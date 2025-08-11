OFFB khởi tranh Giải Pickleball Cup 2025

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là cơ hội để gắn kết các thành viên, lan lan tỏa tinh thần thể thao tại Việt Nam.

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày, từ 9 - 10/8/2025 tại Cụm sân Pickleball Mỹ Đình, Cung Thể thao Dưới nước, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Hà Nội, với 400 thành viên tham gia, tổng trị giá giải thưởng là 1.000.000.000 đồng, bao gồm hiện kim và hiện vật.

Giải Pickleball OFFB Cup 2025 chính thức khai mạc, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập cộng đồng OFFB - mạng xã hội ô tô lớn nhất Việt Nam.

200 vận động viên tham gia tranh tài ở 6 nội dung: đôi nam Open, đôi nam phong trào, đôi nam nữ Open, đôi nam nữ phong trào, đôi nam trên 35 tuổi và đôi nam dưới 35 tuổi. Giải gồm 3 vòng thi đấu: vòng bảng, vòng loại trực tiếp và chung kết, nhằm tìm ra các đội giành giải Nhất, Nhì, Ba.

OFFB (Oto Forum For Buddies) gồm hệ sinh thái Mạng xã hội, Diễn đàn công nghệ và ô tô hàng đầu Việt Nam, quy tụ hơn 1,5 triệu thành viên với tốc độ tăng trưởng 35% mỗi năm và hàng chục triệu lượt tiếp cận mỗi ngày. Là nền tảng cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn, OFFB không chỉ nổi bật với các hoạt động trực tuyến mà còn tổ chức nhiều sự kiện offline như hội thảo, trải nghiệm xe, workshop công nghệ và các hoạt động thể thao gắn kết cộng đồng.

Giải Pickleball OFFB Cup 2025 với sự tham gia của 400 VĐV tranh tài ở 6 nội dung.

Phát biểu tại khai mạc, chị Nguyễn Thị Diễm Hằng - Founder của OFFB, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: “Trải qua 14 năm, OFFB không phải của riêng tôi mà là của các bạn với slogan “We R Not Alone” (Chúng ta không đơn độc) nơi các thành viên không chỉ chia sẻ đam mê về ô tô, gắn kết nhau qua nhiều hoạt động ý nghĩa, và hơn thế tinh thần ấy sẽ tiếp tục được thể hiện một cách sống động trên sân pickleball. Mỗi trận đấu sẽ không chỉ là sự tranh tài, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh và niềm tự hào của một cộng đồng.”

Giải Pickleball OFFB Cup là sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần thắt chặt quan hệ giữa các thành viên yêu xe, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Sự kiện thể hiện trách nhiệm xã hội của OFFB trong việc phát triển phong trào thể thao, đặc biệt với Pickleball - môn thể thao mới mẻ, hấp dẫn.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ của giải.

Giải đấu hướng đến giới trẻ, nhân viên văn phòng - nhóm thành viên chủ lực của OFFB, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một cộng đồng năng động, văn minh. Đây cũng là cơ hội góp sức đưa phong trào thể thao phát triển sâu rộng hơn tại Việt Nam.

Giải Pickleball OFFB Cup 2025 do OFFB và MAT Group tổ chức, đơn vị điều hành là Sport Connect. Giải có Nhà tài trợ vàng là Omoda & Jaecoo, tài trợ bóng đấu là AK Pro Pickleball. Các đơn vị đồng tài trợ có ICAR, VietJet Air, THITEK, MTS Professional Car Audio, Wika, OtoPro, 911 Garage, Phòng trị liệu cơ xương khớp Phúc Thành, Vua Dép Lốp, Mỹ Đình Ford, Limo Pro, Lavor và Thunder.