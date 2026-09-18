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ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Phạm Anh

Phạm Anh

21:49 | 18/09/2026
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Đây là hoạt động đầu tiên đưa định vị mới "Đẹp Đúng Điệu" từ thông điệp ra không gian thực.
ShopDunk đồng loạt khai trương 15 cửa hàng Trên tay iPhone 18 Pro: khẩu độ biến thiên và hai sắc màu mới gây chú ý Lộ diện siêu phẩm iPhone 18 Pro Bespoke đầu tiên trên thế giới

Nơi đây cũng đồng thời là nơi diễn ra không gian trải nghiệm thương hiệu ShopDunk | ShopDunk+ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 23/09/2026, với sự đồng hành của Mova, Laifen, Kodak, Sony, và các đối tác ngân hàng, tài chính VP Bank, MB Bank, HSBC, Sacombank, ShopeePay.

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực
ShopDunk đưa định vị "Đẹp Đúng Điệu" ra không gian thực

Sự kiện là điểm nhấn của chiến dịch "Đẹp Đúng Điệu", chiến dịch giới thiệu định vị thương hiệu mới của ShopDunk, áp dụng xuyên suốt hệ thống gồm ShopDunk, chuỗi Apple Authorized Reseller, và ShopDunk+, chuỗi đa thương hiệu lifestyle tại các trung tâm thương mại.

Hoàn toàn không có cảnh tượng quen thuộc vào mỗi dịp mở bán iPhone mới kiểu bao nhiêu máy, bao nhiêu khách, xếp hàng từ mấy giờ… tại sự kiện "Đẹp Đúng Điệu", ShopDunk muốn buổi bàn giao theo một cách khác, nơi mỗi khách hàng cầm máy ra về đều thấy mình đã chọn đúng chiếc điện thoại hợp với mình, chứ không chỉ là chiếc iPhone mới nhất.

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực
Đẹp Đúng Điệu" đặt lại câu hỏi trung tâm của ngành bán lẻ công nghệ

Với thông điệp "không cần chọn hết, chỉ cần chọn đúng", "Đẹp Đúng Điệu" đặt lại câu hỏi trung tâm của ngành bán lẻ công nghệ: thay vì thuyết phục khách hàng sở hữu nhiều nhất hoặc cấu hình cao nhất, ShopDunk chọn đồng hành để khách hàng tìm ra sản phẩm và trải nghiệm thật sự phù hợp với phong cách sống của riêng mình.

Với thông điệp này, "Đẹp" không phải một chuẩn mực chung áp cho mọi người, mà là trạng thái khi một lựa chọn khớp đúng với nhu cầu sử dụng và cá tính của người dùng. "Đúng điệu" là sự khớp đó, giữa sản phẩm, không gian, lời tư vấn và con người đứng trước nó.

ShopDunk đưa định vị
ShopDunk đưa định vị

Không gian tổ chức sự kiện cũng được thiết kế tối giản, tập trung vào sản phẩm theo nhận diện Apple

Định vị được triển khai qua ba lớp giá trị: đẹp ở không gian - cửa hàng tối giản, đủ yên tĩnh để sản phẩm và người dùng là trung tâm; đẹp ở cách chọn - mọi cuộc tư vấn bắt đầu từ phong cách và mục đích sử dụng của khách hàng, trước khi bất kỳ gợi ý nào được đưa ra; và đẹp ở những khoảnh khắc - những chi tiết nhỏ, đúng lúc, được xem là thước đo quan trọng hơn quy mô ưu đãi.

Chính vì thế mà không gian tổ chức sự kiện cũng được thiết kế tối giản, tập trung vào sản phẩm theo nhận diện Apple; không gian ShopDunk+ gần gũi hơn với phong cách sống đa dạng của khách hàng.

ShopDunk đưa định vị
ShopDunk đưa định vị
ShopDunk đưa định vị

Sự kiện “Đẹp Đúng Điệu” sẽ diễn ra tại sảnh chính AEON Mall Long Biên, Hà Nội và AEON Celadon Tân Phú, Tp. HCM từ nay đến hết ngày 23/9/2026.

"Mùa iPhone nào cũng có một câu hỏi quen thuộc: bản nào tốt nhất? Chúng tôi muốn cùng khách hàng đổi câu hỏi đó thành: bản nào hợp với mình? Đẹp đúng điệu, với chúng tôi, không phải một khẩu hiệu, mà là cách chúng tôi phục vụ - từ lời tư vấn lúc đặt máy đến khoảnh khắc trao máy tận tay. Và chúng tôi không làm điều đó một mình: mỗi thương hiệu đồng hành mang đến một chuẩn đẹp riêng, và chính sự đa dạng đó cho khách hàng quyền chọn đúng." Ông Đoàn Việt Dũng, Tổng Giám Đốc Hesman Group (sở hữu chuỗi ShopDunk, ShopDunk+) chia sẻ.

Sự kiện “Đẹp Đúng Điệu” sẽ diễn ra tại sảnh chính AEON Mall Long Biên, Hà Nội và AEON Celadon Tân Phú, Tp. HCM từ nay đến hết ngày 23/9/2026.

Apple mở bán iPhone 18 Pro Series Shop Dunk Đẹp Đúng Điệu sự kiện mở bán

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
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AUD 18006 18280 18856
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EUR 29219 29439 30519
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HKD 0 3186 3388
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NZD 0 14562 15149
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Cập nhật: 18/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,778 - -
USD(10-20) 24,778 - -
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