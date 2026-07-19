Tranh hạng 3 World Cup 2026: Tuyển Anh đánh bại Pháp trong trận cầu 10 bàn thắng

Anh áp đảo trong hiệp 1 với màn trình diễn bùng nổ của Saka

Trận tranh hạng Ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai HLV đều trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới khi thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng điều đó không làm giảm sức hấp dẫn của màn so tài.

Ngay phút thứ 3, Declan Rice tạo bước ngoặt khi cướp bóng từ giữa sân, tự tin đi bóng rồi tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đánh bại Mike Maignan, mở tỷ số cho tuyển Anh.

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Đội bóng của HLV Thomas Tuchel tiếp tục duy trì sức ép và nhân đôi cách biệt ở phút 18. Từ quả phạt góc của Rice, Ezri Konsa bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa khiến hàng thủ Pháp không kịp phản ứng. Bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappe và Rayan Cherki đều có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng không thể vượt qua sự xuất sắc của thủ thành Dean Henderson.

Tận dụng những khoảng trống từ hàng phòng ngự đối phương, tuyển Anh liên tiếp tung ra các pha phản công hiệu quả. Phút 37, Bukayo Saka ghi bàn thắng thứ ba sau một tình huống dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Đến phút bù giờ cuối hiệp một, tiền đạo của Arsenal hoàn tất cú đúp khi tận dụng đường chọc khe của Eberechi Eze, cú sút của anh chạm chân Theo Hernandez đổi hướng bay vào lưới.

Kết thúc 45 phút đầu tiên, tuyển Anh dẫn trước 4-0 và nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vị trí thứ ba.

Pháp vùng lên mạnh mẽ nhưng Anh giữ vững hạng Ba World Cup

Bị dẫn bốn bàn sau hiệp một, HLV Didier Deschamps lập tức điều chỉnh nhân sự khi tung bốn cầu thủ vào sân ngay đầu hiệp hai. Những thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi tuyển Pháp liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương.

Chỉ ba phút sau giờ nghỉ, Mbappe rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Đến phút 54, Bradley Barcola tiếp tục ghi bàn sau một pha phản công tốc độ, thắp lại hy vọng cho đội bóng áo lam. Sức ép của Pháp chưa dừng lại. Phút 66, Mbappe hoàn tất cú đúp bằng pha phối hợp một chạm với Michael Olise trước khi dứt điểm chuẩn xác.

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Trong thời điểm Pháp gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ, tuyển Anh bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút 85 sau tình huống Gusto phạm lỗi với Djed Spence trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Saka đánh lừa Maignan, hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 5-3.

Những phút bù giờ tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi hấp dẫn. Phút 90+6, Ousmane Dembele tận dụng pha kiến tạo của Dayot Upamecano để ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Tuy nhiên, tuyển Anh nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ. Chỉ hai phút sau, Jude Bellingham thực hiện pha đi bóng đầy quyết tâm trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4.

Với màn trình diễn bùng nổ, đặc biệt là cú hat-trick của Bukayo Saka, tuyển Anh khép lại World Cup 2026 bằng vị trí thứ ba, trong khi tuyển Pháp chấp nhận đứng ở vị trí thứ tư sau trận đấu có tổng cộng 10 bàn thắng.