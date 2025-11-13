Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Bàn phím Gaming tiên tiến nhất mà Razer từng sản xuất

Razer vừa cho ra mắt Razer Huntsman V3 Pro 8KHz và Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz, được coi là hai mẫu bàn phím eSports tiên tiến nhất hiện nay của hãng.

Razer Huntsman V3 Pro 8KHz và Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz được thiết kế dành riêng cho các tuyển thủ esports với hiệu năng vượt trội, độ phản hồi cực nhanh và cảm giác gõ chính xác đến từng milimet.

Được biết, dòng Huntsman V3 Pro 8KHz được phát triển với đóng góp của các “huyền thoại” eSports của Team Razer, gồm Nikola “NiKo” Kovač - biểu tượng Counter-Strike huyền thoại với 10 danh hiệu quốc tế, để tinh chỉnh độ trễ, cảm giác gõ phím và hiệu năng tổng thể với các kỹ sư của Razer.

“Tôi từng dùng phiên bản trước, nhưng mẫu 8KHz này là một đẳng cấp hoàn toàn mới. Nó mang lại cho tôi độ chuẩn xác và độ tin cậy cần thiết trong thi đấu chuyên nghiệp,” NiKo chia sẻ.

“Vũ khí” mới dành cho game thủ chuyên nghiệp.

Điểm nổi bật nhất của bàn phím là công nghệ Rapid Trigger, cho phép thay đổi hướng di chuyển gần như tức thì mà không cần phải nhả phím, cùng với tính năng Snap Tap giúp ưu tiên thao tác gần nhất giữa hai phím. Đây là những yếu tố mang lại lợi thế lớn trong các tựa game FPS hoặc các pha xử lý tốc độ cao.

Công nghệ Rapid Trigger cho phép thay đổi hướng di chuyển gần như tức thì.

Để đạt được hiệu năng này, dòng bàn phím sử dụng switch quang học Analog Razer Gen-2 và công nghệ HyperPolling 8000 Hz mới nhất của Razer, mang đến hiệu năng nhanh hơn đến 11% so với đối thủ và độ trễ siêu thấp chỉ 0,58ms. Mỗi thao tác được ghi nhận với khả năng phản hồi gần như tức thì, mang lại lợi thế cho người chơi trong những khoảnh khắc quyết định.

Thêm vào đó, mẫu switch cũng được hiệu chỉnh tại nhà máy để tối ưu vùng chết, mang lại độ chuẩn xác 0.1mm và độ chính xác tốt hơn 2,5 lần so với các đối thủ, cũng như tuổi thọ cao lên đến 100 triệu lần nhấn.

Hợp kim nhôm 5052 cao cấp để tăng độ bền bỉ và chuẩn xác.

Trong bộ vỏ sử dụng hợp kim nhôm 5052 cao cấp để tăng độ bền bỉ và chuẩn xác, mẫu switch được lắp đặt với keycap PBT double-shot có bề mặt nhám, đi kèm với kê tay từ tính bọc giả da để mang lại âm thanh gõ sạch, trầm và cảm giác nhấn “cực kỳ thỏa mãn”, phù hợp cho những trận đấu dài hơi.

Thiết kế gọn gàng, điều chỉnh linh hoạt

Dù là phiên bản fullsize hay TKL (không có phím số), cả hai mẫu bàn phím đều được trang bị núm xoay kỹ thuật số, dãy đèn LED hiển thị trực quan, và khả năng lưu cấu hình trực tiếp trên bàn phím mà không cần phần mềm. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh các thông số như độ cao kích hoạt, độ nhạy của Rapid Trigger hay macro chỉ trong vài thao tác.

Huntsman V3 Pro 8KHz là lời khẳng định vị thế của hãng trong làng thiết bị gaming chuyên nghiệp.

Sự ra mắt của Huntsman V3 Pro 8KHz không chỉ là bước tiến công nghệ của Razer mà còn là lời khẳng định vị thế của hãng trong làng thiết bị gaming chuyên nghiệp. Với những nâng cấp mạnh mẽ cả về phần cứng lẫn trải nghiệm người dùng, sản phẩm này hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho các game thủ muốn vươn tới đỉnh cao phong độ.