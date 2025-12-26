Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh

Hội truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh, tiền thân là Hội Vô tuyến Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiều dài 35 năm hoạt động liên tục trước khi được đổi tên nhằm phù hợp với tiến trình phát triển mới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối diện với những khó khăn thách thức lớn như đại dịch Covid, sự phân hóa mạnh của ngành Điện tử và truyền thông, tuy nhiên Hội vẫn duy trì các hoạt động thường kỳ, đồng thời mở dộng quy mô và hoạt động. Hội đã ra mắt hai chi hội mới gồm “Chi hội Blockchain” và “Chi hội Quảng cáo, Truyền thông số” nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, chia sẻ kiến thức về công nghệ mới. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Vô tuyến điện (VARC), một mô hình độc nhất cả nước và trong vùng tiếp tục được kiện toàn.

Các sự kiện khoa học công nghệ tiêu biểu đã được tổ chức thành công có thể kể đến như: Tọa đàm về Kinh tế số, chuyển đổi số tại TP.HCM, Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (CONVICTION 2025) và cuộc thi Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT.

Hội thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện xã hội cho dự án phát triển Công nghệ Thông tin và Điện tử đến năm 2030. Bên cạnh đó, Hội phối hợp tổ chức các chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới với các chủ đề về quyền tác giả và công nghệ Web3…

Công tác thiện nguyện cũng được chú trọng thông qua việc vận động kinh phí hỗ trợ và tặng quà cho các gia đình khó khăn tại xã biên giới thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, Hội thường xuyên tham gia các sự kiện văn hóa, văn nghệ và giải thi đấu thể thao do các Sở, ngành tổ chức.

Đại hội nhiệm kỳ I (2025-2030) tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Quý Hòa, nguyên Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội truyền thông – điện tử TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2025-2030). Nhân dịp này, Hội truyền thông – điện tử TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Hội, đồng thời vinh danh các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục thực hiện công tác tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật liên quan đến các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, quảng cáo trực tuyến và công nghiệp công nghệ số. Các hoạt động chuyên môn sẽ hướng vào việc đóng góp ý kiến để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công nghệ số và blockchain trên địa bàn thành phố nhằm bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Công tác đào tạo và tập huấn sẽ được đẩy mạnh thông qua hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học, Cao đẳng để gắn liền chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Hội sẽ chủ trì các hội thảo chuyên đề nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội viên quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ.

Hoạt động đối ngoại sẽ chú trọng, tăng cường nghiên cứu, giao lưu quốc tế về Web3 và blockchain. Theo kế hoạch, Hội sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế CONVICTION 2026 lần thứ hai vào Quý II năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.