Dấu ấn “AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026”

Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026 đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới một sự kiện biểu diễn quy mô lớn được dẫn dắt hoàn toàn bởi robot hình người

Chương trình đã được phát sóng trực tiếp vào ngày 08/02 vừa qua đã đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới một sự kiện biểu diễn quy mô lớn được dẫn dắt hoàn toàn bởi robot hình người (humanoid robot). Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) cũng đã phát sóng độc quyền tại Việt Nam trên nền tảng HTVm cùng các kênh mạng xã hội của HTV.

Dấu ấn mà chương trình "AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026" để lại cho chúng ta đó chính là một sân khấu nơi mà các robot hình người không còn đóng vai trò hỗ trợ hay công cụ trình diễn, mà trở thành nhân vật trung tâm, trực tiếp biểu diễn các tiết mục nhảy múa, hài kịch và âm nhạc xuyên suốt chương trình.

Sự kiện đã đánh dấu bước tiến mới khi trí tuệ hiện thân bước ra khỏi phòng thí nghiệm để hòa mình vào đời sống xã hội và văn hóa.

Chia sẻ về sự kiện, ông Qiu Heng, Giám đốc Marketing AGIBOT cho rằng: “Chương trình "AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026" đánh dấu một cột mốc quan trọng của ngành robot hình người, đánh dấu bước tiến mới khi trí tuệ hiện thân bước ra khỏi phòng thí nghiệm để hòa mình vào đời sống xã hội và văn hóa. Việc duy trì những màn trình diễn phức tạp, cường độ cao trong thời gian dài là phép thử thực tế cho độ ổn định, tính nhất quán và khả năng phối hợp hệ thống của nhiều robot hoạt động đồng thời. Đây cũng là bước đi đầu tiên trong tầm nhìn về sự cộng sinh giữa con người và robot mà chúng tôi theo đuổi.”

Có thể nói, trong suốt đêm gala, các ca sĩ, người mẫu robot của AGIBOT đã mang đến chuỗi tiết mục sân khấu mãn nhãn, liên tục thử thách giới hạn về chuyển động động lực học và khả năng phối hợp đội hình. Ngay cả những động tác có độ khó cao như nhào lộn, xoay người tốc độ cao, vũ đạo đồng bộ theo nhóm lớn và trình diễn phong cách runway… Tất cả đều được thực hiện với độ mượt mà, cân bằng và chính xác cao.

Điều đáng nói là khi biểu diễn nhóm, các robot di chuyển trong đội hình chặt chẽ, giữ nhịp thời gian và chuyển động đồng nhất

Điều đáng nói là khi biểu diễn nhóm, các robot di chuyển trong đội hình chặt chẽ, giữ nhịp thời gian và chuyển động đồng nhất khi chuyển tiếp giữa các tiết mục, điều đó cho thấy khả năng kiểm soát di chuyển tiên tiến và độ ổn định khi vận hành liên tục trong thời gian dài.

Bên cạnh những tiết mục trình diễn độc lập của từng robot, chương trình còn mở rộng sang những kịch bản tương tác và hợp tác giữa con người và robot, cũng như các màn trình diễn phối hợp giữa nhiều dòng robot khác nhau.

Đặc biệt, trong nhiều phân đoạn, các nghệ sĩ biểu diễn cùng robot hình người AGIBOT G2 và robot bốn chân AGIBOT D1, tạo nên những tiết mục vũ đạo tập thể được đồng bộ theo thời gian thực giữa chuyển động của con người và robot.

Tiểu phẩm hài với nhiều robot hình người AGIBOT A2, X2 và G2 cùng với robot hình thú D1 Pro tương tác trên sân khấu, cùng sự hiện diện của robot hình người siêu thực Elf Xuan đã cho thấy biểu cảm chi tiết giống người, đạt mức độ tự nhiên và sống động đáng kinh ngạc.

Thông qua chương trình, "AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026" chúng ta có thể thấy robot hình người đã có thể hòa nhập vào nhiều bối cảnh thương mại, văn hóa, mở rộng vai trò từ môi trường công nghiệp sang các không gian tiêu dùng và giải trí thường nhật.

Sự xuất hiện của các robot trong chương trình đã thể hiện năng lực triển khai trí tuệ hiện thân trong nhiều kịch bản thực tế như:

Robot AGIBOT A2 có thể đảm nhiệm tương tác đa phương thức và di chuyển tự động trong các không gian trình diễn và giới thiệu sản phẩm.

Robot AGIBOT X2 có khả năng hội thoại tự nhiên, dáng đi giống con người và chuyển động biểu cảm, phù hợp cho giải trí, nghiên cứu và giáo dục.

Robot AGIBOT G2 công nghiệp có thể kết hợp AI tương tác với khả năng thao tác chính xác theo lực, phục vụ triển khai nhanh trong nhà máy và logistics.

Và robot dòng AGIBOT D1 thể hiện khả năng di chuyển linh hoạt và thực thi nhiệm vụ ổn định trong môi trường vận hành và kiểm tra phức tạp.

Sự kiện cũng chứng minh rõ tiềm năng để robot hình người chuyển mình từ những công cụ lao động thuần túy thành một phần của trải nghiệm xã hội

Thông qua sự kiện này, công ty công nghệ AGIBOT đã chứng minh rõ sự tiềm năng để robot hình người chuyển mình từ những công cụ lao động thuần túy thành một phần của trải nghiệm xã hội chung, góp mặt trong đời sống tinh thần của con người vượt ra ngoài phạm vi tự động hóa công nghiệp.

Xem lại chương trình bằng cách tải ứng dụng HTV-m tại đây: https://htvm.htv.com.vn/

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