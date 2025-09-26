Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Chế độ Teen Accounts đối với các tài khoản mạng xã hội của người dùng thanh thiếu niên. Ảnh: Meta

Meta thông báo vào ngày 25/9 rằng Teen Accounts, chế độ tài khoản dành riêng cho thanh thiếu niên - đang được mở rộng cho người dùng ở độ tuổi thiếu niên trên các nền tảng Facebook và Messenger với quy mô toàn cầu.

Các tài khoản thanh thiếu niên được tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ và công cụ kiểm soát của phụ huynh. Với việc mở rộng đa nền tảng Facebook và Messenger, các tài khoản mạng xã hội của thanh thiếu niên sẽ tự động cập nhật các tính năng hạn chế nội dung không phù hợp và những liên lạc lạ. Người dùng dưới 16 tuổi cần có sự cho phép của phụ huynh để thay đổi bất kỳ cài đặt mặc định nào trên tài khoản của mình.

Ngoài ra, thanh thiếu niên sẽ chỉ được nhận tin nhắn từ những người mà họ theo dõi hoặc đã nhắn tin trước đó. Chỉ có các tài khoản đã kết bạn mới có thể xem và trả lời các tin story. Thêm vào đó, các tính năng gắn thẻ, nhắc tới và bình luận cũng sẽ chỉ giới hạn cho những người họ theo dõi hoặc là bạn bè. Các ứng dụng cũng tự động bật chế độ “Yên lặng” vào ban đêm.

Các tính năng trong chế độ Teen Accounts. Ảnh: Meta

"Teen Accounts được thiết kế để mang lại sự an tâm cho phụ huynh. Kể từ khi ra mắt trên Instagram một năm trước, chúng tôi đã bổ sung giới hạn đối với việc phát sóng trực tiếp, thêm nhiều hàng rào bảo vệ hơn trong mục tin nhắn trực tiếp và đảm bảo rằng người dùng có trải nghiệm phù hợp lứa tuổi. Việc hỗ trợ phụ huynh và giúp thanh thiếu niên sử dụng các ứng dụng của chúng tôi một cách an toàn là trách nhiệm mà chúng tôi coi trọng", chia sẻ của Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram, trong một bài viết trên trang web của Meta.

Theo TechCrunch, chế độ Teen Accounts được ra mắt sau khi Meta và nhiều mạng xã hội khác bị các nhà lập pháp Mỹ chất vấn vì các vấn đề liên quan tới bảo vệ thanh thiếu niên trên các nền tảng trực tuyến. Người dùng trẻ tuổi vẫn có thể bắt gặp các bài viết về tự tử và tự gây thương tích, cùng các bài viết mô tả hành vi tình dục.

Cũng trong thông báo cùng ngày, Meta chính thức ra mắt một chương trình hợp tác với các trường cấp 2 và cấp 3 tại Mỹ, cho phép các trường học báo cáo trực tiếp các tài khoản Instagram nguy hại. Meta cho biết sẽ cố gắng phản hồi và giải quyết các yêu cầu này trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được báo cáo.

Meta cho biết tập đoàn đã thử nghiệm chương trình này trong năm nay và nhận được phản hồi tích cực từ các trường tham gia. Các trường tham gia chương trình sẽ có một biểu ngữ trên tài khoản Instagram của trường để thông báo cho phụ huynh và học sinh rằng họ là đối tác chính thức của Instagram.

Biểu ngữ đối tác với Instagram trên các tài khoản trường học. Ảnh: Meta

Chế độ Teen Accounts được ra mắt lần đầu trên Instagram vào tháng 9/2024 tại các quốc gia Mỹ, Anh, Canada và Úc. Với việc mở rộng quy mô hoạt động, Meta đang thể hiện trách nhiệm và hành động thực tế trong việc giải quyết các lo ngại về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, theo TechCrunch nhận định.