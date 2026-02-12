Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lộ diện HLV tại ASIAD 2026

HLV Kang Dong-hoon (góc phải phía trên) - HLV trưởng ĐTQG Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc tại ASIAD 2026.

Quyết định được đưa ra sau quá trình tuyển chọn công khai diễn ra từ tháng 12/2025 đến ngày 7/1/2026 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng LCK. Sinh năm 1985, Hirai là gương mặt giàu kinh nghiệm của làng esports Hàn Quốc. Ông khởi nghiệp huấn luyện ở bộ môn StarCraft II trước khi chuyển sang Liên Minh Huyền Thoại, từng làm việc cùng Kingzone DragonX và KT Rolster (KT). Dấu ấn lớn nhất của Hirai đến tại LCK Mùa Hè 2023, khi ông giúp KT đạt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp ở vòng bảng và được vinh danh là HLV xuất sắc nhất mùa giải.

HLV Hirai là huấn luyện viên xuất sắc nhất tại LCK năm 2023

Tuy nhiên, sự nghiệp của Hirai cũng gắn với những tiếc nuối tại vòng playoffs. KT nhiều lần dừng bước trước các đối thủ mạnh, trong đó có những thất bại đáng chú ý trước T1, và không đạt được kỳ vọng ở các giải đấu quốc tế. Từ đầu năm 2025, Hirai không dẫn dắt bất kỳ đội tuyển chuyên nghiệp nào.

Theo truyền thông Hàn Quốc, KeSPA lựa chọn Hirai nhờ đáp ứng đầy đủ tiêu chí tuyển chọn, đặc biệt là việc hoàn thành chứng chỉ huấn luyện esports năm 2025. Trong bối cảnh nhiều HLV đang làm việc tại LCK hoặc LPL khó có thể kiêm nhiệm vì lịch thi đấu dày đặc, Hirai với kinh nghiệm trong và ngoài nước cùng khả năng sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay được xem là phương án phù hợp cho một dự án ngắn hạn như ASIAD.

Quyết định này ngay lập tức đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội, một số bộ phận người hâm mộ bày tỏ lo ngại về phong độ và khả năng thích ứng meta của HLV Hirai sau hơn một năm vắng bóng khi không cầm bất cứ đội tuyển liên minh nào huấn luyện. Ngược lại, cũng không ít ý kiến đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực chiến thuật củạ HLV Hirai, đặc biệt khi ông từng được công nhận là HLV xuất sắc nhất LCK.

Hàn Quốc đạt Huy chương vàng tại bộ môn Liên Minh Huyền Thoại năm 2023

ASIAD 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với các tuyển thủ Hàn Quốc, khi tấm Huy chương vàng đồng nghĩa với việc được miễn nghĩa vụ quân sự, đây được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp thi đấu lâu dài của tuyển thủ. Với dàn tuyển thủ chất lượng cao của LCK, áp lực dành cho HLV trưởng là không nhỏ trong việc lựa chọn nhân sự, xây dựng đội hình tối ưu và bắt nhịp meta quốc tế sẽ là những thử thách then chốt.

Việc Hirai được trao niềm tin cho thấy KeSPA ưu tiên sự ổn định, kinh nghiệm và tính sẵn sàng. Nhưng với việc đang có trong tay rất nhiều lựa chọn chất lượng tại ASIAD 2026, việc bảo vệ tấm Huy chương vàng là một điều bắt buộc đối với HLV Hirai và các học trò tại Aichi-Nagoya vào tháng 9 năm nay.