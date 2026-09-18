Nơi đây cũng đồng thời là nơi diễn ra không gian trải nghiệm thương hiệu ShopDunk | ShopDunk+ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 23/09/2026, với sự đồng hành của Mova, Laifen, Kodak, Sony, và các đối tác ngân hàng, tài chính VP Bank, MB Bank, HSBC, Sacombank, ShopeePay.

ShopDunk đưa định vị "Đẹp Đúng Điệu" ra không gian thực

Sự kiện là điểm nhấn của chiến dịch "Đẹp Đúng Điệu", chiến dịch giới thiệu định vị thương hiệu mới của ShopDunk, áp dụng xuyên suốt hệ thống gồm ShopDunk, chuỗi Apple Authorized Reseller, và ShopDunk+, chuỗi đa thương hiệu lifestyle tại các trung tâm thương mại.

Hoàn toàn không có cảnh tượng quen thuộc vào mỗi dịp mở bán iPhone mới kiểu bao nhiêu máy, bao nhiêu khách, xếp hàng từ mấy giờ… tại sự kiện "Đẹp Đúng Điệu", ShopDunk muốn buổi bàn giao theo một cách khác, nơi mỗi khách hàng cầm máy ra về đều thấy mình đã chọn đúng chiếc điện thoại hợp với mình, chứ không chỉ là chiếc iPhone mới nhất.

Đẹp Đúng Điệu" đặt lại câu hỏi trung tâm của ngành bán lẻ công nghệ

Với thông điệp "không cần chọn hết, chỉ cần chọn đúng", "Đẹp Đúng Điệu" đặt lại câu hỏi trung tâm của ngành bán lẻ công nghệ: thay vì thuyết phục khách hàng sở hữu nhiều nhất hoặc cấu hình cao nhất, ShopDunk chọn đồng hành để khách hàng tìm ra sản phẩm và trải nghiệm thật sự phù hợp với phong cách sống của riêng mình.

Với thông điệp này, "Đẹp" không phải một chuẩn mực chung áp cho mọi người, mà là trạng thái khi một lựa chọn khớp đúng với nhu cầu sử dụng và cá tính của người dùng. "Đúng điệu" là sự khớp đó, giữa sản phẩm, không gian, lời tư vấn và con người đứng trước nó.

Không gian tổ chức sự kiện cũng được thiết kế tối giản, tập trung vào sản phẩm theo nhận diện Apple

Định vị được triển khai qua ba lớp giá trị: đẹp ở không gian - cửa hàng tối giản, đủ yên tĩnh để sản phẩm và người dùng là trung tâm; đẹp ở cách chọn - mọi cuộc tư vấn bắt đầu từ phong cách và mục đích sử dụng của khách hàng, trước khi bất kỳ gợi ý nào được đưa ra; và đẹp ở những khoảnh khắc - những chi tiết nhỏ, đúng lúc, được xem là thước đo quan trọng hơn quy mô ưu đãi.

Chính vì thế mà không gian tổ chức sự kiện cũng được thiết kế tối giản, tập trung vào sản phẩm theo nhận diện Apple; không gian ShopDunk+ gần gũi hơn với phong cách sống đa dạng của khách hàng.

Sự kiện “Đẹp Đúng Điệu” sẽ diễn ra tại sảnh chính AEON Mall Long Biên, Hà Nội và AEON Celadon Tân Phú, Tp. HCM từ nay đến hết ngày 23/9/2026.

"Mùa iPhone nào cũng có một câu hỏi quen thuộc: bản nào tốt nhất? Chúng tôi muốn cùng khách hàng đổi câu hỏi đó thành: bản nào hợp với mình? Đẹp đúng điệu, với chúng tôi, không phải một khẩu hiệu, mà là cách chúng tôi phục vụ - từ lời tư vấn lúc đặt máy đến khoảnh khắc trao máy tận tay. Và chúng tôi không làm điều đó một mình: mỗi thương hiệu đồng hành mang đến một chuẩn đẹp riêng, và chính sự đa dạng đó cho khách hàng quyền chọn đúng." Ông Đoàn Việt Dũng, Tổng Giám Đốc Hesman Group (sở hữu chuỗi ShopDunk, ShopDunk+) chia sẻ.

Sự kiện “Đẹp Đúng Điệu” sẽ diễn ra tại sảnh chính AEON Mall Long Biên, Hà Nội và AEON Celadon Tân Phú, Tp. HCM từ nay đến hết ngày 23/9/2026.