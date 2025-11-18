Công nghệ số
Meta gỡ bỏ hơn 5 triệu nội dung liên quan đến lừa đảo

Hồng Anh

Hồng Anh

14:40 | 18/11/2025
Đây là một phần trong cam kết lâu dài của Meta trong việc xây dựng môi trường trực tuyến an toàn và minh bạch cho người dùng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.
Đặc biệt, trên toàn cầu, chỉ 6 tháng đầu năm, Meta đã phát hiện và xử lý gần 12 triệu tài khoản liên kết với các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp. Trong đó có khoảng 20% các vụ lừa đảo được báo cáo có liên quan đến các tài khoản bị chiếm đoạt. Nhờ những nỗ lực tăng cường bảo mật, Meta đã ghi nhận mức giảm 48% các trường hợp tài khoản bị tấn công trên Facebook và 41% trên Instagram trong quý II năm 2025.

Riêng tại Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, Meta đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong việc ngăn chặn và xử lý hành vi lừa đảo, gian lận trực tuyến, trong đó bao gồm:

  • Nội dung: Meta đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram do vi phạm chính sách về Gian lận, Lừa đảo và Hành vi gây hiểu lầm. Trong đó, hơn 94% nội dung vi phạm trên Facebook và 76% nội dung trên Instagram được hệ thống tự động phát hiện và xử lý trước khi người dùng báo cáo.
  • Tài khoản: Hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram đã bị đình chỉ do vi phạm, với 65% trên Facebook và 93% trên Instagram được phát hiện và gỡ bỏ tự động.
  • Facebook Marketplace: Meta đã chặn hơn 444.000 bài đăng có dấu hiệu đáng ngờ, với hơn 94% được phát hiện và xử lý tự động bởi hệ thống kiểm duyệt nội dung.
  • Nội dung quảng cáo: Hơn 18 triệu nội dung quảng cáo vi phạm chính sách chống gian lận đã bị gỡ bỏ, với 92% được hệ thống phát hiện và xử lý tự động.
Trong nửa đầu năm 2025, Meta đã ghi nhận những kết quả nổi bật

Song song với việc tăng cường phát hiện và gỡ bỏ các hành vi gian lận, Meta cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và giải pháp bảo vệ người dùng. Công ty có hơn 40.000 nhân sự làm việc trong lĩnh vực an toàn và bảo mật, với hơn 30 tỷ USD đầu tư vào các công nghệ và hệ thống bảo vệ người dùng trong thập kỷ qua.

Meta cũng đồng thời đang phát triển và áp dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống tự động phát hiện và kiểm duyệt nội dung, công nghệ nhận diện khuôn mặt để ngăn chặn tài khoản giả mạo. Bên cạnh đó, Meta cũng phát triển các giải pháp bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, bao gồm tính năng Bảo vệ Bản quyền Thương hiệu (Brand Rights Protection), cho phép doanh nghiệp giám sát và báo cáo các hành vi mạo danh hoặc sử dụng tên thương hiệu trái phép, kể cả trong các quảng cáo gây hiểu lầm không trực tiếp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

“Meta luôn cam kết bảo vệ người dùng Việt Nam trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Chúng tôi không ngừng đầu tư vào đội ngũ nhân sự, công nghệ, cũng như tăng cường các hệ thống phát hiện tự động để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo. Những kết quả này thể hiện cam kết của Meta trong việc xây dựng một không gian mạng an toàn và đáng tin cậy cho cộng đồng người dùng tại Việt Nam.” Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam, Meta chia sẻ.

Những nỗ lực trên cho thấy sự cam kết lâu dài của Meta trong việc đồng hành cùng người dùng và doanh nghiệp, đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy. Được biết, trong thời gian tới, Meta sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hợp tác với các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và doanh nghiệp tại Việt Nam để nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó với các hành vi lừa đảo trực tuyến.

