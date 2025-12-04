Vietnamobile và Cốc Cốc đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam

Sự hợp tác nhằm hỗ trợ tối đa điều kiện thông tin liên lạc, công nghệ và truyền thông cho các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ đoàn trong suốt thời gian thi đấu.

Là đơn vị tài trợ kết nối chính thức, Vietnamobile cung cấp 1.500 eSIM quốc tế dung lượng lớn, tốc độ cao cho các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ đoàn.

Lễ ký tài trợ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh:BTC

Thông qua giải pháp eSIM, Vietnamobile kỳ vọng sẽ góp phần tạo dựng “mạch kết nối không gián đoạn” – giúp đội tuyển Việt Nam yên tâm thi đấu, chủ động thông tin và tiếp thêm sức mạnh công nghệ trên hành trình chinh phục thành tích tại đấu trường SEA Games.

Giải pháp eSIM của Vietnamobile giúp đoàn chủ động liên lạc, cập nhật thông tin, nắm bắt nhanh lịch thi đấu và hỗ trợ công tác chuyên môn, kỹ thuật và truyền thông một cách hiệu quả.

Bà Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnammobile chia sẻ: “Chúng tôi tự hào góp phần vào hành trình chinh phục huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Việc tài trợ eSIM thể hiện cam kết mang tới công nghệ kết nối hiện đại, giúp vận động viên yên tâm thi đấu và tỏa sáng.”

Song song đó, Cốc Cốc – doanh nghiệp công nghệ Make in Vietnam tài trợ gói truyền thông trị giá 1 tỷ đồng, phát huy nền tảng digital đang phục vụ hơn 30 triệu người dùng. Gói tài trợ của Cốc Cốc bao gồm thiết kế không gian quảng bá đặc biệt ngay trên trình duyệt nhằm lan tỏa thông tin quan trọng về SEA Games 33, từ lịch thi đấu, kết quả từng môn cho đến những khoảnh khắc đáng chú ý của đoàn

Trên trang Thẻ mới (New Tab), Cốc Cốc dành riêng vị trí nổi bật để người hâm mộ có thể cập nhật tin tức nhanh chóng và thuận tiện. Đơn vị cũng cho biết họ sẽ đẩy mạnh việc lan tỏa hình ảnh các vận động viên và những câu chuyện truyền cảm hứng tới cộng đồng.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh (ngoài cùng bên phải) tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh:BTC

Bà Mai Thị Thanh Oanh, Phó Tổng Giám đốc Cốc Cốc chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng dùng sức mạnh truyền thông số để lan tỏa cảm hứng, gắn kết người hâm mộ và quảng bá hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam với bản lĩnh và khát vọng vươn tầm khu vực.”

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ghi nhận: “Những hỗ trợ thiết thực về công nghệ và truyền thông từ Vietnamobile và Cốc Cốc giúp vận động viên thêm tự tin thi đấu. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chung tay mạnh mẽ của doanh nghiệp để cổ vũ thể thao Việt Nam vươn cao tại SEA Games 33 và xa hơn.”

Sự đồng hành của Vietnamobile và Cốc Cốc không chỉ mang ý nghĩa tài trợ, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp Việt trong việc cổ vũ thể thao nước nhà. Những đóng góp về truyền thông số, công nghệ kết nối và hạ tầng thông tin được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tự tin hướng tới những thành tích mới tại SEA Games 33.