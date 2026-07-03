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Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Tạ Thành

Tạ Thành

15:02 | 03/07/2026
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Vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với ba cặp đấu đáng chú ý. Argentina, Ai Cập và Colombia đều được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu những ngôi sao có khả năng tạo khác biệt trong thời khắc quyết định.
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Ai Cập đối đầu Úc, Mohamed Salah tiến gần cột mốc lịch sử

Rạng sáng 4/7 (giờ Việt Nam), tại vòng 1/16 World Cup 2026, đội tuyển Ai Cập sẽ đối đầu Úc trên sân AT&T (Dallas, bang Texas, Mỹ) để tranh vé đi tiếp. Trước giờ bóng lăn, thông tin Mohamed Salah đủ khả năng ra sân giúp người hâm mộ đội bóng châu Phi phần nào yên tâm.

Tiền đạo 33 tuổi phải rời sân sớm trong trận hòa Iran ở lượt cuối vòng bảng do ban huấn luyện muốn hạn chế nguy cơ tái phát chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi và Salah được kỳ vọng sẽ đá chính.

World Cup 2026: Úc đối đầu Ai Cập. Ảnh: Khelnow
World Cup 2026: Úc đối đầu Ai Cập. Ảnh: Khelnow

Không chỉ giữ vai trò đầu tàu trên hàng công, Salah còn đứng trước cơ hội san bằng, thậm chí vượt kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Chỉ cần thêm một pha lập công, anh sẽ cân bằng thành tích của huyền thoại Hossam Hassan.

Về tương quan lực lượng, Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu hàng công giàu đột biến với Salah, Omar Marmoush và Mahmoud Trezeguet. Trong khi đó, Úc gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật, nền tảng thể lực tốt và tâm lý tốt nhờ chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng.

Thời gian thi đấu: 1 giờ sáng ngày 4/7 (giờ Việt Nam)

Messi đối mặt hàng thủ số đông của Cape Verde

Đương kim vô địch Argentina sẽ chạm trán hiện tượng Cape Verde ở vòng 1/16 trong trận đấu được dự báo không hề dễ dàng. Cape Verde trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi lần đầu góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Thành tích cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay cho thấy đội bóng châu Phi sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn cùng tinh thần thi đấu kiên cường.

Trước Argentina, nhiều khả năng HLV Bubista tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế không gian hoạt động của Lionel Messi và các đồng đội. Sự trở lại của hậu vệ Sidny Cabral sau án treo giò cũng giúp hàng thủ Cape Verde thêm vững vàng..

World Cup 2026: Argentina chạm trán Cape Verde. Ảnh: Khelnow
World Cup 2026: Argentina chạm trán Cape Verde. Ảnh: Khelnow

Tuy nhiên, Argentina vẫn vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu. Messi dù đã bước sang tuổi 39 vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, đồng thời luôn biết cách tạo khác biệt ở những trận cầu lớn.

Nếu duy trì sức ép liên tục và khai thác tốt các khoảng trống trước hàng phòng ngự lùi sâu, Argentina đủ khả năng khép lại hành trình đầy cảm hứng của Cape Verde.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 4/7 (giờ Việt Nam)

Luis Diaz được kỳ vọng đưa Colombia vào vòng 1/8

Ở cặp đấu còn lại, Colombia được đánh giá cao hơn Ghana nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách trước đối thủ có lối chơi thực dụng và giàu kỷ luật.

Colombia kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng K nhờ thành tích bất bại và khả năng kiểm soát thế trận ổn định. Trong khi đó, Ghana giành quyền đi tiếp bằng sự chắc chắn trong phòng ngự, nổi bật là trận hòa không bàn thắng trước Anh.

World Cup 2026: Colombia đụng độ Ghana. Ảnh: Khelnow
World Cup 2026: Colombia đụng độ Ghana. Ảnh: Khelnow

Điểm tựa lớn nhất của Colombia tiếp tục là Luis Diaz. Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cao. Những pha đi bóng từ cánh trái của Diaz có thể mở ra khoảng trống để James Rodriguez cùng các vệ tinh khai thác.

Ngoài Diaz, hậu vệ Daniel Munoz cũng là mũi tấn công lợi hại với khả năng dâng cao hiệu quả và thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm.

Ghana nhiều khả năng sẽ kéo trận đấu về thế giằng co và chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, nếu cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, Colombia đủ sức giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút.

Thời gian thi đấu: 8 giờ 30 phút sáng ngày 4/7 (giờ Việt Nam)

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7 lịch thi đấu World Cup 2026 Kết quả thi đấu World Cup 2026 Ai Cập - Úc Argentina - Cape Verde Colombia - Ghana

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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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THB 0 773 0
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KRW 0 0 0
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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

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Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game