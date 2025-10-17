BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

Đây là dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 1.497 tỷ đồng, có vai trò kết nối đô thị du lịch quan trọng của tỉnh.

Dự án tuyến đường ngã ba Voi – Sầm Sơn được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh Thanh Hóa, hướng tới hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối trung tâm hành chính với khu du lịch biển lớn nhất tỉnh.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, với mặt cắt ngang rộng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông, hạn chế ngập úng mùa mưa lũ, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và du lịch địa phương.

BIC là nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông quan trọng tại Thanh Hoá.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, hệ thống quản trị rủi ro hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, BIC hiện nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu thị trường, đồng thời thuộc Top 3 công ty có tỷ suất sinh lời cao nhất.

Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đã đánh giá năng lực tài chính của BIC ở mức B++ (Tốt), và định hạng tín nhiệm quốc gia ở mức cao nhất tại Việt Nam – aaa.VN (Xuất sắc).

Việc được lựa chọn là nhà bảo hiểm chính cho dự án tuyến đường ngã ba Voi – Sầm Sơn không chỉ khẳng định năng lực và uy tín của BIC trong lĩnh vực bảo hiểm công trình xây dựng, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng quá trình phát triển hạ tầng giao thông của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.