kỹ năng thế kỷ XXI nhằm giúp học sinh chủ động khám phá tiềm năng của bản thân.

Đại diện Nhà trường chia sẻ: “Phenikaa School hướng tới mục tiêu không chỉ trang bị tri thức, mà còn giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, khả năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.”

Chương trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện và năng lực hội nhập

Với định hướng phát triển con người toàn diện, Phenikaa School chú trọng xây dựng môi trường học tập đa trải nghiệm ngay từ bậc Tiểu học thông qua việc tăng cường tiếng Anh, công nghệ, nghệ thuật, thể thao và kỹ năng sống.

Nhiều phương pháp học tập hiện đại như học theo dự án, thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm… được triển khai xuyên suốt nhằm phát triển tư duy phản biện, năng lực giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề cho học sinh.

Phenikaa School đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hiện đại, hướng tới tối ưu trải nghiệm học tập cho học sinh.

Ở bậc THCS và THPT, học sinh được tiếp cận sớm với hoạt động định hướng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và các dự án cộng đồng. Cách tiếp cận này không chỉ giúp các em hiểu rõ năng lực bản thân mà còn tạo nền tảng cho việc xác định lộ trình phát triển trong tương lai.

Song song với đó, Nhà trường đẩy mạnh các chương trình giao lưu quốc tế, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm thực tế nhằm trang bị cho học sinh năng lực thích nghi và hội nhập trong môi trường đa văn hóa.

Giáo dục STEM - trụ cột chiến lược bản sắc Phenikaa

Trong những năm qua, giáo dục STEM trở thành một trong những định hướng chiến lược trọng điểm của Phenikaa School. Nhà trường đầu tư xây dựng hệ sinh thái STEM theo chuẩn quốc tế với mô hình học tập liên môn, học qua dự án và trải nghiệm thực tiễn, tạo nền tảng để học sinh phát triển tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.

Chương trình STEM bản sắc Phenikaa được thiết kế để đào tạo phổ cập từ lớp một đến lớp 12 và đào tạo nâng cao cho học sinh yêu khoa học với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính liên thông và phù hợp với năng lực học sinh theo từng giai đoạn. Đội ngũ giáo viên STEM tại Phenikaa School được đào tạo chuyên sâu và chuẩn hóa theo định hướng quốc tế, với 100% giáo viên sở hữu chứng chỉ đào tạo STEM quốc tế.

Học sinh được tiếp cận từ sớm với Robotics, AI, lập trình, nghiên cứu khoa học cùng nhiều không gian sáng tạo mở. Hệ thống Makerspace, phòng thí nghiệm và khu vực thực hành được đầu tư bài bản nhằm gia tăng khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Mới đây, Phenikaa School chính thức nhận chứng nhận STEM.org Accredited từ tổ chức STEM.org, đồng thời được vinh danh trong Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu với danh hiệu “Best in STEM”.

Dấu mốc này không chỉ ghi nhận chất lượng chương trình đào tạo STEM của Nhà trường mà còn khẳng định những nỗ lực trong việc tiếp cận các chuẩn mực giáo dục quốc tế và xây dựng môi trường học tập tiên tiến cho học sinh Việt Nam.

Mở ra hành trình mới với khát vọng hội nhập và truyền cảm hứng

Lễ kỷ niệm 5 năm với chủ đề “Inspiring Young Innovators – 5 to Shine” là dịp để Phenikaa School nhìn lại hành trình đã qua, tri ân những giá trị được kiến tạo và tiếp thêm động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM và lọt Top 5% tổ chức STEM xuất sắc nhất thế giới.

Với sự đầu tư mạnh mẽ từ Phenikaa Group cùng chiến lược và tầm nhìn phát triển dài hạn, Phenikaa School tiếp tục kiên định mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và giàu cảm hứng - nơi mỗi học sinh được khơi mở tiềm năng, phát triển toàn diện, được nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, tự tin và sẵn sàng bước ra thế giới, hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.