Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

Đây là thành quả của sự kết hợp lực lượng nhân sự số, AI Agent tự vận hành (autonomous AI digital workers), các ứng dụng chuyên biệt cho lĩnh vực y tế, cùng năng lực phát triển phần mềm được tăng cường bởi AI. MediSight giúp tối ưu hóa các quy trình khám chữa bệnh, vận hành và tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu quản lý, đồng thời hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời, dựa trên dữ liệu được cấu trúc, hệ thống hóa.

MediSight được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái AI-First FleziPT

MediSight được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái AI-First FleziPT và vận hành theo phương pháp luận CASAN, khung đánh giá năng lực AI-Native 5 cấp độ của FPT. Qua đó, MediSight sẽ bao gồm ba thành phần cốt lõi: Healthcare Insight Platform (HIP), MediSight Crew và MediSight Verse. Trong đó,

Healthcare Insight Platform (HIP) là nền tảng dữ liệu điện toán đám mây, cho phép các hệ thống y tế kết nối và chia sẻ dữ liệu theo các tiêu chuẩn toàn cầu trong liên thông và trao đổi dữ liệu của ngành y tế như: HL7 v2, CDA, FHIR và DICOM. Nền tảng cũng tích hợp sẵn các tính năng đối chiếu dữ liệu, ẩn danh thông tin và chuẩn hóa thuật ngữ y khoa.

MediSight Crew bao gồm các AI Agent tự vận hành, và các trợ lý AI chuyên biệt, hỗ trợ tự động hóa các hoạt động hành chính, khám chữa bệnh và tuân thủ quy định.

MediSight Verse cung cấp hệ sinh thái ứng dụng dành cho ngành y tế, từ quản lý phòng khám, quản lý bồi thường bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe từ xa và tương tác với bệnh nhân đến hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, quản lý tài liệu và phân tích dữ liệu y tế.

Nhờ đó mà MediSight đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành y tế như HIPAA, HITRUST r2, ISO 27001, 13485, IEC62304 và dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện có, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường quản lý dữ liệu, tối ưu quy trình tuân thủ, đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

MediSight dễ dàng tích hợp với các hệ thống có sẵn của doanh nghiệp

Chia sẻ về nền tảng số mới cho ngành y tế, ông Chu Cảnh Chiêu, Giám đốc Đơn vị Tư vấn và phát triển phần mềm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết: "Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang bước vào giai đoạn đổi mới sáng tạo tiếp theo, đòi hỏi hệ thống công nghệ không chỉ lưu trữ dữ liệu mà còn có khả năng phân tích, suy luận và hỗ trợ ra quyết định. MediSight giúp các tổ chức y tế giảm bớt công việc thủ công, ra quyết định nhanh hơn và mở rộng các giải pháp y tế số hiệu quả hơn. Bằng cách kết hợp các AI Agent tự vận hành với các ứng dụng khám chữa bệnh chuyên biệt, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức y tế và dược phẩm tối ưu quy trình vận hành, rút ngắn thời gian phát triển và triển khai phần mềm y tế, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân mà vẫn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt của ngành".