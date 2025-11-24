Chuyển động số
Meta bị cáo buộc dừng nghiên cứu cho thấy Facebook tổn hại sức khỏe tâm thần

Bảo Trân

15:17 | 24/11/2025
Meta đang đối mặt với các cáo buộc mới khi hồ sơ pháp lý công bố ngày thứ sáu 22/11. cho rằng tập đoàn này đã âm thầm dừng một nghiên cứu nội bộ cho thấy người dùng ngừng sử dụng Facebook có xu hướng ít trầm cảm và lo âu hơn.
Meta bị cáo buộc dừng nghiên cứu nội bộ cho thấy tác hại với sức khỏe tâm thần của mạng xã hội

Hồ sơ pháp lý chưa qua biên tập công bố ngày 22/11 cho thấy Meta đã dừng một nghiên cứu nội bộ. Nghiên cứu này chứng minh người ngừng dùng Facebook có mức độ trầm cảm và lo âu thấp hơn. Ảnh minh họa: Getty.

Những tài liệu mới tại Quận phía Bắc California đã hé lộ các thông tin chưa từng công bố liên quan đến Dự án Mercury, đây là một nghiên cứu mà Meta khởi xướng từ cuối năm 2019.

Theo hồ sơ, Dự án Mercury được tạo ra nhằm đánh giá tác động của Facebook và Instagram lên sự phân cực, mức độ tiêu thụ tin tức, cảm xúc hạnh phúc và tương tác xã hội thường nhật. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm ban đầu lại cho thấy người dừng sử dụng Facebook trong một tuần báo cáo cảm thấy ít trầm cảm, lo âu, cô đơn và giảm so sánh xã hội, điều được cho là khiến Meta thất vọng và sau đó dừng nghiên cứu.

Nhiều phụ huynh và tổng chưởng lý các bang khởi kiện Meta, Google, Snap và TikTok với cáo buộc các công ty này biết rõ tác hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên nhưng không hành động, thậm chí còn đánh lạc hướng giới giáo dục và cơ quan quản lý. Một nhân viên giấu tên của Meta từng đặt câu hỏi liệu việc che giấu kết quả tiêu cực có giống hành vi các hãng thuốc lá từng biết rõ nguy hại nhưng không công bố.

Kiệt sức vì Kiệt sức vì 'hóng drama' trên mạng xã hội

Giới trẻ miệt mài 'hóng drama' trên mạng xã hội, không ngờ thói quen tưởng bình thường lại gây hại đến sức khỏe.

Meta đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc khi người phát ngôn Andy Stone khẳng định các trích dẫn trong vụ kiện bị “cắt ghép có chủ đích”, rong khi hồ sơ đầy đủ sẽ chứng minh Meta làm việc với phụ huynh và chuyên gia suốt hơn một thập kỷ để bảo vệ thanh thiếu niên. Stone cũng bác bỏ lập luận rằng Meta dừng nghiên cứu vì kết quả tiêu cực, cho rằng nghiên cứu năm 2019 có sai sót và chỉ phản ánh cảm nhận chủ quan của những người tin rằng Facebook gây hại.

Theo hồ sơ tại tòa án cho biết, không chỉ Meta bị kiện mà còn có Google, (YouTube), Snap, TikTok…

Khi Google mua lại YouTube năm 2006 với giá 1,65 tỷ USD. Sau đó vào năm 2015, khi Google tái cấu trúc thành tập đoàn Alphabet Inc., YouTube trở thành một công ty con thuộc Alphabet, nhưng vẫn trực tiếp nằm dưới quản lý của Google trong hệ sinh thái sản phẩm.

Liên quan đến các cáo buộc tương tự như Meta và các ứng dụng khác. Trong phản hồi mới nhất gửi tới báo chí, Google cho biết các cáo buộc “hiểu lầm cách thức hoạt động của YouTube”, đồng thời nhắc lại quan điểm lâu nay rằng YouTube là nền tảng chia sẻ video với thư viện nội dung phong phú chứ không phải mạng xã hội và công ty đã triển khai nhiều công cụ bảo vệ trẻ em. Các luật sư đại diện cho nguyên đơn cho biết vụ kiện còn nhắm tới nhiều nền tảng khác; Snap và TikTok hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận từ báo chí.

Vụ kiện liên quan đến an toàn trẻ em trên môi trường số tiếp tục thu hút sự chú ý, trong bối cảnh tác động của mạng xã hội lên sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên vẫn là đề tài gây tranh cãi gay gắt toàn cầu.

Ngày 23/11, tại Đài Truyền hình Hà Nội, MV “Oẳn Tù Tì” chính thức ra mắt, đánh dấu màn bắt tay ấn tượng giữa nhạc sĩ Tuấn Cry và ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Công điện số 225/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.
Theo đó, từ ngày 22/11 đến hết 29/11/2025, khách hàng tại các địa bàn được cơ quan chức năng xác định là vùng lũ sẽ được tặng 100 phút gọi nội mạng/nội quốc gia và 15 GB data sử dụng trong 7 ngày.
Tối ngày 21/11, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025 với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”. Chương trình nhằm tạo nên không gian mùa thu đặc trưng, giúp người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm ký ức, đồng thời cảm nhận hơi thở hiện đại của Thủ đô
