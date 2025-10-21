Vitamin K2 – MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng MenaQ7 trong phát triển chiều cao cho trẻ em và xu hướng Vitamin K2 toàn cầu” vừa được tổ chức, nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu và ứng dụng Vitamin K2, đặc biệt là MenaQ7 trong lĩnh vực nhi khoa.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia y tế, dinh dưỡng trong và ngoài nước, tạo diễn đàn trao đổi về cơ chế sinh học của Vitamin K2, cũng như các giải pháp nâng cao sức khỏe xương và tầm vóc trẻ em Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam vẫn ở mức cao, trong khi tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình của thanh thiếu niên còn chậm hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các vi chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là Vitamin K2 trở nên cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng và sức khỏe xương của trẻ em.

Vitamin K2, đặc biệt là MenaQ7 (MK-7 tinh khiết, nguồn gốc thiên nhiên) ), được chứng minh có vai trò kích hoạt Osteocalcin - một protein giúp gắn kết canxi vào xương, hạn chế lắng đọng canxi ở mạch máu. Nhờ đó, MenaQ7 hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao, xương chắc khỏe và hệ tim mạch ổn định.

Nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về Vitamin K2 và tăng chiều cao trẻ em

Tại hội thảo, Công ty Cổ phần Midu MenaQ7 công bố kết quả nghiên cứu khoa học “Kết quả bổ sung Vitamin K2 trong cải thiện chiều cao ở trẻ em” do doanh nghiệp phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Đào tạo Y Dược Việt Nam – Hàn Quốc thực hiện vừa được công bố trên Tạp chí Y học Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Journal of Community Medicine), số đặc biệt tháng 9/2025.

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận tác động rõ rệt của Vitamin K2-MK7 đối với sự phát triển chiều cao ở trẻ em, đồng thời đánh dấu bước ngoặt trong hướng tiếp cận dinh dưỡng và y học dự phòng đối với tầm vóc trẻ Việt.

Nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 2022–2025 với 945 trẻ từ 1–14 tuổi, chia thành hai nhóm can thiệp: nhóm bổ sung K2-MK7 liên tục (180–360 mcg/ngày) và nhóm bổ sung theo đợt. Kết quả cho thấy nhóm bổ sung liên tục có tốc độ tăng trưởng chiều cao cao hơn rõ rệt, đặc biệt ở hai giai đoạn “vàng”: mầm non (1–5 tuổi) và dậy thì (11–14 tuổi).

Hội thảo “Ứng dụng MenaQ7 trong phát triển chiều cao cho trẻ em và xu hướng Vitamin K2 toàn cầu”.

Theo TS.BS Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Trưởng khoa Giải phẫu, Đại học Y Hà Nội, đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên ở Việt Nam về việc tăng chiều cao của trẻ em lien quan tới Vitamin K2. Đặc biệt ở nghiên cứu này là có số mẫu đủ lớn (gần 1000 mẫu), và thời gian nghiên cứu đủ dài (12-18 tháng). Từ đó, đủ cơ sở để đưa ra kết luận một cách khách quan về tính hiệu quả và an toàn của Vitamin K2 với việc phát triển chiều cao cho trẻ em.”

Góc nhìn chuyên gia quốc tế

TS Hogne Vik, chuyên gia người Na Uy với hơn 30 năm nghiên cứu về Vitamin K2, cho biết: “Trước đây,người ta chỉ biết đến Vitamin K1 với vai trò đông máu nhưng còn mơ hồ về Vitamin K2.

Giờ đây, chúng ta được biết Vitamin K2 không có vai trò liên quan tới hoạt động đông máu mà chủ yếu được nghiên cứu với 2 chức năng phổ biến là kích hoạt Osteocalcin để đưa canxi vào xương và Kích hoạt MGP để ngăn lắng đọng canxi ở các thành mạch.

Chính vì vậy, Vitamin K2 được coi là “chìa khóa” cho sức khỏe xương và tim mạch. Tại Châu Âu, chúng tôi đã có rất nhiều nghiên cứu về tác dụng của Vitamin K2 cho người già hoặc phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nhưng trước giờ, chúng tôi cũng chưa có nghiên cứu về tăng chiều cao cho trẻ em. Một phần là do vấn đề về chiều cao ở các nước Bắc Âu, có lẽ không phải là vấn đề được xã hội quan tâm nhiều. Hôm nay, thong qua các báo cáo của các nhà khoa học Việt Nam, chúng tôi lại càng thấy được sự đóng góp của Vitamin K2 với các tác dụng cho sức khỏe ở cả người lớn và trẻ em.”

“Nếu Vitamin D là ‘người mở cửa’ giúp cơ thể hấp thu canxi, thì Vitamin K2 chính là ‘người dẫn đường’ giúp canxi đến đúng nơi cần đến. Thiếu K2, canxi có thể ‘đi lạc’, tích tụ ở mô mềm, gây giảm hiệu quả khoáng hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.”

Với kết quả khoa học được công bố, Vitamin K2-MK7 được xác định có liên quan đến hỗ trợ phát triển chiều cao, giúp hoàn thiện cơ chế hấp thu và vận chuyển canxi trong cơ thể đến xương. Đồng thời, công trình cũng phản ánh bước tiến của nghiên cứu khoa học trong nước, khi lần đầu tiên Việt Nam có dữ liệu thực nghiệm quy mô lớn về vai trò của Vitamin K2-MK7, mở ra cơ hội ứng dụng thiết thực trong y học cộng đồng và dinh dưỡng nhi khoa.

Hiểu đúng cơ chế sinh học và bổ sung dinh dưỡng hợp lý chính là chìa khóa giúp thế hệ trẻ Việt đạt được tiềm năng chiều cao tối đa. Việc duy trì bổ sung Vitamin K2-MK7 tinh khiết hàm lượng 180-360 mcg/ngày kết hợp cùng ngủ sớm, vận động đều đặn và chế độ ăn giàu protein, kẽm, magie là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện.

Về lâu dài, khi khoa học được ứng dụng đúng cách, tầm vóc trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam có thể được cải thiện rõ rệt, không nhờ vào trào lưu hay quảng cáo, mà bằng chính sức mạnh của tri thức và bằng chứng khoa học.

Ứng dụng MenaQ7 trong chăm sóc và dự phòng phát triển chiều cao

Chia sẻ về mục tiêu tổ chức hội thảo, ông Nguyễn Xuân Hợp – Chủ tịch Công ty Cổ phần Midu MenaQ7 cho biết, là đơn vị chuyên sâu về nghiên cứu và ứng dụng phát triển chiều cao cho trẻ em, chúng tôi không chỉ có các sản phẩm vận động, thực phẩm chức năng hỗ trợ phát triển chiều cao mà còn có các công trình nghiên cứu, các chương trình đào tạo hỗ trợ cho cộng đồng có thêm kiến thức để các bố mẹ đều có thể làm chính “chuyên gia chiều cao” của con mình.

Chính vì vậy, chúng tôi đã có những báo cáo phân tích về thực trạng thể trạng của trẻ em ở các khu vực trên toàn quốc, đồng thời tiến hành nghiên cứu về tác dụng của Vitamin K2 nói riêng và các vitamin, khoáng chất nói chung cho sự phát triển chiều cao của trẻ. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã mời những chuyên gia hàng đầu quốc tế về lĩnh vực này về Việt Nam để chia sẻ về kiến thức, thông tin và các nghiên cứu giúp cho rút ngắn lại được con đường mà cộng đồng khoa học, sức khỏe của Việt Nam phải đi để nâng tầm vóc người Việt.”

“Chúng tôi mong muốn không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn tạo ra tri thức để các bậc phụ huynh trở thành ‘chuyên gia chiều cao’ của con mình. Việc nghiên cứu và chia sẻ khoa học về Vitamin K2 giúp rút ngắn khoảng cách tri thức và góp phần nâng tầm vóc người Việt.”