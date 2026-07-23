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Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 quy tụ 1.000 VĐV trẻ

Võ Vinh

Võ Vinh

14:06 | 23/07/2026
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Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 ( 2026 CJ National Youth Taekwondo Championship) sẽ diễn ra từ ngày 23-27/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), quy tụ khoảng 1.300 thành viên đến từ 34 tỉnh, thành phố.
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Giải đấu tiếp tục đánh dấu chặng đường 15 năm CJ Group đồng hành cùng sự phát triển của Taekwondo Việt Nam, từ đào tạo tài năng trẻ đến hỗ trợ đội tuyển quốc gia.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2019, năm nay giải đấu bước sang mùa giải thứ 6. Đây là giải Taekwondo thanh thiếu niên quy mô toàn quốc với sự tham gia của khoảng 1.300 người (1.000 vận động viên và 300 huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ và quan chức), đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây cũng là giải Taekwondo cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam có doanh nghiệp nước ngoài là Nhà tài trợ Danh xưng (Title Sponsor). Trong suốt thời gian qua, giải đấu đã trở thành sân chơi tiêu biểu để các tài năng trẻ Taekwondo Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ trở thành tuyển thủ quốc gia và tranh tài, khẳng định năng lực của mình.

15 năm xây dựng hệ sinh thái phát triển Taekwondo trẻ

CJ Group đã đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam từ năm 2012, dựa trên triết lý trách nhiệm xã hội toàn cầu "Dream Keeper ". Bắt đầu từ việc tài trợ Đội tuyển Taekwondo nữ quốc gia Việt Nam, CJ đã từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ sang tổ chức các giải đấu thanh thiếu niên và sáng lập giải đấu quốc tế, qua đó xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn diện từ phát hiện tài năng trẻ, đào tạo vận động viên, phát triển đội tuyển quốc gia cho đến tạo điều kiện để các vận động viên vươn ra đấu trường thế giới.

Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 quy tụ 1.000 VĐV trẻ
Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP. HCM từ ngày 23 đến ngày 27/7.

Đặc biệt, Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ, được tổ chức thường niên từ năm 2019, là điểm khởi đầu để các tài năng trẻ Taekwondo Việt Nam khám phá năng lực của bản thân trên sân chơi toàn quốc và mạnh dạn theo đuổi những ước mơ lớn hơn.

Không chỉ đơn thuần tài trợ một giải đấu, CJ còn xây dựng nền tảng để phát hiện tài năng trẻ từ sớm, triển khai quá trình đào tạo bài bản và có hệ thống, đồng thời giúp các vận động viên phát triển đủ năng lực cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Thông qua đó, CJ không chỉ góp phần đưa Taekwondo trở thành môn thể thao tiêu biểu của K-Sports, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Taekwondo Việt Nam. Đồng hành cùng các vận động viên từ khi nuôi dưỡng ước mơ, trưởng thành đến lúc chinh phục đấu trường thế giới chính là cách CJ hiện thực hóa triết lý "Dream Keeper" của mình.

Lan tỏa K-Sports, K-Lifestyle và gắn kết cộng đồng

Gần đây, tại cả Hàn Quốc và Việt Nam, Taekwondo đang được nhìn nhận không chỉ là một môn thể thao mà còn là một nội dung văn hóa (cultural content).

Đặc biệt tại Việt Nam, thông qua các hoạt động trên truyền hình và mạng xã hội của các cựu tuyển thủ quốc gia, mức độ phổ biến và sức ảnh hưởng về mặt văn hóa của Taekwondo ngày càng được mở rộng.

Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 quy tụ 1.000 VĐV trẻ
Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ, được tổ chức thường niên từ năm 2019.

Trong bối cảnh Taekwondo đang phát triển thành một lĩnh vực kết hợp giữa thể thao, văn hóa và công nghiệp, CJ cũng đang đóng vai trò cầu nối quảng bá K-Sports và văn hóa Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua Taekwondo.

Thông qua Taekwondo, CJ không chỉ thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc mà còn tiên phong trong việc lan tỏa K-Lifestyle.

Sự phổ biến của phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc đã tạo nên sự gần gũi với Hàn Quốc trong giới trẻ và tầng lớp trung niên. Cùng với xu hướng theo đuổi lối sống lành mạnh (well-being), điều này đang khiến thế hệ Gen Z ngày càng quan tâm đến K-Food, K-Sports và K-Lifestyle nói chung.

Nắm bắt xu hướng đó, nhân dịp giải đấu, CJ sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mại dành cho người tiêu dùng thông qua các công ty thành viên tại Việt Nam.

CJ Foods sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng thương hiệu mì ăn liền mới Ohya!, vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ohya! mang thông điệp thương hiệu "Charge Your Day" (Tiếp thêm năng lượng để mỗi ngày thêm năng động), hướng đến phong cách sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Trong thời gian diễn ra giải đấu, khách tham quan sẽ được trải nghiệm và dùng thử sản phẩm ngay tại khu vực thi đấu. Đồng thời, từ ngày 16 đến ngày 29/7 (bắt đầu trước giải đấu một tuần), tại Co.opXtra Vạn Hạnh Mall (TP.HCM), khách hàng mua 15 gói mì Ohya! sẽ được tặng bình giữ nhiệt chính thức của giải Taekwondo.

Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 quy tụ 1.000 VĐV trẻ

Tous les Jours cũng triển khai chương trình tặng bình giữ nhiệt chính thức của giải cho khách hàng mua từ 300.000 đồng tại 24 cửa hàng. Trong khi đó, CGV sẽ tặng bình giữ nhiệt chính thức của giải cho khách hàng mua từ 350.000 đồng (bao gồm bắp rang và đồ uống) tại 10 cụm rạp.

CJ Group hiện đang phát triển nhiều lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam như thực phẩm, dịch vụ ăn uống, giải trí và logistics, đồng thời không ngừng đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, CJ Logistics Vietnam đang mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai như Contract Logistics, chuỗi cung ứng lạnh (Cold Chain) và thương mại điện tử (E-commerce), qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics Việt Nam.

Bên cạnh đó, CJ Vietnam Open năm nay cũng là một hoạt động tiêu biểu của mô hình "One CJ", với sự tham gia của nhiều công ty thành viên thuộc các lĩnh vực thực phẩm, dịch vụ ăn uống, giải trí và logistics. Thông qua thể thao, CJ mong muốn lan tỏa lối sống lành mạnh, quảng bá văn hóa Hàn Quốc và mở rộng hơn nữa sự gắn kết với cộng đồng Việt Nam.

Trong khi đó, toàn bộ các trận đấu của giải năm nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, nền tảng OTT số 1 tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phổ biến và nâng cao nhận diện của môn Taekwondo.

Taekwondo CJ Group Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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AUD 17881 18155 18730
CAD 18163 18439 19052
CHF 31643 32023 32661
CNY 0 3845 3938
EUR 29409 29629 30705
GBP 34361 34752 35694
HKD 0 3225 3427
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14945 15530
SGD 19844 20126 20703
THB 693 756 810
USD (1,2) 26048 0 0
USD (5,10,20) 26089 0 0
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Cập nhật: 23/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,120 26,120 26,500
USD(1-2-5) 25,076 - -
USD(10-20) 25,076 - -
EUR 29,549 29,573 30,984
JPY 156.85 157.13 166.6
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AUD 18,096 18,161 18,847
CAD 18,364 18,423 19,099
CHF 31,906 32,005 32,938
SGD 19,977 20,039 20,822
CNY - 3,812 3,957
HKD 3,287 3,297 3,435
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