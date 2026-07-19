Trận chung kết World Cup 2026 ngày 20/7: Tây Ban Nha đại chiến Argentina

Lực lượng ổn định, màn đấu trí đáng chờ đợi

Lực lượng hai bên trước thềm chung kết World Cup 2026 có sự cân bằng nhất định. Argentina tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng chinh phục World Cup 2022 và hai chức vô địch Copa America liên tiếp. Lionel Messi vẫn là thủ lĩnh về chuyên môn lẫn tinh thần, bên cạnh những trụ cột giàu kinh nghiệm đã gắn bó với đội tuyển trong nhiều năm.

World Cup 2026: Argentina cùng Messi sẵn sàng bảo vệ ngôi vương thế giới

Sát cánh cùng GOAT, Julian Alvarez càng chơi càng hay. Lautaro Martinez đang chứng minh tầm ảnh hưởng khi vào sân từ ghế dự bị. Các tiền vệ của Argentina, Mac Allister, Enzo Fernandez và Rodrigo De Paul duy trì phong độ ổn định từ đầu mùa.

Trong khi đó, Tây Ban Nha sở hữu lực lượng trẻ trung nhưng dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Những Lamine Yamal, Dani Olmo, Gavi, Pau Cubarsí hay Marc Cucurella tạo nên bộ khung giàu sức sáng tạo, kết hợp với các cầu thủ đã cùng HLV De la Fuente đăng quang EURO 2024.

World Cup 2026: Tây Ban Nha với đội hình toàn sao sẵn sàng chinh phục chức vô địch

Trên băng ghế huấn luyện, cuộc đấu trí giữa Luis de la Fuente và Lionel Scaloni cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai đều ưu tiên xây dựng đội tuyển trên nền tảng những cầu thủ gắn bó lâu dài, tạo nên sự ổn định về lối chơi và bản sắc chiến thuật.

Với lực lượng đồng đều, phong độ ổn định cùng khát vọng chinh phục đỉnh cao, Tây Ban Nha và Argentina được kỳ vọng sẽ cống hiến một trận chung kết chất lượng. Cuộc đối đầu tại sân MetLife không chỉ quyết định chủ nhân chiếc cúp vàng World Cup 2026 mà còn hứa hẹn trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của giải đấu.

Chung kết trong mơ của bóng đá thế giới

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là màn so tài để tranh ngôi vô địch, mà còn đánh dấu cuộc gặp lịch sử giữa đương kim vô địch châu Âu và nhà đương kim vô địch thế giới kiêm nhà vô địch Nam Mỹ.

Argentina tiến vào trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Trước tuyển Anh ở bán kết, đại diện Nam Mỹ không lép vế dù có thời điểm chịu sức ép lớn. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn duy trì sự quyết liệt trong tranh chấp, giữ vững tinh thần chiến đấu và nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát thế trận sau bàn thua đầu tiên.

Chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha đại chiến Argentina. Ảnh: Khelnow.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh của thế hệ vàng mới dưới thời HLV Luis de la Fuente. Lối chơi kiểm soát bóng, khả năng luân chuyển linh hoạt cùng nền tảng kỹ thuật giúp "La Roja" duy trì sự ổn định trong suốt hành trình đến trận chung kết.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi bóng đá Tây Ban Nha và Argentina có mối liên kết sâu sắc trong nhiều thập kỷ. Không ít huyền thoại Argentina từng tạo dấu ấn tại La Liga, trong khi Lionel Messi trở thành biểu tượng lớn nhất của sự giao thoa giữa hai nền bóng đá. Nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha hiện nay cũng trưởng thành trong giai đoạn Messi thống trị sân cỏ tại Barcelona.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam)