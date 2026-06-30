Haaland được kỳ vọng đưa Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà

Cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy tại vòng 1/16 World Cup 2026 hứa hẹn là một trong những trận đấu cân bằng nhất loạt trận ngày 1/7. Đại diện châu Phi lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup sau khi khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng E. Đội bóng của HLV Emerse Fae tạo dấu ấn bằng lối chơi kỷ luật, hàng thủ chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Bờ Biển Ngà giữ sạch lưới ở 3 trong 5 trận gần nhất. Nicolas Pepe đang đạt phong độ cao với cú đúp ở lượt trận cuối vòng bảng, trong khi Amad Diallo và Yan Diomande mang đến nhiều phương án tấn công giàu tốc độ. Những yếu tố đó giúp đại diện châu Phi đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

World Cup 2026: Bờ Biển Ngà đối đầu Na Uy. Ảnh: Khelnow

Tuy nhiên, Na Uy vẫn sở hữu lợi thế lớn nhờ sự hiện diện của Erling Haaland. Tiền đạo của Manchester City đã ghi 4 bàn chỉ sau hai trận đầu tiên tại giải và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công. Thất bại nặng trước Pháp ở lượt cuối, khi Haaland được nghỉ, càng cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của chân sút này.

Hàng phòng ngự Na Uy chưa mang lại sự yên tâm, nhưng nếu Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, đại diện Bắc Âu có nhiều cơ hội vượt qua Bờ Biển Ngà để giành vé vào vòng 1/8.

Thời gian thi đấu: 0 giờ sáng ngày 1/7 (giờ Việt Nam)

Pháp chiếm ưu thế trước Thụy Điển

Đội tuyển Pháp bước vào vòng knock-out với vị thế của một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Les Bleus toàn thắng cả ba trận vòng bảng, dẫn đầu bảng I và vẫn cho thấy còn nhiều dư địa để nâng cao hiệu suất thi đấu.

Điểm mạnh của đoàn quân HLV Didier Deschamps nằm ở chiều sâu lực lượng. Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise và Desire Doue đều đạt phong độ tốt, giúp hàng công Pháp duy trì sức ép lớn trước mọi đối thủ. Bên cạnh đó, đội bóng áo lam chỉ thua một trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

World Cup 2026: Pháp đụng độ Thụy Điển: Ảnh: Khelnow

Thụy Điển giành quyền đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đại diện Bắc Âu nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ thời cơ phản công dựa trên tốc độ và khả năng dứt điểm của Alexander Isak cùng Viktor Gyokeres.

Dù vậy, chênh lệch về chất lượng đội hình và phong độ khiến Thụy Điển gặp nhiều bất lợi. Nếu duy trì sự hiệu quả như ở vòng bảng, Pháp đủ khả năng giải quyết trận đấu để tiến vào vòng 1/8.

Thời gian thi đấu: 4 giờ sáng ngày 1/7 (giờ Việt Nam)

Mexico tự tin tận dụng lợi thế sân nhà trước Ecuador

Mexico đang thể hiện hình ảnh của một trong những đội bóng ổn định nhất giải đấu. Đồng chủ nhà World Cup 2026 kéo dài chuỗi bất bại lên 11 trận trên mọi đấu trường, đồng thời toàn thắng cả ba trận vòng bảng.

Không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả với 6 bàn thắng, Mexico còn là một trong số ít đội chưa để thủng lưới tại giải. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp đội bóng của HLV Javier Aguirre bước vào vòng loại trực tiếp với sự tự tin lớn.

World Cup 2026: Mexico và Ecuador. Ảnh: Khelnow

Lợi thế sân nhà Banorte cũng là điểm tựa quan trọng. Trong lịch sử đối đầu trên sân nhà trước Ecuador, Mexico thường chiếm ưu thế với thành tích thắng nhiều hơn thua.

Ở chiều ngược lại, Ecuador không tạo được nhiều sức thuyết phục. Đại diện Nam Mỹ chỉ thắng hai trong tám trận chính thức gần đây và gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức tấn công. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Mexico được đánh giá đủ khả năng giành chiến thắng để góp mặt ở vòng 1/8.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 1/7 (giờ Việt Nam)

Anh hướng tới chiến thắng trước CHDC Congo

Đội tuyển Anh kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng L và tiếp tục cho thấy sự thực dụng dưới thời HLV Thomas Tuchel. Dù chưa tạo ra nhiều màn trình diễn bùng nổ, Tam Sư vẫn biết cách kiểm soát thế trận và đạt mục tiêu trong những thời điểm quan trọng.

Bước vào vòng 1/16, Anh đón nhận nhiều tín hiệu tích cực về lực lượng khi Reece James, Declan Rice, Elliot Anderson và Bukayo Saka đều sẵn sàng ra sân. Việc không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Harry Kane cũng giúp đội bóng xứ sở sương mù trở nên khó lường hơn trong các phương án tấn công.

World Cup 2026: Anh đụng độ Congo. Ảnh: Khelnow

Trong khi đó, CHDC Congo gây ấn tượng khi giành quyền đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba xuất sắc nhất. Đại diện châu Phi sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh như Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku hay Yoane Wissa, nhờ đó không thiếu kinh nghiệm đối đầu các ngôi sao của Tam Sư.

Dẫu vậy, xét trên tương quan lực lượng, bản lĩnh ở các trận đấu lớn cùng chiều sâu đội hình, Anh vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu phát huy đúng khả năng, thầy trò HLV Thomas Tuchel nhiều khả năng sẽ vượt qua CHDC Congo để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 23 giờ tối ngày 1/7 (giờ Việt Nam)