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Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026

Lê Giang

Lê Giang

22:10 | 18/09/2026
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Chiều nay 18/9/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.
Sẽ tuyên dương 30 gương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2025 Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 'Tỏa sáng Nghị lực Việt' 2025: Vinh danh 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

Chương trình nhằm tôn vinh 26 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đông đảo các bạn thanh niên khuyết tập tham dự chương trình.

Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao khen thưởng cho thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” lần đầu ra đời năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật. Từ năm 2020, thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người khuyết tật, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và đồng hành cùng thanh niên khuyết tật trong lập thân, lập nghiệp.

Đến nay, chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 301 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở cấp Trung ương được tôn vinh. Họ là những người dũng cảm vượt lên khiếm khuyết, không chỉ nuôi dưỡng nghị lực sống mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam, là những người bạn, người đồng chí cùng chung khát vọng xây dựng cuộc sống tốt đẹp và đóng góp cho đất nước. Đồng hành cùng các bạn là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tổ chức Đoàn, Hội.

Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026
Các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giao lưu tại chương trình tuyên dương.

Năm nay, từ 62 hồ sơ gửi về, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 26 gương mặt để tuyên dương. Mỗi gương mặt là một minh chứng sinh động cho sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống. “Mỗi bạn đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào cuộc sống và sự kiên trì theo đuổi những điều tốt đẹp. Phía sau thành quả được ghi nhận hôm nay là biết bao cố gắng mỗi ngày, có những nỗ lực được mọi người biết đến, cũng có những bước tiến âm thầm chỉ chính các bạn và người thân mới hiểu hết. Chúng tôi trân trọng cả thành quả lẫn hành trình ấy; trân trọng sự nghiêm túc với công việc, tinh thần ham học hỏi và tấm lòng sẵn sàng sẻ chia của các bạn”, anh Quy nói.

Cũng theo anh Quy, chúng ta trân trọng câu chuyện của một vận động viên khiếm thị, sau khi giành 11 huy chương Vàng quốc gia, vẫn tiếp tục mở cơ sở trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm cho những người cùng hoàn cảnh và dạy bơi miễn phí cho trẻ em, người khuyết tật. Hay cảm phục một bạn nữ sử dụng xe lăn đã kiên trì xây dựng mô hình sinh kế, hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế; một bạn nữ khiếm thị tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và xây dựng phần mềm giúp người khiếm thị tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn. Cùng với đó là những câu chuyện về học tập, lao động, khởi nghiệp, thể thao và hoạt động cộng đồng của các bạn được tuyên dương hôm nay….

“Tôi muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn các bạn vì những nỗ lực bền bỉ; vì đã tin vào giá trị của bản thân và góp sức làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn. Các bạn giúp chúng ta hiểu sâu hơn rằng mỗi người trẻ đều có khả năng đóng góp, khi được tôn trọng và có cơ hội phù hợp. Những việc các bạn đang làm cũng là biểu hiện đẹp của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bằng trách nhiệm với cuộc sống của mình, với gia đình và với những người xung quanh”, Bí thư Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng đề nghị tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở quan tâm những bạn còn khó khăn, ít có điều kiện tham gia hoạt động; phối hợp với gia đình, các tổ chức của người khuyết tật và cơ quan liên quan để kết nối sự trợ giúp phù hợp. Tổ chức Đoàn, Hội cần là nơi các bạn có thể tìm đến, chia sẻ tâm tư và nhận được sự đồng hành tin cậy.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, đặc biệt là Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tạo thêm điều kiện để thanh niên khuyết tật trực tiếp tham gia xây dựng và tổ chức hoạt động; phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nhóm thanh niên khuyết tật trong kết nối, hỗ trợ lẫn nhau. Những trải nghiệm và đề xuất của các bạn sẽ giúp hoạt động của tổ chức sát thực tế hơn. Các gương được tuyên dương có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, kết nối cơ hội cho những bạn khác, phù hợp với điều kiện và mong muốn của mình.

Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026
Trao hỗ trợ cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên khuyết tật.

Chương trình năm nay, bên cạnh hoạt động tuyên dương, còn có tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, giới thiệu sản phẩm và kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp. Tôi mong những cuộc gặp gỡ tại đây sẽ mở ra các mối liên hệ bền vững; để sau chương trình, các bạn có thêm một người hướng dẫn, một đối tác, một cơ hội việc làm hoặc một điều kiện thuận lợi hơn cho công việc đang theo đuổi. Đó sẽ là cách thiết thực để “Tỏa sáng Nghị lực Việt” tiếp tục đồng hành cùng các bạn.

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 62 hồ sơ đến từ các đơn vị, tổ chức, tỉnh, thành đoàn giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu để tuyên dương. Các gương mặt được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình một điểm chung: nghị lực phi thường và khát vọng cống hiến.

Như bạn Ma Thị Phương, cô gái khiếm thị sinh năm 2001 tại Thái Nguyên — chọn cách không để bóng tối phủ kín cuộc đời mình. Tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.89/4.0 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023, và giành giải Nhất Hội thi Tin học quốc gia dành cho người mù lần thứ III với phần mềm ZABLND do chính cô phát triển để hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận Zalo trên máy tính, cô gái người Tày này đã biến khiếm khuyết về thị lực thành động lực để nhìn xa hơn.

Hay mang trong mình di chứng chất độc da cam, cao chưa đầy 1 mét và phải di chuyển bằng xe lăn từ năm 2024, chị Đặng Thị Oanh (sinh năm 1994, Nghệ An) vẫn đứng vững trên đôi vai trách nhiệm với cộng đồng. Với vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn, chị đã khởi xướng và trực tiếp điều phối mô hình sinh kế “Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo cơ chế vốn quay vòng”, triển khai 9 đợt, hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế tại Nghệ An và Hà Tĩnh, huy động hơn 126 triệu đồng nguồn lực cộng đồng.

Từ đường đua xanh đến bục vinh quang, Huỳnh Ngọc Tiến, vận động viên đội tuyển bơi lội người khuyết tật TPHCM, sinh năm 1996 đã mang về 12 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng chỉ trong 5 năm (2021-2026). Nhưng huy chương không phải điều duy nhất anh để lại: cơ sở massage trị liệu do anh sáng lập đang tạo việc làm ổn định cho nhiều người khiếm thị, và những buổi dạy bơi miễn phí anh dành cho trẻ em và người khuyết tật vẫn đều đặn diễn ra.

Những câu chuyện ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí, khẳng định người khuyết tật không chỉ vượt lên nghịch cảnh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền Thông Đối Ngoại Tập đoàn TCP chia sẻ: “Năm 2020, khi bắt đầu đồng hành cùng chương trình, chúng tôi nghĩ mình đang trao đi sự hỗ trợ. Nhưng càng gắn bó, chúng tôi càng học được nhiều hơn thế - học cách nhìn khó khăn bằng một ánh mắt khác, như cách các bạn thanh niên khuyết tật đã làm. Với định hướng “Tiếp Năng Lượng, Bừng Sức Trẻ”, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng địa phương thông qua những sáng kiến ý nghĩa. Bốn dự án khởi nghiệp được tiếp sức năm nay, vì thế, sẽ là một khởi đầu, không phải một điểm dừng”.

Tại Lễ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2026, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng. Dịp này, Ban tổ chứ đã trao hỗ trợ cho 04 dự án tiêu biểu, mỗi dự án sẽ được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ Dự án "Thanh niên khuyết tật việt nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số" năm 2026.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
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