Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Hội nghị công bố quyết định có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương; Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Văn phòng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thường trực Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội; Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ban Thường vụ và Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chủ trì hội nghị nhấn mạnh: Trong không khí quyết tâm triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Kỳ họp tháng 1 nhằm thực hiện các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức.

Kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mục đích và yêu cầu trọng tâm Hội nghị tiến hành công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định đồng chí Lê Quốc Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đây là bước kiện toàn then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng đối với các hoạt động của Hội.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành quyết định về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ này.

Đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố Quyết định.

Tiếp đó, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương lên công bố Quyết định số 1994, của Văn phòng trung ương Đảng về việc tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên chỉ định đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trung ương phát biểu.

Phát biểu đại diện lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trung ương nhấn mạnh: Đồng chí Lê Quốc Minh sẽ tiếp tục cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển xứng đang với niềm tin yêu kỳ vọng của Đảng, nhà nước và nhân dân. Đặc biệt là đối với Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam xứng đáng với truyền thống hơn 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, hơn 75 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục có nhiều sự đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, để các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích là cầu nối chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân kịp thời nhất, chính xác nhất và đáng tin nhất, đồng thời qua đó cũng kịp thời phát hiện tôn vinh, biểu dương những nhân tố mới điển hình tiên tiến các phong trào hay cách làm sáng tạo để động viên kịp thời nhân dân cả nước bạn đọc cả nước đồng hành với Đảng, nhà nước trong việc phát triển đất nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp đó, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã phát biểu nhận nhiệm vụ: Trong bối cảnh Đảng bộ đang triển khai nhiều nội dung quan trọng về kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, tôi ý thức sâu sắc rằng, để hoàn thành tốt trọng trách này, bản thân tôi cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Xây dựng Đảng bộ Trung ương Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn của Hội. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tập trung chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy định của Đảng.

Đặc biệt là triển khai hiệu quả công tác tuyển dụng và kiện toàn nhân sự tại các đơn vị trực thuộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của người làm báo trong cả nước. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên để xây dựng đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Để hoàn thành được những nhiệm vụ nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực của cá nhân, đồng chí Lê Quốc Minh cũng mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể trung ương, sự ủng hộ, đồng hành và phối hợp chặt chẽ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí hứa sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.