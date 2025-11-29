Chuyển động số
Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Phạm Anh

Phạm Anh

14:43 | 29/11/2025
Quán Meta AI thu hút đông đảo các bạn trẻ tại Tp HCM tham dự không chỉ nhờ mở cửa miễn phí, mà còn hấp dẫn bởi trào lưu sáng tạo món ăn độc đáo cùng Meta AI đã gây sốt trước đó với hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Những món ăn từ những video viral như Bún Riêu Taco, Sundae Cơm Chiên, Kem Gạo Rang và Trái Cây Pha Lê đã chính thức hiện diện tại Quán Meta AI lần này, mang đến trải nghiệm sống động và thú vị, giúp người trẻ Việt có thể trực tiếp thưởng thức những món ăn được ra đời dưới sự hỗ trợ của Meta AI.

Quán Meta AI còn là nơi các bạn trẻ bước vào hành trình sáng tạo trọn vẹn

Không chỉ là sự kiện ẩm thực, Quán Meta AI còn là nơi các bạn trẻ bước vào hành trình sáng tạo trọn vẹn, từ lên ý tưởng đến hình ảnh, từ video đến hương vị. Các bạn trẻ còn được thỏa sức chụp ảnh cùng những tạo tác ẩm thực độc đáo, từ đó biến tấm hình tĩnh trở thành video sống động chỉ trong vài giây nhờ tính năng Hoạt ảnh (Animation). Nhiều vị khách đã hào hứng chia sẻ thành quả trên Facebook, Instagram, Threads và Vibes, bảng tin video ngắn do AI tạo ra trong ứng dụng Meta AI, như một cách kể lại hành trình khám phá riêng của mình.

Tiếp nối hành trình sáng tạo, khách tham gia quán ăn đặc biệt này cũng được thử nghiệm tính năng Edit/Restyle để biến hóa ảnh theo phong cách riêng, như hoạt hình, 3D hay truyện tranh, chỉ trong vài giây.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của Quán Meta AI chính là trải nghiệm “từ câu lệnh đến món ăn”

Điểm nhấn đặc biệt nhất của Quán Meta AI chính là trải nghiệm “từ câu lệnh đến món ăn”. Những “thực khách” của quán ăn sẽ chọn món theo hình thức “xé túi mù"” (blind box), sử dụng Meta AI để tạo hình ảnh món ăn từ các gợi ý, rồi thưởng thức ngay phiên bản thật của những món ăn đó do bếp trưởng Minh Nhật phụ trách. Những món như Bún Riêu Taco, Sundae Cơm Chiên, Kem Gạo Rang hay Trái Cây Pha Lê từng “gây bão” vì vẻ ngoài siêu thực trong các video của các nhà sáng tạo nội dung, nay đã có thể hiện diện ngay trên tay các bạn trẻ, trong clip mà các bạn có thể tự tạo ra cho riêng mình… với một phiên bản đời thực cân bằng cả về hương vị, cách trình bày chỉn chu và đầy cảm hứng.

"Tôi tình cờ biết đến sự kiện này và là một người yêu thích ẩm thực, tôi rất háo hức được thử những món ăn độc lạ mà tôi từng thấy trên Reels của các nhà sáng tạo. Sự kiện này như một sân chơi kết hợp giữa món ăn và công nghệ. Tôi thực sự bất ngờ với hành trình sáng tạo ở đây và ra về với một album đầy ắp ảnh đã được AI biến hóa cùng cảm hứng để biến những ý tưởng sáng tạo của bản thân trở thành hiện thực với Meta AI," Mai Thi (TP. Hồ Chí Minh), một trong những bạn trẻ tham dự sự kiện, chia sẻ.

Đầu bếp Minh Nhật, Quán quân MasterChef Việt Nam 2014 là đầu bếp chính phụ trách những món ăn trong menu đặc biệt của Quán Meta AI, bày tỏ: "Chúng tôi đo lường thành công qua phản ứng của cộng đồng. Khi thực khách nói với chúng tôi rằng món ăn mang lại cảm giác giống như trên video của các nhà sáng tạo, chúng tôi biết mình đã thành công đưa ý tưởng gốc của họ ra đời thật. Những ý tưởng của các nhà sáng tạo nội dung và phản hồi tích cực từ cộng đồng đã truyền cảm hứng để tôi thử nghiệm nhiều ý tưởng táo bạo hơn.”

Nhà sáng tạo nội dung ẩm thực Nguyễn Khánh Linh, thường được biết đến với tên gọi “Pít Ham Ăn”, cho biết: “Tôi thấy vô cùng vinh dự và vui mừng khi thấy mọi người chụp hình và thử món ăn lấy cảm hứng từ AI của mình. Thành công của ý tưởng này đã truyền cảm hứng cho tôi biến những ý tưởng tưởng chừng kỳ lạ trở thành hiện thực dưới sự hỗ trợ của công nghệ.”

Diễn ra hoàn toàn miễn phí Quán Meta AI thu hút đông đảo các bạn trẻ đến khám phá trong suốt hai ngày. Đây không chỉ là một pop-up cafe độc đáo mà còn là cơ hội để cộng đồng sáng tạo Việt Nam tiếp tục khám phá Meta AI, thử nghiệm các công cụ mới và mở rộng khả năng sáng tạo của chính mình.

Quán Meta AI là kết quả của một hành trình sáng tạo của các nhà sáng tạo nội dung ẩm thực nổi bật như Huy Trần, Ông Anh Thích Nấu Ăn, và Phương Phương Emmersweet với những ý tưởng hình thành dựa trên sự hỗ trợ của Meta AI, đến tạo ra những lên công thức và tạo ra những món ăn độc đáo với cách trình bày ấn tượng. Những ý tưởng này được chia sẻ dưới dạng video ngắn Reels với sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận về hàng triệu lượt xem. Trào lưu này nhanh chóng lan rộng với sự tham gia của các nhà sáng tạo như Pít Ham Ăn, Gymer Thích Vào Bếp, Let Nhân Cook, và Sammy. Những thành công này chính là nền tảng để Meta đưa trải nghiệm sáng tạo từ trực tuyến ra ngoài đời thật thông qua Quán Meta AI, nơi người tham gia vừa thưởng thức vừa chia sẻ trên mạng xã hội, tiếp tục lan tỏa hành trình sáng tạo trên các nền tảng trực tuyến.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

