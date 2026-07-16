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Y tế số

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

Thái Tuấn

Thái Tuấn

17:20 | 16/07/2026
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Khung chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên MediSight này sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế, nhà sản xuất thiết bị y tế và doanh nghiệp dược phẩm tăng tốc quá trình ứng dụng AI hiệu quả trong toàn bộ hoạt động, khai thác hiệu quả dữ liệu y tế và đáp ứng các yêu cầu đặc thù của ngành.
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Đây là thành quả của sự kết hợp lực lượng nhân sự số, AI Agent tự vận hành (autonomous AI digital workers), các ứng dụng chuyên biệt cho lĩnh vực y tế, cùng năng lực phát triển phần mềm được tăng cường bởi AI. MediSight giúp tối ưu hóa các quy trình khám chữa bệnh, vận hành và tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu quản lý, đồng thời hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời, dựa trên dữ liệu được cấu trúc, hệ thống hóa.

Tăng tốc chuyển đổi trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight
MediSight được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái AI-First FleziPT

MediSight được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái AI-First FleziPT và vận hành theo phương pháp luận CASAN, khung đánh giá năng lực AI-Native 5 cấp độ của FPT. Qua đó, MediSight sẽ bao gồm ba thành phần cốt lõi: Healthcare Insight Platform (HIP), MediSight Crew và MediSight Verse. Trong đó,

Healthcare Insight Platform (HIP) là nền tảng dữ liệu điện toán đám mây, cho phép các hệ thống y tế kết nối và chia sẻ dữ liệu theo các tiêu chuẩn toàn cầu trong liên thông và trao đổi dữ liệu của ngành y tế như: HL7 v2, CDA, FHIR và DICOM. Nền tảng cũng tích hợp sẵn các tính năng đối chiếu dữ liệu, ẩn danh thông tin và chuẩn hóa thuật ngữ y khoa.

MediSight Crew bao gồm các AI Agent tự vận hành, và các trợ lý AI chuyên biệt, hỗ trợ tự động hóa các hoạt động hành chính, khám chữa bệnh và tuân thủ quy định.

MediSight Verse cung cấp hệ sinh thái ứng dụng dành cho ngành y tế, từ quản lý phòng khám, quản lý bồi thường bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe từ xa và tương tác với bệnh nhân đến hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, quản lý tài liệu và phân tích dữ liệu y tế.

Nhờ đó mà MediSight đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành y tế như HIPAA, HITRUST r2, ISO 27001, 13485, IEC62304 và dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện có, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường quản lý dữ liệu, tối ưu quy trình tuân thủ, đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Tăng tốc chuyển đổi trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight
MediSight dễ dàng tích hợp với các hệ thống có sẵn của doanh nghiệp

Chia sẻ về nền tảng số mới cho ngành y tế, ông Chu Cảnh Chiêu, Giám đốc Đơn vị Tư vấn và phát triển phần mềm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết: "Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang bước vào giai đoạn đổi mới sáng tạo tiếp theo, đòi hỏi hệ thống công nghệ không chỉ lưu trữ dữ liệu mà còn có khả năng phân tích, suy luận và hỗ trợ ra quyết định. MediSight giúp các tổ chức y tế giảm bớt công việc thủ công, ra quyết định nhanh hơn và mở rộng các giải pháp y tế số hiệu quả hơn. Bằng cách kết hợp các AI Agent tự vận hành với các ứng dụng khám chữa bệnh chuyên biệt, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức y tế và dược phẩm tối ưu quy trình vận hành, rút ngắn thời gian phát triển và triển khai phần mềm y tế, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân mà vẫn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt của ngành".

Có thể bạn chưa biết?

Trước đó FPT đã hướng tới xây dựng nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa và hệ sinh thái y tế số, cung cấp dịch vụ toàn diện nhanh chóng thuận tiện cho cơ quan quản lý, các cơ sở khám chữa bệnh, các công ty dược phẩm, hệ thống nhà thuốc và người dân. Với năng lực, kinh nghiệm tích lũy trong hơn 10 năm nghiên cứu, phát triển AI cùng chiến lược AI-First, FPT đã và đang tích hợp công nghệ AI góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế theo hướng cá nhân hóa, đặc biệt thông qua các đổi mới như y tế từ xa và giám sát sức khỏe bệnh nhân theo thời gian thực.
FPT MediSight Chuyển đổi số trong ngành y tế hệ sinh thái AI-First FleziPT

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
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AUD 17848 18122 18698
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Cập nhật: 16/07/2026 19:00
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