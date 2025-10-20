Chuyển động số
Cuộc thi viết “Lan tỏa tri thức, bước tới Con đường tương lai” được phát động với mong muốn lan tỏa những thông điệp tích cực từ bộ sách “Con đường tương lai” của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn - một công trình nghiên cứu công phu kết hợp nhiều lĩnh vực: văn hóa, xã hội, giáo dục và kinh tế tri thức, đã được tổng kết sau gần 2 tháng phát động.
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết “Lan tỏa tri thức, bước tới Con đường tương lai”.

Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn trao giải Nhất cho tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Kim Anh – Tổng Giám đốc Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam nhấn mạnh: “Lễ trao giải không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của các tác giả dự thi, mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm chung: tiếp tục giữ gìn và phát triển văn hóa đọc, biến tri thức thành sức mạnh dẫn dắt cộng đồng”.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi từ nhiều tác giả trên cả nước. Thông qua các bài dự thi, Ban Tổ chức đã nhận thấy một tinh thần rất đáng quý: độc giả không chỉ đọc sách để tiếp nhận kiến thức, mà còn viết lại cảm nhận, phân tích, biến những tư tưởng trong sách thành nguồn cảm hứng, động lực mới cho bản thân và cộng đồng.

Ban tổ chức đã lựa chọn 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải Nhất thuộc về bạn đọc Nguyễn Thị Lý (trú tại TP Hồ Chí Minh); 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 8 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả.

Chia sẻ tại buổi lễ, bạn đọc Nguyễn Thị Lý cho biết: “Tham gia cuộc thi là một cơ hội để tôi vừa đọc, vừa chiêm nghiệm và được nói lên tiếng nói của mình về tri thức và tương lai. Tôi tin rằng mỗi bài viết, mỗi trang sách chính là một ngọn lửa nhỏ góp phần thắp sáng con đường chung của chúng ta. Cuốn sách Con đường tương lai của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, với tôi là một công trình đáng trân trọng, không chỉ về giá trị tri thức, mà còn bởi nó khơi dậy được những suy ngẫm sâu sắc về văn hóa, con người và tương lai dân tộc”.

Cuốn sách “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, là một dự án sách do Viện Khoa học giáo dục và môi trường phối hợp với một số công ty, tổ chức thực hiện. Tập 1 của cuốn sách ra mắt tháng 4/2025 đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, bạn đọc trong và ngoài nước, đến nay đã tái bản nhiều lần, lượng phát hành 9.000 cuốn in và hàng nghìn bản điện tử. Cuốn sách “Con đường tương lai” đã được tổ chức dịch sang tiếng Anh và sắp tới được dịch ra tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Nga…

Trong khi thế giới bị chi phối bởi mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, “Con đường Tương Lai” giúp người trẻ hiểu rằng: “Tri thức không nằm trong công cụ, mà nằm trong cách con người sử dụng công cụ ấy để phục vụ nhân loại.” Sách dạy cách đọc - học - suy nghĩ phản biện - và hành động có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội, với đất nước.

Với ý nghĩa đặc biệt, lễ trao giải không chỉ là dịp vinh danh các tác giả và bạn đọc yêu sách, mà còn là cầu nối khơi dậy niềm tin, khát vọng và tinh thần học hỏi trong cộng đồng. Đây cũng là bước khởi đầu cho chặng đường tiếp theo của hành trình lan tỏa tri thức qua sách “Con đường tương lai”.

Ban Tổ chức cho biết, sẽ tiếp tục triển khai chuỗi cuộc thi viết và sáng tạo nội dung về cuốn sách “Con đường tương lai” trong thời gian tới, mở rộng hình thức tham gia qua các nền tảng số như TikTok, Facebook và trang web hocdoc.vn.

