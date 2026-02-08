HTV phát sóng chương trình nghệ thuật được trình diễn 100% bởi robot đầu tiên trên thế giới

Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ tối nay, Chủ nhật, ngày 08 tháng 02 năm 2026

Được biết, "AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu" sẽ mang đến gần 200 robot thuộc nhiều chủng loại khác nhau và hơn 10 tiết mục bùng nổ, từ võ thuật Kung Fu, Boxing đến nhảy hiện đại và trình diễn thời trang trên đường băng (runway), mang lại một trải nghiệm thị giác chưa từng có trong lịch sử ngành giải trí.

Để biến những khối thép và vi mạch thành những nghệ sĩ có linh hồn, "AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026” đã quy tụ đội ngũ sản xuất hàng đầu của Trung Quốc, với những tên tuổi từng tạo dấu ấn cho các Lễ khai mạc Thế vận hội (Olympic) và Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và các sự kiện thể thao quy mô quốc tế.

Chương trình nghệ thuật được trình diễn 100% bởi robot đầu tiên trên thế giới sẽ chính thức được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV)

Nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả Việt, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) phối hợp cùng công ty công nghệ AGIBOT (AGIBOT Innovation (Shanghai）Technology Co., Ltd) phát sóng độc quyền chương trình nghệ thuật công nghệ cao "AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026". Chương trình sẽ được Việt hóa (phụ đề) toàn bộ.

Thời gian phát sóng: 19:00 tối Chủ Nhật ngày 08/02/2026 (Theo giờ Việt Nam). Chương trình được phát sóng cùng ngày với sự kiện toàn cầu.

Nền tảng phát sóng độc quyền: Ứng dụng HTVm, và sẽ được đăng tải lại trên các hạ tầng số trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV).

Để theo dõi chương trình có thể tải ứng dụng HTV-m tại đây: https://htvm.htv.com.vn/

Chương trình được sự phối hợp của Công ty công nghệ AGIBOT (AGIBOT Innovation (Shanghai）Technology Co., Ltd)

Có thể bạn chưa biết?

Tại CES 2026 vừa qua, các robot hình người (humanoid) đến từ thương hiệu Trung Quốc này từng gây kinh ngạc với khả năng trình diễn Kung Fu, đấm bốc và vũ đạo điêu luyện. Tiếp nối thành công này, AGIBOT quyết định nâng tầm trải nghiệm này thành một đêm gala nghệ thuật trọn vẹn.