Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Ai Cập đối đầu Úc, Mohamed Salah tiến gần cột mốc lịch sử

Rạng sáng 4/7 (giờ Việt Nam), tại vòng 1/16 World Cup 2026, đội tuyển Ai Cập sẽ đối đầu Úc trên sân AT&T (Dallas, bang Texas, Mỹ) để tranh vé đi tiếp. Trước giờ bóng lăn, thông tin Mohamed Salah đủ khả năng ra sân giúp người hâm mộ đội bóng châu Phi phần nào yên tâm.

Tiền đạo 33 tuổi phải rời sân sớm trong trận hòa Iran ở lượt cuối vòng bảng do ban huấn luyện muốn hạn chế nguy cơ tái phát chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi và Salah được kỳ vọng sẽ đá chính.

World Cup 2026: Úc đối đầu Ai Cập. Ảnh: Khelnow

Không chỉ giữ vai trò đầu tàu trên hàng công, Salah còn đứng trước cơ hội san bằng, thậm chí vượt kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Chỉ cần thêm một pha lập công, anh sẽ cân bằng thành tích của huyền thoại Hossam Hassan.

Về tương quan lực lượng, Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu hàng công giàu đột biến với Salah, Omar Marmoush và Mahmoud Trezeguet. Trong khi đó, Úc gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật, nền tảng thể lực tốt và tâm lý tốt nhờ chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng.

Thời gian thi đấu: 1 giờ sáng ngày 4/7 (giờ Việt Nam)

Messi đối mặt hàng thủ số đông của Cape Verde

Đương kim vô địch Argentina sẽ chạm trán hiện tượng Cape Verde ở vòng 1/16 trong trận đấu được dự báo không hề dễ dàng. Cape Verde trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi lần đầu góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Thành tích cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay cho thấy đội bóng châu Phi sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn cùng tinh thần thi đấu kiên cường.

Trước Argentina, nhiều khả năng HLV Bubista tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế không gian hoạt động của Lionel Messi và các đồng đội. Sự trở lại của hậu vệ Sidny Cabral sau án treo giò cũng giúp hàng thủ Cape Verde thêm vững vàng..

World Cup 2026: Argentina chạm trán Cape Verde. Ảnh: Khelnow

Tuy nhiên, Argentina vẫn vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu. Messi dù đã bước sang tuổi 39 vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, đồng thời luôn biết cách tạo khác biệt ở những trận cầu lớn.

Nếu duy trì sức ép liên tục và khai thác tốt các khoảng trống trước hàng phòng ngự lùi sâu, Argentina đủ khả năng khép lại hành trình đầy cảm hứng của Cape Verde.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 4/7 (giờ Việt Nam)

Luis Diaz được kỳ vọng đưa Colombia vào vòng 1/8

Ở cặp đấu còn lại, Colombia được đánh giá cao hơn Ghana nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách trước đối thủ có lối chơi thực dụng và giàu kỷ luật.

Colombia kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng K nhờ thành tích bất bại và khả năng kiểm soát thế trận ổn định. Trong khi đó, Ghana giành quyền đi tiếp bằng sự chắc chắn trong phòng ngự, nổi bật là trận hòa không bàn thắng trước Anh.

World Cup 2026: Colombia đụng độ Ghana. Ảnh: Khelnow

Điểm tựa lớn nhất của Colombia tiếp tục là Luis Diaz. Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao. Những pha đi bóng từ cánh trái của Diaz có thể mở ra khoảng trống để James Rodriguez cùng các vệ tinh khai thác.

Ngoài Diaz, hậu vệ Daniel Munoz cũng là mũi tấn công lợi hại với khả năng dâng cao hiệu quả và thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm.

Ghana nhiều khả năng sẽ kéo trận đấu về thế giằng co và chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, nếu cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, Colombia đủ sức giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút.

Thời gian thi đấu: 8 giờ 30 phút sáng ngày 4/7 (giờ Việt Nam)