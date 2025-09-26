Doanh nghiệp số
Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Gia Hân

Gia Hân

09:59 | 26/09/2025
Prudential Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến, mang đến cho các gia đình Việt giải pháp tài chính tối ưu, giúp bạn có cơ hội gia tăng tài sản một cách có trách nhiệm, bảo vệ tài chính vững chắc trước các rủi ro cuộc sống.
Đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, một sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị có tính năng hỗ trợ khách hàng thực hiện đặc quyền chuyển giao giá trị thịnh vượng của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp.

Nhu cầu an tâm tài chính của gia đình Việt ngày càng tăng

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ chiếm hơn 50% dân số vào năm 2035.

Cùng với mức thu nhập ngày càng cải thiện, họ không còn chỉ quan tâm đến việc “đủ sống”, mà bắt đầu ưu tiên duy trì chất lượng cuộc sống và hướng đến việc bảo toàn, phát triển tài sản dài hạn. Những mục tiêu như tương lai của con cái hay sự an tâm trong tuổi hưu trí đang trở thành động lực chính cho các quyết định tài chính của họ.

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến
Ông Lương Thế Vinh, Giám đốc Sản Phẩm Prudential Việt Nam và bà Hồ Thị Thế Vân, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Eastspring Investments Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Đồng thời, bức tranh đầu tư tại Việt Nam cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: thị trường chứng khoán tiếp tục thu hút dòng vốn, các ngành như ngân hàng, tiêu dùng, công nghệ được dự báo tăng trưởng ổn định trong dài hạn. Khẩu vị của nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt trong nhóm trung lưu – thượng lưu, đang dịch chuyển sang các kênh đầu tư vừa tạo cơ hội gia tăng giá trị tài sản, vừa mang tính bền vững hơn.

Xuất phát từ bối cảnh thực tế đó, Prudential mang đến sản phẩm Pru-Đầu tư vững tiến với sự kết hợp giữa quyền lợi bảo vệ tối ưu và giải pháp đầu tư dài hạn, giúp khách hàng vừa yên tâm với hiện tại, vừa chuẩn bị vững vàng cho tương lai.

“Sản phẩm mới này là một trong những bước đi đầu tiên hiện thực hóa sứ mệnh mới của Prudential Việt Nam: Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt. Với Pru-Đầu Tư Vững Tiến chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng không chỉ sự bảo vệ và an tâm ở hiện tại, mà còn một di sản tài chính bền vững để thế hệ sau có thể tiếp nối và phát triển.” ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ.

Giải pháp tài chính tối ưu kết hợp giữa đầu tư, bảo vệ và kế thừa

Là sản phẩm chủ đạo tiếp theo ra mắt trong năm 2025, Pru-Đầu tư vững tiến không chỉ đáp ứng những thay đổi của Luật, sản phẩm còn tập trung vào nhu cầu và quyền lợi của khách hàng hiện nay.

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến
Các đại diện Prudential Việt Nam tham gia chia sẻ góc nhìn về tương lai bảo vệ tài chính và đầu tư tại Việt Nam.

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng đồng thời ba nhu cầu quan trọng của khách hàng ngày nay với 4 giá trị cốt lõi:

Đầu tư có trách nhiệm và đáng tin cậy: Khách hàng có thể chọn đầu tư thông qua 7 Quỹ PRUlink được quản lý bởi Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Investments”), hiện là một trong những công ty quản lý quỹ có tổng tài sản đang quản lý lớn nhất thị trường Việt Nam, với đội ngũ các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp và chuyên môn cao.

Cơ hội gia tăng tích lũy tài sản hiệu quả: Sản phẩm có cơ chế thưởng kép hấp dẫn ngay từ năm hợp đồng thứ 10, trong đó đặc biệt khoản thưởng Tăng trưởng lên đến 300% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản quy năm của Năm Hợp Đồng đầu tiên, giúp khách hàng gia tăng tiềm năng đầu tư.

Bảo vệ trọn vẹn: Quyền lợi bảo hiểm lên tới 110% số tiền bảo hiểm) cộng với Giá trị Tài khoản Hợp đồng, đồng thời có thể chủ động tăng Số Tiền Bảo Hiểm không cần thẩm định sức khỏe vào các cột mốc quan trọng của cuộc đời, giúp gia đình luôn an tâm trước rủi ro cuộc sống không lường trước.

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến
Ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị .

Đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy: Với Pru-Đầu tư vững tiến, bên mua bảo hiểm có quyền chuyển giao quyền kế thừa là toàn bộ giá trị tích lũy thông qua quyền tham gia Hợp Đồng Bảo Hiểm mới có Người Được Bảo Hiểm mới mà không phải áp dụng lại thời hạn đóng phí bắt buộc, đồng thời không áp dụng toàn bộ phí ban đầu.

Với sự ra mắt của sản phẩm Pru-Đầu tư vững tiến, Prudential tiếp tục khẳng định vai trò người đồng hành đáng tin cậy trong việc mang đến những giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư hiện đại, minh bạch và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) là thành viên thuộc Tập đoàn Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp Châu Á và Châu Phi. Sứ mệnh của Prudential là trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính và sức khỏe đơn giản và dễ tiếp cận.

Tính đến hết tháng 12/2024, Prudential có số vốn điều lệ 7.698 tỷ đồng và kinh doanh tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phục vụ hàng triệu khách hàng Việt Nam. Công ty hiện đang vận hành một mạng lưới phân phối, văn phòng rộng khắp với hơn 250 văn phòng và trung tâm chăm sóc khách hàng trên toàn quốc, cũng như thiết lập quan hệ hợp tác với 7 đối tác ngân hàng.

Với cam kết mạnh mẽ trong đổi mới, chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trọng tâm, Prudential Việt Nam không ngừng thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao kiến thức tài chính thông qua chương trình giáo dục tài chính độc quyền, Cha-Ching, đồng thời mang đến các giải pháp bảo hiểm nhân thọ đa dạng cho khách hàng.

