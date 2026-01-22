Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và robot đang trở thành trọng tâm của cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy tham vọng vượt ra ngoài ngành công nghiệp xe hơi truyền thống. Tập đoàn ô tô Chery là một trong những cái tên mới nhất thể hiện xu hướng này.

Hệ thống Robot đa nhiệm được Chery công bố tại sự kiện

Tại sự kiện mang tên “Chery AI Night 2026”, diễn ra ngày 17/1, Chery đã công bố hệ sinh thái robot do công ty con AiMOGA Robotics phát triển. Động thái này được xem là bước đi chiến lược, đánh dấu sự chuyển dịch của Chery khi chuyển từ một hãng sản xuất xe ô tô sang mô hình tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực, với robot và AI là trụ cột mới.

Hệ sinh thái Robot hiện đại, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò

Điểm nhấn của sự kiện là khu trưng bày robot, nơi các mẫu robot hình người được giới thiệu. Những mẫu robot này không chỉ là sản phẩm trình diễn mà còn là những “nhân sự” tương lai cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các robot này được phát triển theo hướng AI hiện thân (embodied AI), cho phép chúng nhận thức môi trường, tương tác trực tiếp và thực hiện nhiệm vụ trong thế giới thực.

Hai mẫu robot thu hút nhiều chú ý là robot cảnh sát thông minh R001 (Wuyou) và robot dịch vụ y tế RN001 (AiMOGA Care).

Mẫu Robot cảnh sát thông minh R001 (Wuyou)

R001 được định hướng cho các nhiệm vụ an ninh như tuần tra, hỗ trợ giám sát, trong khi AiMOGA Care tập trung vào lĩnh vực y tế, với khả năng hướng dẫn bệnh nhân và hỗ trợ nhân viên y tế trong quy trình làm việc.

Việc giới thiệu các mẫu robot này cho thấy Chery không giới hạn robot trong phạm vi sản xuất công nghiệp, mà hướng tới các kịch bản ứng dụng trực tiếp trong đời sống đô thị và dịch vụ công.

“Bộ não” AI và khả năng nói được 10 ngôn ngữ

Về phần cứng, robot hình người chủ lực của AiMOGA được trang bị 41 bậc tự do chuyển động, trong đó riêng hai bàn tay có 12 bậc tự do, cho phép thực hiện các thao tác cầm nắm và xử lý đồ vật với độ chính xác cao.

Robot có tốc độ di chuyển khoảng 1 m/s, cùng hệ thống chuyển động mô phỏng sinh học nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong môi trường phức tạp.

Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi nằm ở phần mềm và trí tuệ nhân tạo. AiMOGA Robotics cho biết hệ thống điều khiển và ra quyết định của robot được xây dựng trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do DeepSeek phát triển.

Nhờ đó, robot có thể giao tiếp tự nhiên bằng 10 ngôn ngữ, đạt độ chính xác được công bố lên tới 95%, đồng thời hiểu ngữ cảnh, cử chỉ và phản hồi phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Đáng chú ý, khả năng học nhanh được xem là một lợi thế lớn. Theo Chery, robot có thể tiếp thu và thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp chuyên biệt chỉ sau khoảng một giờ huấn luyện, rút ngắn đáng kể thời gian triển khai trong thực tế.

Từ showroom ô tô đến thị trường quốc tế

Trước khi ra mắt hệ sinh thái robot mới, Chery từng thử nghiệm robot hình người trong thị trường thương mại. Mẫu robot Mornine đã được sử dụng như tư vấn viên bán hàng cho các thương hiệu Omoda và Jaecoo tại Malaysia. Tháng 10 năm ngoái, Mornine gây chú ý khi có thể tự mở cửa xe và thực hiện bài thuyết trình kéo dài khoảng 30 phút trước khách tham quan.

Mẫu robot Mornine được AiMOGA Robotics cho ra mắt vào năm 2025

Theo công bố của doanh nghiệp, trong năm 2025, AiMOGA Robotics đã phát triển khoảng 300 robot hình người và 1.000 robot dạng cún tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc đạt được các chứng nhận về phần cứng và phần mềm theo tiêu chuẩn Liên minh châu Âu được xem là cơ sở quan trọng để Chery mở rộng hoạt động ra thị trường toàn cầu.

Tham vọng dài hạn với AI hiện thân

Sự kiện tại Vu Hồ không chỉ mang tính giới thiệu sản phẩm, mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của Chery trong việc đầu tư vào AI hiện thân, một lĩnh vực được đánh giá là cầu nối giữa trí tuệ nhân tạo và thế giới hiện thực.

Với lợi thế về sản xuất quy mô lớn trong ngành ô tô, kết hợp cùng các công nghệ AI tiên tiến, Chery đang tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tế.

Điều này cũng cho thấy tham vọng rộng hơn của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc định vị vai trò dẫn dắt ở những công nghệ nền tảng của tương lai, nơi robot hình người không còn là khái niệm viễn tưởng mà dần trở thành một phần của đời sống thường nhật.