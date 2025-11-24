Meta bị cáo buộc dừng nghiên cứu cho thấy Facebook tổn hại sức khỏe tâm thần

Hồ sơ pháp lý chưa qua biên tập công bố ngày 22/11 cho thấy Meta đã dừng một nghiên cứu nội bộ. Nghiên cứu này chứng minh người ngừng dùng Facebook có mức độ trầm cảm và lo âu thấp hơn. Ảnh minh họa: Getty.

Những tài liệu mới tại Quận phía Bắc California đã hé lộ các thông tin chưa từng công bố liên quan đến Dự án Mercury, đây là một nghiên cứu mà Meta khởi xướng từ cuối năm 2019.

Theo hồ sơ, Dự án Mercury được tạo ra nhằm đánh giá tác động của Facebook và Instagram lên sự phân cực, mức độ tiêu thụ tin tức, cảm xúc hạnh phúc và tương tác xã hội thường nhật. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm ban đầu lại cho thấy người dừng sử dụng Facebook trong một tuần báo cáo cảm thấy ít trầm cảm, lo âu, cô đơn và giảm so sánh xã hội, điều được cho là khiến Meta thất vọng và sau đó dừng nghiên cứu.

Nhiều phụ huynh và tổng chưởng lý các bang khởi kiện Meta, Google, Snap và TikTok với cáo buộc các công ty này biết rõ tác hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên nhưng không hành động, thậm chí còn đánh lạc hướng giới giáo dục và cơ quan quản lý. Một nhân viên giấu tên của Meta từng đặt câu hỏi liệu việc che giấu kết quả tiêu cực có giống hành vi các hãng thuốc lá từng biết rõ nguy hại nhưng không công bố.

Meta đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc khi người phát ngôn Andy Stone khẳng định các trích dẫn trong vụ kiện bị “cắt ghép có chủ đích”, rong khi hồ sơ đầy đủ sẽ chứng minh Meta làm việc với phụ huynh và chuyên gia suốt hơn một thập kỷ để bảo vệ thanh thiếu niên. Stone cũng bác bỏ lập luận rằng Meta dừng nghiên cứu vì kết quả tiêu cực, cho rằng nghiên cứu năm 2019 có sai sót và chỉ phản ánh cảm nhận chủ quan của những người tin rằng Facebook gây hại.

Theo hồ sơ tại tòa án cho biết, không chỉ Meta bị kiện mà còn có Google, (YouTube), Snap, TikTok…

Khi Google mua lại YouTube năm 2006 với giá 1,65 tỷ USD. Sau đó vào năm 2015, khi Google tái cấu trúc thành tập đoàn Alphabet Inc., YouTube trở thành một công ty con thuộc Alphabet, nhưng vẫn trực tiếp nằm dưới quản lý của Google trong hệ sinh thái sản phẩm.

Liên quan đến các cáo buộc tương tự như Meta và các ứng dụng khác. Trong phản hồi mới nhất gửi tới báo chí, Google cho biết các cáo buộc “hiểu lầm cách thức hoạt động của YouTube”, đồng thời nhắc lại quan điểm lâu nay rằng YouTube là nền tảng chia sẻ video với thư viện nội dung phong phú chứ không phải mạng xã hội và công ty đã triển khai nhiều công cụ bảo vệ trẻ em. Các luật sư đại diện cho nguyên đơn cho biết vụ kiện còn nhắm tới nhiều nền tảng khác; Snap và TikTok hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận từ báo chí.

Vụ kiện liên quan đến an toàn trẻ em trên môi trường số tiếp tục thu hút sự chú ý, trong bối cảnh tác động của mạng xã hội lên sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên vẫn là đề tài gây tranh cãi gay gắt toàn cầu.