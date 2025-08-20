Chuyển đổi số
Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Gia Hân

Gia Hân

14:00 | 20/08/2025
Ngày 20/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức toạ đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2025, tuyên dương những thanh niên khuyết tật tiêu biểu do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh toạ đàm.

Phát biểu tại toạ đàm, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành cho rằng, hành trình khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vốn đã đầy rẫy chông gai. Với thanh niên khuyết tật, những rào cản ấy càng lớn hơn: từ rào cản về tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kiến thức, đến những rào cản về định kiến xã hội.

Tuy nhiên, chính trong những thách thức đó, chúng ta lại thấy được sự kiên cường, sự sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Rất nhiều bạn thanh niên khuyết tật đã và đang chứng minh rằng, họ là những người có đủ tài năng, trí tuệ để làm chủ cuộc đời mình, thậm chí là tạo ra giá trị cho cộng đồng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi và tìm ra những giải pháp thiết thực nhất để tháo gỡ những rào cản này. Hy vọng rằng, tọa đàm sẽ là một diễn đàn mở, nơi các bạn thanh niên khuyết tật được chia sẻ câu chuyện của mình, nơi các chuyên gia, các doanh nhân và các tổ chức xã hội có thể đưa ra những lời khuyên, những hỗ trợ quý báu.

Anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phát biểu tại toạ đàm.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, đã chỉ ra vai trò không thể thiếu của các nền tảng số trong việc hỗ trợ thanh niên khuyết tật. Đồng thời cho rằng, công nghệ chính là lời giải cho bài toán thu hẹp khoảng cách về thông tin và cơ hội.

Theo ông Thanh, thách thức lớn nhất không phải là thiếu chính sách mà là làm sao để người cần có thể biết và tiếp cận được chúng. Các nền tảng như TikTok, với khả năng lan tỏa thông tin mạnh mẽ, có thể trở thành cầu nối hiệu quả để phổ biến các chính sách của nhà nước, các mô hình kinh doanh thành công và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Bên cạnh đó, các nền tảng này còn giúp các bạn trẻ khuyết tật xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm và kết nối trực tiếp với khách hàng mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay rào cản thể chất.

“TikTok sẵn sàng phối hợp với các đơn vị để xây dựng các chương trình đào tạo, giúp thanh niên khuyết tật khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng số để khởi nghiệp”, ông Thanh đề xuất.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Phan Huy Khôi cho biết: “Từ thực tế tiếp xúc với nhiều bạn trẻ khuyết tật, tôi thấy rằng để họ có thể khởi nghiệp bền vững thì khoa học công nghệ chính là chiếc chìa khóa quan trọng. Chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tạo ra môi trường thuận lợi để thanh niên khuyết tật có cơ hội khởi nghiệp trên nền tảng số. Trong đó, việc nâng cao năng lực số phải được đặt lên hàng đầu.

Hiện nay Trung tâm đã phối hợp triển khai các khóa đào tạo miễn phí về AI, kinh tế số, thương mại điện tử… đào tạo cho các thanh niên nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng; trong vòng 3 tháng đã đào tạo trên 10.000 người. Đồng thời, đang nghiên cứu các chương trình đào tạo đặc thù phù hợp với khả năng và nhu cầu của thanh niên khuyết tật, hỗ trợ xây dựng kênh kinh doanh online, kết nối với ngân hàng, phát triển mô hình affiliate marketing mở ra nhiều cơ hội để các bạn chủ động tạo thu nhập và khẳng định giá trị bản thân.

Bạn Nguyễn Thị Thuỳ Chi chia sẻ: “Năm 2024, tôi vinh dự được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt và hiện đang điều hành một doanh nghiệp xã hội do chính cộng đồng người sống chung với tổn thương não sáng lập. Khó khăn với người khuyết tật là rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự tin, kiên trì và kỷ luật. Chúng ta phải nghiêm túc học tập, rèn luyện, biết tận dụng sự hỗ trợ của xã hội để khẳng định giá trị bản thân, không chỉ là người nhận hỗ trợ mà còn là công dân chủ động, làm chủ công nghệ, AI, thương mại điện tử để khởi nghiệp và tạo ra giá trị. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp xã hội do chính người khuyết tật làm chủ, góp phần tạo việc làm và tham vấn chính sách. Đồng thời, rất cần có cơ chế giúp người khuyết tật dễ dàng tra cứu văn bản, tiếp cận vốn và chế độ hỗ trợ một cách công bằng, kịp thời hơn.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam.

Theo bà Đinh Thị Thuỵ Trưởng phòng Người Khuyết tật Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), hiện tại, người khuyết tật khởi nghiệp được vay tối đa 100 triệu đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh được 2 tỷ theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP. Bộ Nội vụ đang sửa đổi Nghị định 74, nếu được Chính phủ phê duyệt thì hạn mức sẽ tăng gấp đôi cho cá nhân (200 triệu) và gấp 5 lần cho cơ sở (10 tỷ đồng). Người khuyết tật đi làm vẫn giữ nguyên trợ cấp xã hội, không bị cắt. Nhà nước cũng đã bao phủ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, và đang nghiên cứu mở rộng cho nhóm nhẹ để giảm chi phí cho doanh nghiệp tuyển dụng…

Phát biểu kết luận toạ đàm, anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi toạ đàm. Đồng thời cho biết, Ban tổ chức sẽ ghi nhận và sẽ có báo cáo tổng hợp, đề xuất liên quan tới các chính sách dành cho cộng đồng người thanh niên khuyết tật nói chung và cộng đồng thanh niên khuyết tật nói riêng…

Trao tặng kinh phí đồng hành cùng thanh niên khuyết tật khởi nghiệp.

“Trong thời gian Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã nỗ lực để thành lập được Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam. Đồng thời để chia sẻ với các bạn thanh niên khuyết tật, từ năm 2020 tới nay Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức tuyên dương các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong cộng đồng…”, anh Quy nhấn mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao biển hỗ trợ kinh phí cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các bạn thanh niên khuyết tật, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng từ Công ty TCP Việt Nam.

