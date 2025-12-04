Chuyển động số
Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc

Gia Hân

Gia Hân

09:36 | 04/12/2025
Ngày 3/12, lễ khai mạc Cuộc thi sáng tạo UAV CUP PV GAS 2025 với chủ đề Vùng trời quê hương đã chính thức diễn ra tại Sân vận động C500 (Học viện An ninh), TP Hà Nội.
Đây là hoạt động đánh dấu bước khởi đầu cho vòng thi đấu toàn quốc quy mô lớn, quy tụ 28 đội tuyển sinh viên xuất sắc từ các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc.

Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc
28 đội thi xuất sắc từ các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc cùng tham gia tranh tài.

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước (ISUT), Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức, hướng tới mục tiêu tìm kiếm các giải pháp UAV mang tính ứng dụng cao trong nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, logistics, cứu hộ – cứu nạn và an ninh – an toàn.

Với Chủ đề “Vùng trời quê hương”, Chương trình không chỉ đề cao tinh thần yêu nước, sáng tạo và bản lĩnh công nghệ của thế hệ trẻ, mà còn khuyến khích sự đóng góp của UAV vào việc phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại Việt Nam.

Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc
Lễ Khai mạc có sự góp mặt của đại diện các Viện nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực hàng không - công nghệ, các trường Đại học, doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 500 sinh viên, cổ động viên và người yêu thích thiết bị UAV.
Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc

Lễ Khai mạc có sự góp mặt của đại diện các Viện nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực hàng không - công nghệ, các trường Đại học, doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 500 sinh viên, cổ động viên và người yêu thích thiết bị UAV.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 100 hồ sơ đăng ký dự thi, sau 2 vòng sơ loại hồ sơ và thẩm định kỹ thuật, Ban tổ chức đã lựa chọn 28 đội xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng bảng toàn quốc.

Theo đó, 28 đội thi đã vượt qua hai vòng đánh giá khắt khe từ thẩm định hồ sơ đến thẩm định kỹ thuật để bước vào vòng loại. Theo Ban Giám khảo, các thí sinh đã thể hiện được năng lực thiết kế - chế tạo, sự sáng tạo trong ứng dụng UAV, cùng tinh thần nghiên cứu khoa học và kỹ năng làm việc nhóm nổi bật. Danh sách này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn, mà còn thể hiện sự lan tỏa sâu rộng của cuộc thi tới cộng đồng sinh viên ngành kỹ thuật - công nghệ trên toàn quốc.

Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc
Cuộc thi nhằm tìm kiếm những giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao, phục vụ nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, logistics, cứu hộ, cứu nạn… phù hợp định hướng Công nghiệp 4.0 và phát triển bền vững.
Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV dành cho sinh viên toàn quốc

Các đội sẽ được chia thành 7 bảng, thi đấu đối kháng theo lượt trong 3 ngày (từ ngày 3 tới 5/12). Theo đó, 7 đội Nhất bảng và 1 đội Nhì bảng có thành tích cao nhất sẽ bước vào các vòng Tứ kết - Bán kết - Chung kết, diễn ra ngày 6 và 7/12 để xác định đội Vô địch.

Thông qua UAV CUP PV GAS 2025, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng cầu nối bền vững giữa giới học thuật - doanh nghiệp - cộng đồng khoa học, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, triển khai thực tế và phát triển thành các sản phẩm công nghệ có giá trị.

Cuộc thi Sáng tạo UAV sinh viên

