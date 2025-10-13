Trăng thu biên cương 2025: Trao gần 3 tỷ đồng học bổng và quà tặng cho trẻ em vùng biên và hải đảo

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021–2030, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện “Trăng thu biên cương” năm 2025.

Chương trình có sự đồng hành của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh các Quân khu 3, Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Bệnh viện Quân y 354, 7A cùng chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh và đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Sau các hoạt động tại Tây Ninh (21–22/9), chương trình tiếp tục hành trình đến với trẻ em vùng biển đảo qua chủ đề “Trăng muộn trên đảo Cô Tô” diễn ra ngày 10/10/2025. Dù trải qua nhiều cơn bão lớn và ba lần hoãn, đêm Trung thu đặc biệt vẫn được tổ chức trọn vẹn, mang đến niềm vui và tiếng cười cho thiếu nhi vùng biển đảo.

Tại đặc khu Cô Tô, chương trình mang đến tổng giá trị quà tặng và học bổng gần 1,5 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí khám sức khỏe học đường), với nhiều hoạt động ý nghĩa như khám chuyên khoa mắt, tặng quà, tổ chức sân chơi thể thao, thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương” và Đêm hội Trung thu rộn ràng.

Bệnh viện Quân y 354 đã khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 340 học sinh; tổ chức Helping Vietnam Children tài trợ 200 triệu đồng hỗ trợ chân giả đến năm 18 tuổi cho em Nguyễn Phan Bích Ngọc – học sinh lớp 8, con quân nhân công tác tại đảo Cát Hải. Ngoài ra, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng 20 xe đạp, Tạp chí Biển trao 1.000 suất quà trị giá 45 triệu đồng, và Công ty Cổ phần Công nghệ TEKSEA ủng hộ 30 triệu đồng cho học sinh Cô Tô.

Tại Tây Ninh, chương trình diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp tại xã Hòa Hội – căn cứ địa cách mạng năm xưa, với tổng giá trị quà tặng và học bổng hơn 1,2 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí khám sức khỏe; phẫu thuật cho 01 em nhỏ.

Tại đây, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình đêm hội “Trăng thu biên cương” với các tiết mục ca nhạc, xiếc, ảo thuật, múa lân, rước đèn ông sao, phá cỗ cho các em nhỏ và người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, Ban tổ chức đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa như tặng quà cho 100 em nhỏ tại xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh. Trong đó, có 50 em là con em người Campuchia sinh sống tại vùng biên Đôn, huyện Romeas Haek, tỉnh SvayRieng, Campuchia; câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương và Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM ký kết với Trung tâm PT-Th Quân đội tài trợ 10 suất "Học bổng Hiếu học" trị giá 2 tỷ đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập...

Tại chương trình, BTC đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại đặc khu Cô Tô.

Ngoài các hoạt động thiện nguyện, chương trình còn phối hợp với Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc trong khuôn khổ chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”, lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến người dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Với thông điệp “Mang trăng đến biên cương – Gửi yêu thương đến mọi miền Tổ quốc”, Trăng thu biên cương 2025 không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ em vùng khó khăn mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, tình yêu quê hương và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của người lính thời bình.

Chương trình được phát sóng 02 số thời lượng 30 phút/số trên Kênh QPVN và các hạ tầng truyền thông internet vào 20h45 ngày 06/10/2025 (Rằm Trung thu), 14/10/2025 được đưa tin trên Quốc phòng Việt nam, VTV, VOV, Báo Quân đội nhân dân, Báo Tiền phong, Báo Người Lao động và nhiều báo đài khác...