Không gian ẩm thực sáng tạo 'Quán Meta AI' sẽ mở cửa tự do

“Quán Meta AI” chính thức diễn ra trong 2 ngày tại địa chỉ NOIRE Dining & Cafe, TP. Hồ Chí Minh

Với chủ đề “Sáng tạo thả ga, món ngon độc lạ”, Quán Meta AI mang đến không gian ẩm thực độc đáo, nơi những món ăn quen thuộc được tái hiện và thổi hồn bằng khả năng sáng tạo vô hạn của AI.

Sự kiện được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn trẻ từ 18 tuổi trở lên, khuyến khích người tham gia khám phá Meta AI một cách vui vẻ và tương tác. Người quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Quán Meta AI và đăng ký cập nhật thông tin sự kiện tại: https://www.facebook.com/events/4370577169843047/4370577176509713/

“Quán Meta AI” sẽ được tổ chức miễn phí

Với 1 tỷ người dùng tích cực hàng tháng và được tích hợp trong các nền tảng phổ biến như Facebook, Messenger, Instagram và WhatsApp, Meta AI đã trở thành công cụ quen thuộc với cộng đồng sáng tạo nội dung tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực. Nhiều nhà sáng tạo nội dung hàng đầu như Huy Trần, Ông Anh Thích Nấu Ăn, và Phương Phương Emmersweet đã tận dụng Meta AI để tạo ra các ý tưởng món ăn độc đáo, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, món Bún Riêu Taco của Huy Trần đã được đăng tải trên trang Instagram chính thức của Meta trên toàn cầu, thu hút hơn 5 triệu lượt xem và nhiều bình luận tích cực. Trào lưu này sau đó đã lan tỏa trong cộng đồng, với sự tham gia của các nhà sáng tạo như Pít Ham Ăn.

Có thể nói, những thành công này chính là tiền đề để Meta mang trải nghiệm sáng tạo đó đến đời thực, nơi người tham dự có thể trực tiếp thưởng thức những món ăn được lên ý tưởng bởi Meta AI.

Tại Quán Meta AI, người tham gia sẽ được hòa mình vào các hoạt động tương tác trải nghiệm kết hợp AI. Với tính năng chỉnh sửa ảnh Edit/Restyle, họ có thể biến hóa hình ảnh theo nhiều phong cách như hoạt hình, 3D hay truyện tranh chỉ với vài thao tác đơn giản. Đồng thời, tính năng tạo hoạt ảnh Animation cho phép biến những bức ảnh tĩnh thành video chuyển động sống động, sau đó dễ dàng chia sẻ lên Vibes, nền tảng video ngắn do AI tạo ra trên ứng dụng Meta AI, mang đến trải nghiệm sáng tạo trực quan và thú vị.

Tại đây, khách tham dự sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn độc lạ như Bún Riêu Taco, Sundae Cơm Chiên, Kem Gạo Rang, Trái Cây Pha Lê… được chế biến bởi đầu bếp Minh Nhật (Quán quân MasterChef Việt Nam 2014) dựa trên những ý tưởng do các nhà sáng tạo nội dung kết hợp cùng Meta AI.

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực thú vị, người tham gia còn có thể tự tạo hình ảnh món ăn của riêng mình dựa trên các câu lệnh gợi ý, giúp bất kỳ ai cũng có thể thử sức trở thành “nhà sáng tạo” và nhìn ý tưởng của mình được Meta AI hiện thực hóa một cách dễ dàng.