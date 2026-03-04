MB Bank tiếp tục là Nhà tài trợ Danh xưng PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

Theo công bố từ MB, PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 05/04/2026 tại Cung Điền kinh trong nhà, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với sức chứa khoảng 3.000 khán giả mỗi ngày.

Đây là lần đầu tiên một chặng PPA Asia 1000 được tổ chức tại trung tâm Thủ đô, mở màn cho mùa giải PPA Tour Asia 2026 và đưa Hà Nội trở thành tâm điểm của bản đồ pickleball châu Á.

MB Hanoi Cup 2026 sẵn sàng bùng nổ khi cổng đăng ký thi đấu vẫn chưa khép lại, nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới đã sớm xác nhận góp mặt.

Nổi bật là sự trở lại của Ben Johns – tay vợt số 1 thế giới nội dung Đôi Nam và Đôi Nam Nữ, chủ nhân hơn 180 huy chương vàng trong hệ thống PPA. Cùng góp mặt còn có các tên tuổi hàng đầu như Tyson McGuffin, Federico Staksrud, -Anna Bright và Zane Navratil. Dàn vận động viên top đầu thế giới được kỳ vọng sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao hiếm có ngay tại Hà Nội, biến MB Hanoi Cup 2026 trở thành tâm điểm thể thao quốc tế trong tháng 4/2026.

Với vai trò Nhà tài trợ Danh xưng, MB không chỉ đồng hành về mặt thương hiệu mà còn cùng ban tổ chức kiến tạo trải nghiệm thi đấu và cổ vũ chuẩn mực quốc tế. Từ những ngày đầu, MB là đơn vị đầu tiên kiến tạo sự hiện diện của giải đấu đến Việt Nam, định hướng các hoạt động giao lưu, showmatch và trải nghiệm thú vị thiết kế dành riêng cho người hâm mộ tại Việt Nam. Giải đấu kỳ vọng là một lễ hội thể thao quy mô lớn dành cho cộng đồng yêu vận động và phong cách sống tích cực.

Anna Bright và Ben Johns thi đấu tại PPA Tour Asia Malaysia Cup 2025.

Đại diện MB cho biết, việc tiếp tục đồng hành cùng PPA Tour Asia thể hiện chiến lược dài hạn của ngân hàng trong việc gắn kết thương hiệu với chất lượng cuộc sống, giúp khách hàng thêm hạnh phúc và “giàu có” từ đời sống tinh thần tới các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng. Thấu hiểu cuộc sống hiện đại hối hả, khi người dân ngày càng quan tâm tới sức khỏe, cân bằng và gắn kết cộng đồng, MB lựa chọn thể thao đỉnh cao như một điểm chạm thương hiệu để lan tỏa thông điệp về sự bền bỉ, tinh thần chinh phục và giá trị cộng đồng.

Cổng đăng ký cho tất cả các nội dung Pro và Amateur sẽ mở đến 11:00 ngày 09/03/2026. Mỗi vận động viên tham gia thi đấu sẽ nhận huy hiệu phiên bản giới hạn mang thiết kế huy chương của hệ thống PPA Tour Asia 2026.

Giải đấu do UPA Asia tổ chức, đồng tổ chức tại Việt Nam bởi New Sports, đơn vị đồng tổ chức giải đấu thuộc PPA Toura Asia đầu tiên tại Việt Nam - MB Vietnam Open 2025.