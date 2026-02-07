CORSAIR GALLEON 100 SD: siêu phẩm bàn phím tại CES 2026 chính thức mở bán toàn cầu

CORSAIR GALLEON 100 SD được định vị là thiết bị “tất cả trong một”, kết hợp đầy đủ hiệu suất của một bàn phím gaming cao cấp với sức mạnh điều khiển trực quan của Stream Deck, hướng tới game thủ chuyên nghiệp, streamer và người sáng tạo nội dung.

CORSAIR GALLEON 100 SD: Bàn phím “đinh” CES 2026

Trọng tâm của GALLEON 100 SD nằm ở bộ Stream Deck tích hợp trực tiếp trên thân bàn phím. Thiết bị sở hữu 12 phím LCD có khả năng hiển thị nội dung động, cho phép gán lệnh, mở ứng dụng, chuyển đổi cấu hình hoặc kích hoạt chuỗi hành động phức tạp chỉ bằng một lần nhấn. Hai núm xoay đi kèm hỗ trợ điều chỉnh nhanh các thông số như âm lượng, độ sáng hay các thiết lập tùy chỉnh khác, đồng thời có chức năng nhấn để mở rộng khả năng điều khiển.

Màn hình màu độ phân giải 720 x 1080 hiển thị thông tin theo thời gian thực, giúp người dùng theo dõi hiệu suất hệ thống, trạng thái ứng dụng hoặc các chỉ số quan trọng trong khi chơi game.

Theo CORSAIR, toàn bộ hệ thống Stream Deck trên GALLEON 100 SD hoạt động tương đương một thiết bị Stream Deck rời, được quản lý thông qua ứng dụng Stream Deck chạy nền. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập kho plugin phong phú trên Elgato Marketplace, tùy biến sâu cho từng tựa game, ứng dụng phát trực tuyến hoặc công cụ sáng tạo. Việc điều khiển Spotify, Discord hay các phần mềm sản xuất nội dung được thực hiện liền mạch, không cần chuyển cửa sổ hay ghi nhớ tổ hợp phím phức tạp.

Stream Deck tích hợp giúp đơn giản hóa thao tác và tăng khả năng tập trung. Các hành động như kích hoạt kỹ năng, gọi hỗ trợ, quản lý kho đồ hoặc thực hiện combo có thể được xử lý nhanh chóng chỉ bằng một nút nhấn. Điều này đặc biệt hữu ích với các tựa game đòi hỏi phản xạ cao hoặc nhiều thao tác cùng lúc, đồng thời mang lại lợi thế rõ rệt trong thi đấu và stream trực tiếp.

Trọng tâm của GALLEON 100 SD nằm ở bộ Stream Deck tích hợp trực tiếp trên thân bàn phím

Bên cạnh khả năng điều khiển mở rộng, GALLEON 100 SD vẫn được trang bị đầy đủ công nghệ cốt lõi của một bàn phím chơi game hiệu suất cao. Sản phẩm sử dụng công nghệ AXON với polling rate lên tới 8.000 Hz, cho tốc độ truyền tín hiệu nhanh gấp 8 lần so với bàn phím thông thường. Độ trễ nhập liệu được giảm xuống mức tối thiểu, đảm bảo phản hồi gần như tức thì trong các tình huống cần độ chính xác cao.

GALLEON 100 SD còn tích hợp cơ chế FlashTap SOCD, cho phép xử lý chính xác các hướng nhấn đối nghịch. Tính năng này hỗ trợ game thủ kiểm soát chuyển động mượt mà hơn, đặc biệt trong các pha di chuyển nhanh và counter-strafing. Hệ thống switch MLX Pulse được bôi trơn sẵn mang lại cảm giác gõ mượt, độ kích hoạt nhanh và phản hồi xúc giác ổn định, đáp ứng yêu cầu của cả chơi game lẫn gõ phím cường độ cao.

Về thiết kế, CORSAIR lựa chọn khung nhôm nhằm tăng độ ổn định và độ bền cho GALLEON 100 SD. Cấu trúc gasket mount kết hợp khả năng hotswap và hệ thống giảm âm 6 lớp bên trong giúp cải thiện trải nghiệm gõ, giảm tiếng ồn và tăng độ êm ái. Dải đèn RGB có thể tùy chỉnh chi tiết, đồng bộ với hệ sinh thái CORSAIR, góp phần hoàn thiện yếu tố thẩm mỹ cho góc chơi game và làm việc.

GALLEON 100 SD là sự kết hợp hoàn hỏa của bàn phím gaming và StreamDeck công nghệ cao

Một điểm đáng chú ý khác là phần mềm CORSAIR Web Hub, giải pháp quản lý chạy trực tiếp trên nền web, không cần cài đặt. Cách tiếp cận này giúp người dùng dễ dàng thiết lập, tùy chỉnh và tối ưu bàn phím trên nhiều hệ thống, đồng thời giảm tải tài nguyên so với các phần mềm truyền thống.

Hiện GALLEON 100 SD đã được phân phối thông qua cửa hàng trực tuyến của CORSAIR và hệ thống đại lý trên toàn cầu. Thông tin chi tiết về giá bán được công bố tùy theo từng thị trường. Với việc kết hợp Stream Deck và bàn phím gaming trong cùng một thiết bị, CORSAIR GALLEON 100 SD được xem là bước đi đáng chú ý, phản ánh xu hướng hội tụ giữa chơi game, sáng tạo nội dung và điều khiển đa nền tảng trong hệ sinh thái thiết bị ngoại vi hiện nay.