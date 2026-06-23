Việc liên tục cải thiện thứ hạng phản ánh năng lực mở rộng quy mô, hiệu quả vận hành và sức cạnh tranh ngày càng rõ nét của FPT tại thị trường khu vực và quốc tế.

Có thể nói, trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp trong Fortune Southeast Asia 500 hoạt động ở các lĩnh vực như năng lượng, tài chính, bán lẻ và sản xuất, việc FPT tiếp tục là một trong những doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng, đã cho thấy động lực tăng trưởng đến từ dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các công nghệ chiến lược như AI, Cloud, Data Analytics. Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng ổn định của FPT trong nhóm doanh nghiệp lớn của khu vực, đồng thời cho thấy vị thế của Tập đoàn trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin.

FPT giữ cũng vị thế công ty dịch vụ CNTT lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Chia sẻ nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết: “Việc FPT tiếp tục thăng hạng trong Fortune Southeast Asia 500 và giữ vị thế công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất trong bảng xếp hạng cho thấy những nỗ lực bền bỉ của FPT trong việc mở rộng quy mô, nâng cao năng lực công nghệ và gia tăng vị thế trên thị trường toàn cầu. Trước những cơ hội mới của thị trường, FPT tiếp tục đầu tư cho công nghệ lõi, kiến tạo giá trị lâu dài, bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và khu vực.”

Trước đó, năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 70.113 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 11.232 tỷ đồng, tăng 19,1%. Khối Công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Tập đoàn, trong đó dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài đạt doanh thu 35.382 tỷ đồng, tăng 14,3%. Doanh thu ký mới từ thị trường quốc tế đạt 40.636 tỷ đồng, tăng 23,2%; số lượng hợp đồng có giá trị trên 10 triệu USD tăng gấp đôi so với năm trước.

Trước làn sóng chuyển đổi số, chuyển đổi AI diễn ra trên quy mô toàn cầu, FPT tiếp tục khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ số thế giới. Hiện tập đoàn này đang triển khai chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho khách hàng tại 30 quốc gia, đặc biệt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu…

Đồng thời, FPT cũng sở hữu hai nhà máy AI đứng trong TOP 500 siêu máy tính thế giới, cùng nền tảng FleziPT với phương pháp, quy trình và giải pháp chuyển đổi AI đã chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn.

Mới đây nhất, nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi AI mang lại giá trị kinh doanh thực tế, FPT đã đưa ra Khung năng lực AI-Native 5 cấp độ - CASAN. Khung năng lực này cung cấp lộ trình bài bản, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tránh triển khai rời rạc, từ đó tối ưu hóa hiệu quả vận hành và chuyển đổi AI trên quy mô toàn doanh nghiệp.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Fortune công bố, ghi nhận 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính gần nhất. Theo Fortune, bảng xếp hạng phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư cũng như khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động kinh tế.

Theo Fortune, tổng doanh thu năm 2025 của các doanh nghiệp trong danh sách đạt 1,88 nghìn tỷ USD, lợi nhuận đạt 150 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực, với tổng doanh thu đạt 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước.