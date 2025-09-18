Điện tử tiêu dùng
Meta ra mắt loạt sản phẩm mới tại Meta Connect 2025

Hùng Cường

Hùng Cường

21:41 | 18/09/2025
Sự kiện vừa được tổ chức vào 17/9 với nhiều tuyên bố quan trọng về công nghệ đeo thông minh và tích hợp trí tuệ nhân tạo cũng như cam kết lâu dài của Meta trong việc đưa “siêu trí tuệ cá nhân” đến với người dùng trên toàn cầu thông qua kính thông minh thế hệ mới và trải nghiệm số sống động.
Có thể nói, trong thời gian qua Meta đã rất tích cực mang “siêu trí tuệ cá nhân” đến với mọi người, coi kính thông minh là thiết bị lý tưởng để hiện thực hóa mục tiêu này. Trong đó, kính thông minh là thiết bị duy nhất cho phép AI quan sát và lắng nghe qua góc nhìn của người dùng, từ đó đem lại khả năng trao đổi với người dùng trong mọi hoàn cảnh. Kính AI có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ, tăng cường giác quan, và hỗ trợ giao tiếp vượt các rào cản, đồng thời giúp người dùng hoàn toàn hiện diện trong mọi khoảnh khắc.

Đáng chú ý, thiết kế kính AI dựa trên ba giá trị cốt lõi:

Tiêu chuẩn thiết kế cao cấp: Kính thông minh phải là một thiết bị với thiết kế nhẹ, thoải mái khi đeo và có tính thẩm mỹ cao.

Tích hợp công nghệ liền mạch: Công nghệ cần vận hành một cách tinh tế, không gây cản trở. Meta hướng tới việc mang lại những công cụ mạnh mẽ khi người dùng cần, đồng thời để công nghệ “ẩn đi” khi không sử dụng.

Trí tuệ hướng tới tương lai: Meta coi “siêu trí tuệ” là yếu tố then chốt. Vì vậy, kính được thiết kế để liên tục cải tiến theo thời gian thông qua những cập nhật về AI sẽ trực tiếp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tại Connect 2025, Meta công bố ba cập nhật quan trọng về kính AI.

Meta ra mắt thế hệ kính AI mới tại Connect 2025
Ray-Ban Meta (Gen 2)

Ray-Ban Meta (Gen 2) không chỉ cho thời lượng pin tốt hơn với thời gian sử dụng trong khoảng thời gian lên đến tám giờ. Đồng thời còn hỗ trợ quay video với chất lượng Ultra HD 3K để ghi lại hình ảnh rõ nét, mượt mà và sống động.

Bên cạnh đó, Meta cũng giới thiệu tính năng Conversation Focus (đang trong thử nghiệm) để hỗ trợ người dùng nghe rõ hơn trong môi trường có nhiều tạp âm. Tính năng này cũng sẽ được cập nhật dưới dạng phần mềm cho các phiên bản Ray-Ban Meta và Oakley Meta HSTN hiện có.

Meta cũng nâng cấp khả năng hội thoại của AI trên các thiết bị đeo thông minh này. Song song với tối ưu hiệu suất pin và năng lượng, Meta AI sẽ chuyển từ trợ lý kích hoạt theo lệnh sang người bạn đồng hành luôn sẵn sàng.

Kế thừa thành công của Oakley Meta HSTN, Meta cũng ra mắt Oakley Meta Vanguard, dòng kính AI hiệu năng cao kết hợp phong cách cổ điển của Oakley với độ bền để đồng hành trong các môn thể thao cường độ cao và những chuyến phiêu lưu ngoài trời ở thời tiết khắc nghiệt.

Meta ra mắt thế hệ kính AI mới tại Connect 2025
Oakley Meta Vanguard, dòng kính AI hiệu năng cao

Đây là dòng kính AI này có thời lượng sử dụng lên đến 9 giờ, đủ cho người dùng tập marathon chỉ với một lần sạc. Camera trung tâm với góc nhìn rộng 122 độ, hỗ trợ quay video chất lượng 3K kèm chống rung, giúp ghi lại hình ảnh chất lượng cao dù đang trên đường chạy hay trượt tuyết.

Meta cũng bổ sung hai chế độ quay mới là Hyperlapse và Slow Motion, cho phép người dùng ghi lại hành trình theo cách sáng tạo hơn. Các chế độ này cũng đã được cập nhật trên Ray-Ban Meta (Gen 2) và Oakley Meta HSTN.

Hệ thống loa mở cũng được nâng cấp, mang lại chất lượng cao nhất từ trước tới nay, to hơn sáu decibel so với Oakley Meta HSTN. Kết hợp với công nghệ giảm nhiễu gió tiên tiến, hệ thống loa này hoạt động hiệu quả khi chạy hoặc đạp xe trong gió lên đến 30 dặm/giờ.

Meta ra mắt thế hệ kính AI mới tại Connect 2025
Meta Ray-Ban Display

Meta Ray-Ban Display là chiếc kính AI đầu tiên tích hợp màn hình đơn sắc cùng độ phân giải cao, kết hợp phong cách Ray-Ban biểu tượng với thiết bị đeo tay thông minh hoàn toàn mới mang tên Meta Neural Band.

Meta Ray-Ban Display có màn hình đủ lớn để đọc tin nhắn hoặc xem video ngắn, được bố trí lệch nhẹ để không cản tầm nhìn và tự động biến mất sau vài giây khi không dùng để tránh gây xao nhãng. Với 42 pixel mỗi độ (ppd), màn hình này có độ phân giải cao hơn những phiên bản kính VR thông thường trước đây của Meta. Nhờ động cơ ánh sáng và ống dẫn sóng tùy chỉnh với độ sáng lên tới 5.000 nits, màn hình hoạt động hiệu quả cả trong nhà và ngoài trời, kể cả dưới nắng gắt.

Mỗi chiếc Meta Ray-Ban Display đều đi kèm vòng tay thông minh Meta Neural Band. Với thời lượng pin lên đến 18 giờ, thiết kế thoải mái và chống nước, đây là một bước đột phá khoa học quan trọng, cho phép người dùng điều khiển kính Ray-Ban Display chỉ bằng các cử động tay nhỏ.

Meta ra mắt thế hệ kính AI mới tại Connect 2025
Meta tích hợp công nghệ AI vào nền tảng cốt lõi của metaverse.

Để mang đến trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) ngày một tốt hơn, Meta tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI, cộng với nền tảng cốt lõi của metaverse.

Những cải tiến công nghệ này sẽ không chỉ thay đổi hình ảnh và video trên Instagram, Facebook trong tương lai mà còn mở ra tiềm năng mới cho VR và AR.

Đồng thồ được thiết kế để đẹp mắt, nhỏ gọn, kết hợp công nghệ theo dõi sức khỏe chuyên sâu và huấn luyện viên cá nhân hóa Garmin Fitness Coach, cùng thời lượng pin lên đến 12 ngày.
Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Garmin chính thức trình làng Garmin fēnix 8 MicroLED với màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay, đánh dấu một bước ngoặt công nghệ mới trong công nghệ hiển thị.
StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

Tại Việt Nam StanbyME cũng được ra mắt sau đó không lâu và đã trở thành một trong những thiết bị giải trí đa năng được người dùng ưa chuộng. Tuy nhiên ở thế hệ thứ 2 này, khi đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhiều người cho rằng “StanbyME không có thì thiếu, mà có thì thừa”.
vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

vivo ra mắt kính thực tế hỗ hợp vivo Vision Discovery Edition

Sự kiện vivo Vision Launch Event & Imaging Grand Ceremony vừa được tổ chức tại Đông Quản (Trung Quốc) với tâm điểm là chiếc kính thực tế hỗn hợp (MR) đầu tiên mang tên vivo Vision Discovery Edition.
Amazfit Balance 2 cho người dùng chuyên nghiệp

Amazfit Balance 2 cho người dùng chuyên nghiệp

Đây sẽ là người bạn đồng hành cao cấp cho những ai theo đuổi lối sống lành mạnh, với khả năng hỗ trợ luyện tập toàn diện với các thông số chi tiết, phân tích chính xác và phục hồi thông minh. Đặc biệt với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, Amazfit Balance 2 sẽ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại mỗi ngày.
