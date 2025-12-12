Giải Pickleball đầu tiên vì cộng đồng khởi tranh tại Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu bước tiến đặc biệt của Hành trình Nhân ái khi thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, doanh nhân và vận động viên tham gia giao lưu, thi đấu và chung tay đóng góp cho các chương trình thiện nguyện. Thông điệp “Một cú đánh – Một sự sẻ chia” tiếp tục là giá trị cốt lõi, truyền tải tinh thần nhân ái và kết nối cộng đồng thông qua thể thao.

Giải đấu năm nay nhận được sự đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổ trọng tài Quốc gia.

Bên cạnh các trận đấu sôi nổi, chương trình còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại Xóm Khăm, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ, nơi nhiều hộ dân còn gặp khó khăn.

Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các gia đình và học sinh vượt khó, góp phần mang lại niềm vui, động viên tinh thần và tiếp thêm nghị lực cho người dân địa phương. Chính sự kết hợp giữa thể thao và hoạt động cộng đồng đã tạo nên dấu ấn nhân văn của Hành trình Nhân ái 2025.

BTC Trao giải cho các vận động viên.

Giải đấu năm nay nhận được sự đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổ trọng tài Quốc gia, thời trang thể thao VLOOP, nhà tài trợ dụng cụ thể thao Thunder – Passion 002, Công ty Truyền thông AT cùng nhiều doanh nghiệp và các cá nhân tâm huyết khác. Sự chung tay của các đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp và lan tỏa của sự kiện.

Hoạt động trao quà hỗ trợ người dân Xóm Khăm, xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tặng quà cho học sinh vượt khó.

Trong suốt các vòng thi đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần fair-play và sự cống hiến hết mình, mang đến những trận đấu chất lượng, đầy cảm xúc. Không chỉ cạnh tranh thành tích, họ còn lan tỏa thông điệp đẹp về trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia thông qua thể thao.

Ban Tổ Chức trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả vận động viên, nghệ sĩ, doanh nhân, mạnh thường quân, tình nguyện viên và các đơn vị đồng hành đã cùng tạo nên một mùa giải thành công, nhân văn và giàu cảm hứng. Hành trình Nhân ái 2025 không chỉ là một giải thể thao – mà là một thông điệp: “Mỗi cú đánh đều có thể chạm đến một trái tim.”