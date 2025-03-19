Vovinam Dance 2025: Sự kết hợp tinh tế giữa võ thuật, âm nhạc và vũ đạo

Cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tạo ra một sự kiện văn hóa thể thao lớn kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30/4, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/09. Cuộc thi sẽ được phát sóng và quảng bá trên các kênh truyền hình, nền tảng số (ứng dụng Hà Nội On, kênh YouTube, fanpage) của Đài Hà Nội.

Võ sư Trần Văn Mỹ- Chánh Chưởng quản môn phái Vovinam (Ảnh: BTC)

Võ nhạc Vovinam (Vovinam Dance) là sự sáng tạo, mang hơi thở hiện đại trên nền tảng Việt Võ Đạo - môn võ thuật truyền thống của Việt Nam do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938. "Võ nhạc" là sự kết hợp tinh tế giữa võ thuật, âm nhạc và vũ đạo, tạo nên những màn trình diễn đầy nghệ thuật.

“Vovinam Dance 2025” không chỉ là một sân chơi dành cho các võ sinh, vũ công, những người đam mê nghệ thuật…, mà còn là cơ hội để khám phá một hình thức biểu diễn đầy sáng tạo, nơi tinh thần thượng võ hòa quyện cùng nghệ thuật.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Đài Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Cuộc thi hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, thể hiện sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ. Đây cũng còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa những giá trị tinh hoa của Vovinam vươn tầm Thế giới.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Đài Hà Nội cho biết: “ Đài Hà Nội luôn là đơn vị tiên phong trong việc lan toả thông tin, giữ gìn và phát triển những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, trong đó có bộ môn võ cổ truyền Vovinam. Lần đầu tiên phối hợp tổ chức một cuộc thi hấp dẫn về Võ nhạc Vovinam, Đài Hà Nội mong muốn sẽ là cầu nối với khán giả, với lớp trẻ để những người yêu võ thuật có cơ hội khẳng định tài năng, đồng thời qua đó giúp mọi người hiểu biết sâu sắc về một trong những di sản phi vật thể của Việt Nam”.

Gặp gỡ báo chí công bố cuộc thi

Võ sư Trần Văn Mỹ - Chánh Chưởng quản môn phái Vovinam chia sẻ: “Cuộc thi Võ nhạc Vovinam Dance 2025 chính là nơi để tất cả các môn sinh Vovinam có dịp thể hiện tài năng, là nơi tôn vinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và sự kết hợp hài hòa giữa võ thuật và nghệ thuật. Đây cũng là điều kiện rất tốt để cho các môn sinh Vovinam ở mọi quốc gia trên toàn Thế giới có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ, cùng nhau xây dựng môn phái Vovinam ngày càng đoàn kết và phát triển hơn nữa”.

Cuộc thi được tổ chức gồm 2 vòng : Vòng loại: Theo hình thức trực tuyến, trên nền tảng https://vovinam.digital/ từ 1/4/2025 đến 31/7/2025; Vòng chung kết: Trực tiếp tại trường quay S5 Đài Hà Nội ngày 24/8/2025.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành một sân chơi thường niên bổ ích và ý nghĩa, giúp học sinh phát huy tinh thần sáng tạo và đam mê võ thuật, đồng thời gìn giữ, nâng cao và lan tỏa Vovinam – bộ môn võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam. Tổng trị giá giải thưởng của cuộc thi lên tới 550 triệu đồng.