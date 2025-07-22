Phenikaa thành đại học thứ 10 của Việt Nam sau 6 năm tái cấu trúc

Thời gian qua, Đại học Phenikaa liên tục nhiều năm giữ vững vị trí TOP 1 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, sự sống và khoa học trái đất Nature Index; TOP 3 Việt Nam trong hệ thống xếp hạng của tổ chức nghiên cứu về kinh tế RePEc; TOP 5 các trường Đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng SCImago 2025; xếp hạng 5 Sao về Đổi mới sáng tạo trong hệ thống đối sánh chất lượng Đại học UPM; TOP 8 Giải thưởng Châu Á 2025 của Tạp chí danh tiếng Times Higher Education…

Trường Đại học Phenikaa chính thức trở thành Đại học Phenikaa theo Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2025. Đây là kết quả của hơn 6 năm tái cấu trúc mạnh mẽ, giúp cơ sở giáo dục này trở thành trường trẻ nhất chuyển đổi thành công sang mô hình đại học tại Việt Nam.

Quyết định này tạo ra một dấu mốc quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà khi Phenikaa trở thành đại học tư thục đầu tiên ở khu vực phía Bắc và là đại học thứ 10 của Việt Nam. Các đại học còn lại bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Duy Tân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh BTC

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chuyển đổi Trường Đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa đã khẳng định vai trò ngày càng được nâng cao của Đại học Phenikaa.

Đây là một minh chứng rõ nét về đa dạng hóa hệ thống giáo dục đại học của đất nước, đặc biệt là khẳng định vai trò của các cơ sở giáo dục đại học tư thục, tạo ra sự lựa chọn phong phú cho người học.

Tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại học Phenikaa cũng như Tập đoàn Phenikaa thời gian qua.

Thủ tướng đồng thời đánh giá cao Đại học Phenikaa trong việc đề ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo, góp phần thiết thực triển khai chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước “Đại học Phenikaa cần bám sát tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi triết lý giáo dục: "Tôn trọng - Sáng tạo - Phản biện"; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng lúc.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học tích hợp, xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, kiểm soát nội bộ hiệu quả, phát huy vai trò tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình xã hội” - Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định chuyển Trường ĐH Phenikaa thành ĐH Phenikaa.

Cũng tại lễ công bố, Đại học Phenikaa đã chia sẻ về những mục tiêu chiến lược và những yếu tố quan trọng mang tính đột phá khác biệt để đưa Đại học Phenikaa lên một tầm cao mới. Mục tiêu chiến lược của Đại học Phenikaa đến năm 2030 là nằm trong Top 3 Việt Nam về đổi mới sáng tạo với Hệ sinh thái Đại học - Doanh nghiệp; tích hợp đồng bộ các hoạt động Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Đổi mới sáng tạo; nằm trong Top 100 các trường đại học châu Á.

Chia sẻ về tầm nhìn đến năm 2035, PGS.TS. Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết, Đại học Phenikaa phấn đấu trở thành Đại học Top 1 Việt Nam về đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, bền vững theo mô hình tích hợp Đại học - Doanh nghiệp. Trong đó, tỉ lệ thu từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo chiếm ít nhất 70% tổng thu của Đại học. Đại học Phenikaa đóng vai trò chiến lược trong việc phát triển và triển khai một số công nghệ lõi thuộc công nghệ chiến lược của Quốc gia và nằm trong Top 200 - 300 đại học trên Thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại học Phenikaa đã đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục năm 2025, chứng nhận Top 8 Giải thưởng giáo dục Châu Á The Award Asia 2025. Đại học Phenikaa đồng thời kí kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và đổi mới sáng tạo cùng Công ty CP Phenikaa-X với Advanced Smart Mobility, Data Impact JSC và West Japan Railway Company. Việc ký thỏa thuận hợp tác thể hiện Đại học Phenikaa tiếp tục mở rộng mạng lưới quốc tế hóa, được coi là bước đi chiến lược góp phần thực hiện những mục tiêu đột phá đã đặt ra.