Kính thông minh Meta Ray-Ban Display, giá 799 đô la có gì đặc biệt?

Chiếc kính có giá 799 đô la này có một màn hình kỹ thuật số nhỏ có thể điều khiển bằng cử chỉ tay thông qua một chiếc vòng đeo tay được hỗ trợ bởi công nghệ thần kinh. Ảnh: Getty.

Ngày 19/9, Mark Zuckerberg chính thức giới thiệu chiếc kính Meta Ray-Ban Display trị giá 799 đô la, mẫu kính thông minh đầu tiên của Meta dành cho người tiêu dùng có tích hợp màn hình. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong nỗ lực biến kính thông minh trở thành sản phẩm phổ biến.

Điểm nhấn lớn nhất của Meta Ray-Ban Display là màn hình kỹ thuật số siêu nhỏ, có thể điều khiển bằng cử chỉ tay thông qua Meta Neural Band - một vòng đeo tay EMG ứng dụng công nghệ thần kinh. Người dùng có thể xem video, đọc và trả lời tin nhắn trực tiếp trên màn hình mà không bị cản trở tầm nhìn.

Sản phẩm này được định vị là cầu nối giữa kính Ray-Ban Meta chỉ hỗ trợ âm thanh và kính thực tế tăng cường Orion – vốn vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Zuckerberg nhấn mạnh: “Đây là loại kính AI đầu tiên kết hợp màn hình độ phân giải cao với dải nơ-ron Meta toàn diện”.

Meta Ray-Ban Display sẽ được mở bán tại Mỹ từ ngày 30/9.

Ngoài ra, Meta cũng đồng loạt ra mắt nhiều sản phẩm kính thông minh mới:

Oakley Meta Vanguard: kính thể thao giá 499 đô la, hướng đến vận động viên trượt tuyết, đạp xe leo núi, có thể quay video 3K, pin 9 giờ và kết nối với đồng hồ Garmin.

Ray-Ban Meta (Gen 2): phiên bản nâng cấp của dòng kính gốc, giá 379 đô la, pin gấp đôi (8 giờ), camera quay 3K Ultra HD, đã được bán ra ngay hôm nay.

Horizon TV: nền tảng xem truyền hình, thể thao và phim ảnh trên kính thực tế ảo Quest VR, với các đối tác nội dung như Disney và Universal Pictures.

Bằng loạt sản phẩm mới, Meta cho thấy tham vọng định hình lại thị trường thiết bị đeo thông minh, cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn công nghệ khác trong cuộc đua kính thực tế tăng cường và AI.