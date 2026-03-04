Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử

Ảnh minh họa

Chương trình hành động được chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ năng tiếp xúc và đối thoại với cử tri cũng được trau dồi bài bản. Nhiều ứng cử viên, đặc biệt là những người lần đầu tham gia, đã chủ động tìm hiểu kinh nghiệm từ các đại biểu tiền nhiệm để hoàn thiện cách trình bày và thông điệp của mình.

Một kinh nghiệm thường được nhắc lại là: người ứng cử không nên nói điều mình muốn nói, mà phải nói điều cử tri quan tâm và muốn nghe. Lời khuyên này xuất phát từ thực tế rằng mục tiêu trực tiếp của vận động bầu cử là thuyết phục cử tri đặt niềm tin và trao lá phiếu. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở việc “chiều lòng” những mối quan tâm trước mắt, vận động bầu cử có nguy cơ trở thành diễn đàn của các cam kết ngắn hạn, thay vì không gian trao đổi về những vấn đề hệ trọng của quốc gia.

Thực tế cho thấy, người dân quan tâm trước hết đến các vấn đề sát sườn như việc làm, thu nhập, giá cả, y tế, giáo dục, môi trường sống. Đó là những nhu cầu chính đáng, gắn chặt với đời sống hằng ngày. Nhưng trong bối cảnh kinh tế chịu tác động đan xen từ biến động địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng rõ rệt, những thách thức của đất nước không chỉ dừng lại ở các vấn đề dân sinh trước mắt.

Cải cách thể chế, bảo đảm tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xử lý hài hòa giữa tăng trưởng và công bằng xã hội… mới là những nền tảng quyết định khả năng tạo ra tăng trưởng cao, việc làm bền vững, cải thiện thu nhập và bảo đảm an sinh lâu dài. Những nội dung này có thể không phải lúc nào cũng “dễ nghe”, nhưng lại là điều kiện tiên quyết để giải quyết bền vững các vấn đề mà cử tri đang quan tâm.

Vì vậy, thách thức đặt ra cho ứng cử viên không chỉ là nắm bắt và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, mà còn phải giúp cử tri nhận diện rõ những ưu tiên quốc gia trong từng giai đoạn phát triển. Nói cách khác, vận động bầu cử không chỉ là “nói dân nghe”, “nghe dân nói”, mà còn là quá trình “cùng dân nghĩ” về các vấn đề lớn của đất nước.

Khi ứng cử viên giải thích được vì sao cải cách thể chế là điều kiện để nâng cao đời sống; vì sao hoàn thiện pháp luật về thị trường, về cạnh tranh, về bảo đảm công bằng xã hội lại liên quan trực tiếp đến quyền lợi của từng người dân, thì chương trình hành động không còn là những cam kết chung chung, mà trở thành định hướng hành động có cơ sở và có thể kiểm chứng.

Ở chiều ngược lại, cử tri cũng không thụ động tiếp nhận thông tin. Thông qua các buổi tiếp xúc, cử tri có thể đặt câu hỏi, trao đổi, thậm chí tranh luận về những vấn đề mình quan tâm, qua đó kiểm chứng năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn của người ứng cử. Chính sự tương tác này làm cho vận động bầu cử trở thành quá trình học hỏi hai chiều: ứng cử viên hiểu rõ hơn tâm tư của Nhân dân; cử tri hiểu sâu hơn về những vấn đề cốt lõi của quốc gia và vai trò của cơ quan dân cử.

Nếu được tiến hành thực chất, vận động bầu cử sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ thủ tục bắt buộc để trở thành một sinh hoạt chính trị ở tầm quốc gia. Cứ mỗi 5 năm, người dân có cơ hội nhìn lại các ưu tiên phát triển, đánh giá kết quả đã đạt được và cân nhắc lựa chọn những người đủ năng lực tiếp tục gánh vác trọng trách lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen, chất lượng của một cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, mà còn bằng chất lượng của đối thoại chính trị trước ngày bầu cử. Khi vận động bầu cử thực sự trở thành diễn đàn trao đổi thẳng thắn về cải cách thể chế, năng lực cạnh tranh quốc gia và công bằng xã hội, mỗi lá phiếu sẽ mang theo nhiều hơn sự cân nhắc và trách nhiệm.

Đó cũng là lúc vận động bầu cử trở thành “linh hồn” của cuộc bầu cử - không chỉ giúp cử tri biết ai xứng đáng hơn để trao niềm tin, mà còn góp phần nâng cao ý thức chính trị, ý thức công dân và củng cố nền tảng dân chủ của đất nước.