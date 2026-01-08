10 công nghệ định hình xe điện và xe tự lái tại CES 2026

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026, các công ty công nghệ và các nhà sản xuất ô tô tập trung vào 10 công nghệ giúp xe có thể cảm nhận, suy nghĩ và hành động theo thời gian thực như con người. Những công nghệ này không còn là khái niệm mà đã sẵn sàng triển khai quy mô lớn.

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1. AI vật lý huấn luyện xe trong thế giới ảo

NVIDIA cùng nhiều đối tác giới thiệu quy trình huấn luyện mô hình AI trong môi trường ảo siêu chân thực trước khi đưa lên xe thật.

Công nghệ AI vật lý cho phép hệ thống tự lái trải nghiệm hàng nghìn tình huống hiếm gặp như bão tuyết dày đặc, sương mù che khuất tầm nhìn hay người đi bộ băng qua đường đột ngột. Các mô hình học cách xử lý những tình huống nguy hiểm này trong môi trường an toàn, sau đó được cài đặt lên xe tải, ô tô và xe điện để tiếp tục tinh chỉnh.

Phương pháp này giúp xe hiểu sâu hơn về quy luật vật lý, dự đoán chính xác hành vi người tham gia giao thông và phối hợp mượt mà với các phương tiện khác. Công nghệ đang biến xe thành cỗ máy tự chủ có khả năng học hỏi, suy luận và ra quyết định trong giới hạn thế giới thực.

Robotaxi tại CES 2026. Ảnh: Getty Images

2. Robotaxi thay đổi cách người dùng sở hữu xe

Nền tảng taxi tự lái đánh dấu sự kết hợp giữa xe điện, trí tuệ nhân tạo và thiết kế dịch vụ vận chuyển hiện đại.

Khái niệm robotaxi do Lucid, Nuro và Uber phát triển loại bỏ hoàn toàn vị trí tài xế, dành toàn bộ không gian cho hành khách tận hưởng.

Người dùng quản lý chuyến đi qua điện thoại từ khâu đặt xe, tùy chỉnh nhiệt độ và âm nhạc trong khoang, đến theo dõi lộ trình chi tiết theo thời gian thực.

Những chiếc xe này tích hợp chặt chẽ với ứng dụng di chuyển, mở ra mô hình đăng ký dịch vụ theo tháng hoặc thanh toán theo chuyến thay vì bỏ tiền mua xe riêng. Sự thay đổi này chuyển giá trị từ quyền sở hữu cá nhân sang dịch vụ vận tải theo yêu cầu được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, hứa hẹn giảm chi phí di chuyển cho người dùng.

3. Xe định nghĩa bằng phần mềm cập nhật như điện thoại

Khái niệm xe định nghĩa bằng phần mềm đã chuyển từ ý tưởng thời thượng sang nền tảng thực tế của đổi mới liên tục.

Các nhà sản xuất giới thiệu hệ thống trong đó mọi chức năng từ hỗ trợ lái xe, quản lý pin, đến giải trí thông tin đều được điều khiển bằng phần mềm giống smartphone. Xe điện trở thành nền tảng điện toán di động có thể tích hợp tính năng mới, dịch vụ bổ sung và thậm chí cả mô hình kinh doanh theo thời gian mà không cần thay đổi phần cứng.

Người dùng nhận bản cập nhật qua mạng để cải thiện khả năng tự lái, tăng hiệu suất pin hoặc thêm trò chơi giải trí mới. Các công ty tiên phong coi phương tiện như thiết bị kết nối đám mây, điều phối dòng dữ liệu giữa xử lý tại xe, trung tâm dữ liệu và hệ thống quản lý đội xe một cách liền mạch. Cách tiếp cận này kéo dài tuổi thọ xe và mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn theo thời gian.

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4. Nền tảng chung cho robot và xe tự lái

Ranh giới giữa ô tô, người máy hình người và robot công nghiệp đang mờ nhạt nhờ công nghệ tích hợp.

NVIDIA cùng các đối tác trưng bày nền tảng có thể điều khiển cả xe tự hành lẫn robot đa dụng bằng cùng một kiến trúc AI. Các nền tảng này được huấn luyện một lần về nhận thức không gian, điều hướng và thao tác vật thể, sau đó triển khai lại dưới nhiều hình thức khác nhau từ xe con đến robot nhà máy.

Xe tự lái và robot gia dụng học từ hệ thống AI chung, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Tiến bộ trong lĩnh vực robot nhà bếp có thể tăng tốc phát triển công nghệ tự lái và ngược lại, vì cả hai đều cần hiểu môi trường ba chiều, tránh va chạm và hoàn thành nhiệm vụ phức tạp. Vòng quay này đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của toàn bộ ngành AI vật lý.

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5. Giao diện thông minh hiểu cảm xúc người dùng

Giao diện người-máy thế hệ mới lấy cảm hứng từ Afeela của Sony đang tái định nghĩa trải nghiệm khoang lái.

Các hệ thống này vượt xa màn hình cảm ứng và lệnh giọng nói đơn giản bằng cách kết hợp màn hình độ phân giải cao, đèn chiếu sáng tạo không khí và âm thanh ba chiều với khả năng cá nhân hóa điều khiển bởi AI.

Xe nhận diện từng hành khách qua camera và cảm biến sinh học, tự động điều chỉnh ghế ngồi, nhiệt độ và nội dung giải trí phù hợp với sở thích cá nhân.

Hệ thống trình bày thông tin theo ngữ cảnh dựa trên điều kiện giao thông hiện tại, chẳng hạn ưu tiên hiển thị cảnh báo khi đường trơn hoặc gợi ý nhạc nhẹ nhàng khi phát hiện người dùng căng thẳng. Giao diện kết hợp giọng nói, cử chỉ tay, theo dõi mắt và nút bấm vật lý để giảm tải nhận thức cho người lái.

Khi khả năng tự động trên xe tự lái ngày càng cao, giao diện thông minh trở nên thiết yếu cho sự thoải mái, an toàn và niềm tin khi chuyển giao quyền điều khiển giữa con người và máy móc.

6. Pin thể rắn tăng gấp đôi quãng đường di chuyển

Công nghệ pin thế hệ mới đặt nền móng cho xe điện đáng tin cậy hơn trong tương lai gần.

ProLogium công bố mô-đun pin thể rắn với mật độ năng lượng thể tích đạt 860 Wh/L, vượt trội hẳn so với gói lithium-ion thông thường dao động quanh 600 Wh/L hiện nay. Con số này cho phép xe chạy xa hơn với kích thước pin nhỏ gọn hơn, giảm trọng lượng tổng thể và tăng hiệu suất vận hành.

Pin thể rắn loại bỏ chất điện phân lỏng dễ cháy, thay bằng vật liệu rắn an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ trong va chạm. Các cải tiến về quản lý nhiệt và hiệu suất sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian sạc từ một giờ xuống còn 20 phút cho 80% dung lượng.

FEV trình diễn hệ thống làm mát chủ động giữ nhiệt độ pin ổn định ngay cả khi sạc nhanh nhiều lần liên tiếp, kéo dài tuổi thọ pin lên trên 2.000 chu kỳ sạc.

7. An ninh mạng chủ động phát hiện tấn công

An ninh mạng dự đoán nổi lên như lớp bảo vệ không thể thiếu khi xe điện kết nối ngày càng nhiều với internet.

Các nhà cung cấp giới thiệu hệ thống phát hiện xâm nhập được điều khiển bởi AI, liên tục quan sát hành vi của xe và đánh dấu những bất thường theo thời gian thực.

SYSGO trình diễn Bộ An ninh mạng Ô tô được xây dựng xung quanh Hệ thống Phát hiện Xâm nhập dựa trên Máy chủ, giám sát hoạt động của các bộ điều khiển điện tử trong xe.

Hệ thống học cách xe vận hành bình thường qua vài tuần sử dụng, ghi nhận tần suất truy cập bộ nhớ, mức tiêu thụ điện năng và thời gian phản hồi của từng module. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như một module đột nhiên truy cập dữ liệu không liên quan hoặc gửi thông tin ra ngoài với tần suất cao, hệ thống cảnh báo ngay lập tức và có thể cách ly module đó khỏi mạng xe.

Cách tiếp cận chủ động này thay thế mô hình bảo mật cũ chỉ dựa vào danh sách mối đe dọa đã biết, giúp xe phòng thủ tốt hơn trước các cuộc tấn công mạng mới.

8. Trợ lý giọng nói hiểu ngữ cảnh lái xe

Mô hình ngôn ngữ chuyên biệt cho ô tô đang biến trợ lý trong xe từ giao diện giọng nói cồng kềnh thành phi công phụ thực thụ.

Khác với AI hội thoại chung, những mô hình này được huấn luyện riêng về thuật ngữ ô tô, cụm từ điều hướng, mẫu giao thông và quy tắc an toàn đường bộ.

Nền tảng AI Cabin của LG chạy hoàn toàn trên chip xử lý hiệu năng cao gắn trong xe, xử lý dữ liệu từ camera cabin để hiểu cả hình ảnh lẫn lời nói của người dùng. Hệ thống phân tích yêu cầu phức tạp nhiều bước kiểu "Tìm trạm sạc gần nhất trên đường đi có chỗ trống và quán cà phê trong bán kính 100 mét" rồi đưa ra câu trả lời cụ thể chứ không chỉ liệt kê danh sách.

Trợ lý hiểu ngữ cảnh như "Trẻ em đang ngủ" để tự động giảm âm lượng nhạc và tắt thông báo, hoặc nhận biết thời tiết xấu để gợi ý giảm tốc độ. Những cuộc hội thoại nhận biết tình huống này vượt xa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn phổ thông không được tinh chỉnh cho lĩnh vực ô tô.

9. Siêu kết nối 5G/6G giúp xe giao tiếp với nhau

Kiến trúc siêu kết nối sẵn sàng cho 5G và 6G cung cấp hệ thống thần kinh liên kết phương tiện, cơ sở hạ tầng giao thông và trí thông minh đám mây.

Aptiv trình diễn công nghệ C-V2X hỗ trợ 5G cho phép xe giao tiếp thời gian thực với đèn giao thông, biển báo thông minh, cảm biến đường và các phương tiện lân cận. Xe có thể "nhìn" xa hơn tầm mắt bằng cách nhận cảnh báo từ xe phía trước về ổ gà, vật cản hoặc tai nạn cách đó vài trăm mét.

Liên kết độ trễ thấp dưới 10 mili giây cho phép xe phối hợp động thái như chuyển làn đồng bộ hoặc vào ngã tư theo thứ tự hợp lý mà không cần đèn tín hiệu. Hệ thống chia sẻ dữ liệu vận tốc, gia tốc và lộ trình giữa các xe trong cùng khu vực, tạo đội xe di chuyển nhịp nhàng như đàn chim.

Mạng 5G cũng cho phép xe tải dữ liệu lớn như bản đồ độ phân giải cao hoặc bản cập nhật phần mềm trong vài phút thay vì vài giờ qua mạng 4G.

10. Trợ lý AI biết trước ý định người dùng

Trợ lý AI cá nhân hóa và trí thông minh khoang lái kết hợp tất cả các công nghệ trên thành trải nghiệm liền mạch. Những hệ thống này vượt xa việc đơn thuần đáp lại lệnh bằng cách chủ động đề xuất thời gian khởi hành dựa trên lịch họp và tình hình giao thông theo thời gian thực.

Trợ lý gợi ý điểm sạc tối ưu trên lộ trình có xét đến mức pin hiện tại, thói quen lái xe và thời gian chờ dự kiến tại từng trạm. Hệ thống đồng bộ kế hoạch di chuyển với lịch cá nhân, tự động báo trước 15 phút nếu cần khởi hành sớm hơn để đến đúng giờ họp.

Trong khoang xe, AI tự động chuyển giữa chế độ thoải mái, làm việc và giải trí tùy theo ai đang ngồi và họ đang làm gì. Khi phát hiện hai người ngồi cạnh nhau, hệ thống bật chế độ hội thoại giảm nhiễu từ bên ngoài và tắt nhạc. Theo thời gian, trợ lý học thói quen như chủ nhân thích uống cà phê mỗi sáng 8 giờ, tự động gợi ý quán trên đường đi mà không cần hỏi.

CES 2026 đánh dấu bước ngoặt trong cách nhìn nhận xe điện, từ phương tiện vận chuyển sang robot thông minh sống cùng con người. Các công ty kết hợp thực thi kỹ thuật với thiết kế có trách nhiệm sẽ quyết định hình dáng thực sự của vận chuyển thông minh trong cuộc sống hàng ngày.